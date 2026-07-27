Un verano más, España se encuentra asediada por los incendios. En este caso, se han concentrado en Almería, Madrid, Ávila, Toledo, Castellón y León, entre otros lugares del país. Así, desde la izquierda se ha aprovechado nuevamente —incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— para defender que estas catástrofes son consecuencia de la "emergencia climática".

Sin embargo, la perspectiva de aquellos que sufren directamente estos incendios y, además, conocen el terreno en que se producen, denuncian que la causa fundamental de estas tragedias reside en la falta de prevención y el escaso cuidado del campo, derivado en buena medida de las exigencias y las prohibiciones medioambientales existentes.

Concretamente, una de las alternativas más efectivas para prevenir estos incendios y limpiar los montes la encontramos en el ganado. Así lo explica la nota publicada recientemente por Asaja, donde subraya que "INTEROVIC, la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino, subraya que el pastoreo extensivo y la trashumancia siguen siendo una de las herramientas más eficaces y menos costosas para frenar el avance de las llamas".

Impulsar la ganadería extensiva

Pese a la propaganda ecologista e izquierdista, el problema fundamental que explica por qué cada vez se producen incendios más devastadores es la falta de cuidado del medio rural. Por ello, una vez declarado un incendio, las llamas encuentran grandes cantidades de combustible, lo que hace mucho más difícil su extinción.

Sin embargo, sería relativamente sencillo prevenir estos incendios si se incrementara la actividad ganadera en nuestro país. Precisamente, la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (INTEROVIC) reivindica el papel de la ganadería extensiva y la trashumancia como herramientas para reducir el riesgo de propagación del fuego.

Al respecto, desde Asaja destacan que, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), España supera ya las 55.000 hectáreas forestales calcinadas en lo que va de año, lo cual supone más del doble que el año anterior. Del mismo modo, desde la organización inciden en que hasta principios de julio se habían registrado 15 grandes incendios —aquellos que superan las 500 hectáreas—.

En este sentido, la organización recuerda que el pastoreo extensivo contribuye a disminuir la cantidad de vegetación seca que actúa como combustible en los montes. "La ganadería extensiva y la trashumancia no solo generan alimentos de calidad y sostienen la vida en el medio rural, sino que cumplen un papel esencial en la prevención de incendios y en el cuidado del entorno", señala en su comunicado.

Con todo, Asaja recuerda además que INTEROVIC insiste en que la prevención de incendios no debe limitarse a la época estival. Según explica en el comunicado, la actividad de los ganaderos extensivos mantiene despejado el monte de forma continuada, lo que contribuye a reducir la acumulación de biomasa y favorece el mantenimiento del paisaje.

Pero la cantidad de cabezas de ganado no deja de descender. Concretamente, según explica Asaja, en las dos últimas décadas, el censo europeo de ovino y caprino se ha reducido un 26%, hasta situarse en torno a 54 millones de ovejas y 10 millones de cabras, una tendencia que se ve agravada por las normativas ambientales elaboradas en Bruselas.

Por tanto, la organización insiste en la necesidad de mantener tanto el respaldo institucional como el apoyo de los consumidores durante todo el año al sector ganadero, subrayando además que en nuestro país más de 250.000 familias dependen de esta actividad. "La ganadería extensiva trabaja todo el año fijando población, cuidando el paisaje y reduciendo el riesgo de incendio, por lo que el apoyo institucional y la decisión de compra de los consumidores deben mantenerse de forma constante y no solo cuando el fuego ocupa titulares", destacan.

Asimismo, la organización también recuerda que estas reivindicaciones del sector coinciden con la presentación, el pasado 7 de julio, de la nueva Estrategia sobre la Ganadería de la Comisión Europea. Al respecto, INTEROVIC subraya que el documento identifica por primera vez al ovino y al caprino como actividades relevantes para la conservación de los ecosistemas, la prevención de incendios forestales y el mantenimiento del medio rural.

Del mismo modo, la organización explica que la propia Comisión Europea admite que unos 35 millones de hectáreas de hábitats protegidos dependen del pastoreo para conservar su estado, ya que el abandono de esta actividad favorece la acumulación de matorral y aumenta el riesgo de incendios de gran extensión. Así las cosas, INTEROVIC también destaca la importancia de la trashumancia.