Vito Tanzi –Mantua, Italia, 19 de marzo de 1935– es uno de los economistas públicos más influyentes de las últimas décadas en el ámbito de la política fiscal y las finanzas públicas. Doctor por Harvard, desarrolló la mayor parte de su carrera en el Fondo Monetario Internacional, donde fue director del Departamento de Asuntos Fiscales durante cerca de veinte años, convirtiéndose en una referencia internacional en materia de gasto público, deuda, sistemas tributarios y sostenibilidad fiscal.

A lo largo de su trayectoria, Tanzi ha asesorado a gobiernos de países desarrollados y emergentes, ha participado en la gestión de algunas de las crisis económicas más relevantes del último medio siglo y ha publicado numerosos libros y artículos académicos, entre ellos Las termitas del Estado. Su pensamiento, difícil de encasillar, combina una defensa firme de la disciplina fiscal y de los incentivos al crecimiento con una creciente preocupación por los efectos políticos y económicos de la concentración de riqueza o del impacto futuro de un endeudamiento público descontrolado.

¿Ha cambiado mucho la economía desde que empezó su carrera profesional?

La economía se ha vuelto mucho más compleja y, con ella, también la incertidumbre. Esto exige una reflexión más profunda y menos dogmática. No podemos seguir analizando los problemas actuales con herramientas simplistas o recetas universales. La interacción entre factores económicos, políticos y sociales es hoy mucho más intensa, y eso obliga a ser más prudentes y reflexivos en el diseño de políticas públicas.

¿Usted fue muy crítico con el tamaño del Estado en los años 70? ¿Qué diría hoy al respecto?

En los años 70 sostuve que el gasto público era excesivo, que los impuestos eran confiscatorios y que la regulación había alcanzado niveles muy onerosos. Escribí numerosos informes y estudios explicando que el tamaño del Estado se había disparado por encima de los niveles óptimos, que situaba en torno al 30% del PIB. En los últimos años, sin embargo, he matizado mi visión, porque me sigue preocupando este tema, pero también me genera recelo que se esté dando un auge tan notable de la riqueza privada y del poderío que ostentan los más ricos en nuestros sistemas políticos.

Entonces, ¿dónde sitúa el punto de equilibrio?

Sigo pensando que debemos evitar una redistribución tan intensiva que acabe convirtiendo nuestras economías en sistemas semisocialistas. Pero también creo que los sistemas fiscales presentan cuestiones que deben ser replanteadas. En Estados Unidos, por ejemplo, existen unas 200 deducciones y exenciones fiscales. Eso distorsiona la clasificación de las rentas y la forma en que se recauda, y plantea serios problemas en términos de equidad.

Tras dirigir durante dos décadas el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, ¿qué le preocupa más hoy en materia de deuda pública?

La deuda ha alcanzado niveles muy elevados. He trabajado estrechamente con gobiernos de América Latina —Argentina, Brasil, Bolivia, México— y también con países desarrollados, como Alemania o Reino Unido. Mi mayor temor es que no somos conscientes de la gravedad del problema hasta que llegamos a un punto sin salida. En Estados Unidos, por ejemplo, los déficits han alcanzado el 6% o 7% del PIB. Cuando se habla de esto, se exagera la idea de que se puede "crecer para salir del problema". No es así: la deuda importa y hay que afrontarla directamente.

¿Cómo ha cambiado la interacción entre la política fiscal y la política monetaria?

Hace cuarenta años se aceptó que la política monetaria debía reformarse, para evitar expansiones inflacionarias, mientras que la política fiscal quedaba circunscrita en su propio ámbito, con el objetivo de separar ambas cuestiones. Sin embargo, cada vez se presiona más a los bancos centrales para que "tapen" los "agujeros" fiscales facilitando la financiación de la deuda. Esto es extremadamente peligroso.

¿Le preocupa la presión política sobre los bancos centrales?

Mucho. He visto demasiadas crisis como para no preocuparme. Cuando figuras políticas presionan a los bancos centrales para facilitar la refinanciación de la deuda, se cruza una línea peligrosa. La independencia monetaria es clave para la estabilidad a largo plazo. Donald Trump está dando un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, con su insistencia en que la FED baje los tipos de interés y facilite la financiación de los pasivos del Tesoro norteamericano. Esa presión sobre los bancos centrales para financiar déficits es una receta clásica para la crisis.

