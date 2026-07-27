El Gobierno deja para septiembre el urgente decreto de Vivienda para evitar otro fracaso

El decreto de Vivienda con el que el Gobierno pretendía abordar uno de los problemas clave que atraviesa España y opacar en algo el frente judicial finalmente tendrá que esperar, al menos, hasta septiembre. Fuentes del Ministerio han avanzado este lunes que finalmente se dejará para después de las vacaciones la aprobación de un real decreto que incluía medidas como la prórroga de alquileres combinadas con otras para tratar de convencer a todo el bloque de investidura. Sin embargo, ante la certeza de un nuevo fracaso como el de la senda de estabilidad, el Ejecutivo ha decidido retrasar la votación.

El real decreto no irá así al Consejo de Ministros de este martes para, según la versión del Ministerio, poder buscar un acuerdo "amplio y transversal" para sacar adelante un "ambicioso" paquete de medidas que dé estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible.

"La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto", han explicado las mismas fuentes.

Por este motivo, dicen, el Ejecutivo ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios. El Ministerio alega que hará todo lo que esté en su mano para lograr el mejor acuerdo posible para garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía.

Sumar, dispuesto a tragar con rebajas fiscales

Desde Sumar, el coportavoz de los Comuns Gerardo Pisarello se ha mostrado abierto a escuchar propuestas de Junts y PNV de bonificaciones fiscales a caseros si sirve para convalidar un decreto que incluye su medida estrella. "Nosotros tenemos nuestras ideas, nuestra filosofía y nuestra política fiscal, que empezaría por otro sitio. Pero si hay que escuchar estas medidas como condición para que casi 4 millones de personas no sean desahuciadas y puedan estar en su casa lo haremos", ha subrayado en rueda de prensa.

Según Pisarello, les ha costado mucho convencer al PSOE para sacar adelante este decreto ley que busca, ha dicho, prorrogar los alquileres que vencen este año, regular los alquileres de temporada y de uso turístico y evitar que "miles de personas y familias sean desahuciadas porque no pueden pagar el alquiler".

Las críticas, no obstante, no cesan. Este mismo lunes la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha exigido al Gobierno que impulse medidas que aumenten la oferta de vivienda en lugar de un nuevo decreto ley ómnibus que a su juicio no resuelve el problema de fondo, que es la falta de casas en el mercado.

En primer lugar, la portavoz de los posconvergentes ha denunciado que la situación del mercado inmobiliario en Cataluña es "insostenible", señalando que por cada piso de alquiler que sale al mercado se presentan cien personas interesadas, un 40% más que hace un año.

En este escenario, Nogueras ha dicho que el Ejecutivo va a aprobar un nuevo decreto ley exigiendo al Parlamento "un sí o un no a un paquete entero de medidas mezcladas, como si la vivienda fuera un todo o nada". "Cataluña no necesita más titulares: necesita políticas que funcionen de verdad", ha aseverado.

A renglón seguido, la diputada ha cuestionado la efectividad de los topes de precios, medida amparada en la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central, argumentando que un tope de precios puede parecer una solución rápida, pero no construye ni un solo piso nuevo. "Esconde el problema un tiempo, mientras la oferta sigue cayendo en picado", ha apostillado.