TDND: El aviso de Cobas sobre las pensiones: el sistema público está en entredicho

En este episodio de tu dinero nunca duerme, Luis Fernando Quintero presenta un programa enfocado en la previsión para la jubilación, especialmente adecuado para el verano, cuando muchos inversores aprovechan para revisar sus finanzas personales. Para abordar este tema clave, el programa cuenta con la presencia de Luis Silva, miembro del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management.

Durante la tertulia, en la que también participan Domingo Soriano y Manuel Llamas, se analiza el preocupante estado del sistema público de pensiones en España. Luis Silva explica que, debido a factores demográficos como el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad, la sostenibilidad de las pensiones públicas está en entredicho. Se prevé que para el año 2050 la relación de cotizantes por pensionista se reduzca a la mitad, pasando de los tres actuales a tan solo 1,5, lo que hace indispensable el ahorro privado.

Ante esta realidad, los expertos destacan las soluciones que ofrece esRadio a través de las propuestas de Cobas Asset Management, diferenciando entre los fondos de inversión y los planes de pensiones. Aunque los planes de pensiones han tenido tradicionalmente mala fama en España por sus bajas rentabilidades, Silva aclara que en Cobas se gestionan con la misma filosofía que los fondos de renta variable, buscando maximizar el rendimiento a largo plazo.

Además, se profundiza en las ventajas fiscales de los planes de pensiones, que permiten deducciones en el IRPF, y se mencionan las nuevas opciones de planes de empleo para empresas y autónomos, con límites de aportación más atractivos. Por último, se resalta la importancia del interés compuesto y cómo empezar a invertir desde jóvenes, incluso con pequeñas cantidades de 100 euros al mes, puede marcar una diferencia abismal en el patrimonio final acumulado para la jubilación.