Conoce bien el caso argentino. ¿Cómo valora su evolución histórica y las políticas actuales?

He viajado más de treinta veces a Argentina y he escrito un libro sobre su economía. Desde los tiempos de Perón, las políticas han sido erróneas. Argentina pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a una economía empobrecida. Se dio un poder excesivo a los sindicatos y el banco central expandió recurrentemente la masa monetaria. Celebro que el Gobierno actual haya actuado con coraje y haya ganado en estabilidad y eficiencia, pero creo que su agenda ha sido demasiado drástica y ha descuidado la cuestión de la equidad. Tengo dudas del efecto a largo plazo, aunque reconozco los avances y les deseo éxito, porque es un país que ha tenido crisis recurrentes desde hace muchas décadas.

¿Qué papel jugará la demografía en las próximas décadas?

Será un asunto central. Por ejemplo, a largo plazo soy más optimista con India que con China, precisamente por su pirámide demográfica. No en vano, China, pese a su crecimiento, presenta niveles de envejecimiento muy acelerados. España e Italia tienen un gran problema en este campo y a ello se le suma el debate migratorio, que no es sencillo. Hablamos de sociedades que no tienen hijos, pero que tampoco quieren inmigrantes. Importar mano de obra poco cualificada plantea retos culturales y económicos complejos, también choques culturales como el que se vivió en Italia cuando unos alumnos reclamaron que se retirase un crucifijo de un aula, a pesar de que ese símbolo cristiano llevaba ahí 400 años… Son debates muy complejos, pero que debemos tener y resolver.

¿Cómo valora la política migratoria de Estados Unidos?

El Gobierno de Donald Trump se ha excedido en su dureza con los inmigrantes. Es un país con una enorme capacidad de absorción de inmigrantes, pero el tema se está utilizando políticamente como chivo expiatorio, lo cual es muy dañino. Estoy de acuerdo en que importa el orden y la seguridad, pero también debe haber límites al poder y una visión más justa de la aportación que hacen los migrantes.

Usted ha sido muy crítico con la complejidad de los sistemas fiscales. ¿Hay modelos que funcionen mejor?

Uno de los grandes problemas de la fiscalidad moderna es su complejidad, algo que analicé en Las termitas del Estado. Los países nórdicos han hecho un esfuerzo notable por simplificar sus impuestos: han reducido la complejidad del IRPF, han favorecido la inversión, han dado más peso al IVA y han eliminado gravámenes innecesarios. Es un modelo aún exigente, pero más transparente y con mejores incentivos para el crecimiento.

¿Por qué cuesta tanto simplificar los impuestos?

En el FMI traté con todo tipo de gobiernos y culturas políticas. Siempre había una gran resistencia a la sencillez fiscal. Defendíamos impuestos simples, pero muchos países no escuchaban. Jan Tinbergen, primer Nobel de Economía, insistía en que cada herramienta de política económica tiene una función clara. En el caso de los impuestos, su función principal es recaudar, pero esa lección se olvida con demasiada frecuencia y se pretende que también jueguen el papel de redistribuir o incluso de generar ciertos resultados sociales.

¿Cuál es el principal desafío de los sistemas de pensiones?

La Seguridad Social se está convirtiendo en un problema generalizado. Las soluciones habituales pasan por elevar la edad de jubilación y moderar el gasto en pensiones. Ambas son medidas políticamente costosas, pero necesarias. Si no se actúa ahora, el ajuste futuro será mucho más duro, especialmente porque los pensionistas tienen un peso electoral creciente.

Mirando atrás, ¿cuál cree que es hoy el mayor reto del FMI?

Dejé el FMI hace 25 años y participé en situaciones extremadamente complejas. En algunos países de América Latina se lograron mejoras sustanciales, caso de Brasil, Bolivia o México; en Argentina, solo en los años 90 hubo cierta estabilidad. Recuerdo también el caso del Reino Unido en los años 70, cuando acudió al Fondo y aplicó ajustes para salir del marasmo en que se encontraba. Hoy, el mayor reto a largo plazo sigue siendo Argentina, que de momento está cumpliendo con sus obligaciones, pero cuyo futuro sigue siendo incierto. Es el país que más dinero debe al Fondo, de modo que tanto su Gobierno como las autoridades del FMI deben entenderse y seguir sacando adelante el problema.