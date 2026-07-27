La receta de un economista de La Sexta para la solucionar el problema de las pensiones: imprimir dinero sin límite

Pese a que desde la izquierda se quiera negar, el sistema de pensiones en España está técnicamente quebrado como consecuencia del déficit que registra la Seguridad Social, incapaz de cuadrar sus ingresos y sus gastos. Muestra de ello es que las transferencias que realiza el Estado para cubrir el agujero de la Seguridad Social se han duplicado desde el año 2023, habiendo alcanzado los 9.815 millones de euros en el primer trimestre del año.

En este contexto, aunque en público el Gobierno insista en defender la sostenibilidad del sistema de pensiones, distintas iniciativas del Ejecutivo demuestran claramente que las autoridades son conscientes de estos problemas. Además de las transferencias ejecutadas a la Seguridad Social, encontramos también, por ejemplo, la introducción de incentivos para que los trabajadores demoren su jubilación.

Así las cosas, parece lógico que la solución realmente eficaz para los problemas que vive la Seguridad Social pase, en última instancia, por contener los gastos comprometidos. Sin embargo, desde la izquierda se suceden las propuestas y ocurrencias delirantes para garantizar el pago de las pensiones.

Imprimir más dinero

Una de las características fundamentales del pensamiento izquierdista reside en su capacidad para ignorar el funcionamiento real de la economía. De este modo, obvian deliberadamente que las políticas públicas y la intervención gubernamental encuentran importantes límites a su acción en materia económica. En consecuencia, uno de los mantras a los que desde algunos sectores de la izquierda se recurre ante los problemas económicos es el de imprimir más dinero para incrementar la financiación y el gasto.

Precisamente, en las últimas horas se ha popularizado nuevamente un vídeo de un economista detallando en un programa de La Sexta una particular fórmula para pagar las pensiones: crear más dinero para financiar el agujero de la Seguridad Social. Concretamente, esta propuesta la formuló en una intervención televisiva el economista Alejandro Inurrieta en mayo de 2024. "El sistema es sostenible", afirmó, defendiendo que "los Estados, los bancos centrales, tienen la capacidad ilimitada de creación de dinero para pagar todos estos gastos".

Así las cosas, en la red social X (antigua Twitter) algunos usuarios han rescatado esta intervención para desmontar las falsedades de las propuestas económicas de la izquierda. "Este es su plan. El real", señala una persona en redes sociales, destacando que "están estudiando una solución mágica porque no hay ninguna científica que multiplique los panes y los peces, que es lo que hace falta". Además, este usuario incide en que "van a financiar estudios que digan que un Banco Central puede crear toda la riqueza que quiera".

Hay mucha gente confusa con esto, varios apuntes: 1. Este es su plan. El real. Sin coñas. 2. Están estudiando una solución mágica porque no hay ninguna científica que múltiple los panes y los peces, que es lo que hace falta. 3. Van a financiar estudios que digan que un Banco… — Exdiscursista (@ElDiscursista) July 27, 2026

Por su parte, otro usuario se preguntaba "¿de dónde sacan a esta gente?". Así, afirmaba que "claro que los bancos centrales tienen la capacidad ilimitada de crear dinero", incidiendo en que esta supuesta falta de límites se encuentra en "la inflación que ello genera".

¿De dónde sacan a esta gente?

Claro que los bancos centrales tienen la capacidad ilimitada de crear dinero. Tan ilimitada como la inflación que ello genera.

Doctor en economía, ¡ojo! (Pd. Como el presidente del Gobierno). https://t.co/rJpEyg8HBz — Francisco Vila Conde (@FcoVilaC) July 27, 2026

Además, otros usuarios recordaban que esta propuesta, realizada por un doctor en Economía en televisión, es similar a la que hicieron los cantantes Andy y Lucas en una entrevista del año 2008, donde se preguntaban si "el país" no puede "fabricar" más dinero ante las crisis económicas.

Andy y Lucas ya lo dijeron en 2008 ¿QUÉ PASA, QUE NO PUEDE FABRICAR EL PAÍS MÁS DINERO O CÓMO VA ESTO?". Pues en 2026 un doctor en economía piensa igual https://t.co/hMudjPlKZR — JaviZone 🚀 (@JavierSanz) July 26, 2026

En la misma línea, otros usuarios se preguntan retóricamente si "se pueden imprimir billetes a diestro y siniestro sin afectar a la inflación y al resto de la economía", señalando lo extraño de que "nadie se había dado cuenta de esto hasta ahora". Por otra parte, otros usuarios aseguran que "urge investigar el mercado negro de títulos universitarios porque se nos va de las manos".