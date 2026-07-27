La mastodóntica trama SEPI: la red clientelar del PSOE y salvavidas de chiringuitos chavistas

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, conocida como la SEPI, maneja un presupuesto anual de entre 250 y 300 millones de euros, pero controla una cifra colosal de casi 20.000 millones en activos distribuidos en multitud de empresas de gran calado. En las cámaras de El Programa de Cuesta se ha desgranado cómo este mastodóntico organismo público ha servido para alojar y facilitar tramas de presunta corrupción y clientelismo ligadas directamente al PSOE. La capacidad del Estado para introducirse en los consejos de administración de estas compañías distorsiona las reglas del juego del libre mercado, permitiendo al Gobierno socialista dirigir de manera arbitraria ingentes recursos económicos hacia redes de interés político y personal.

Durante la emisión se detalla el funcionamiento del autodenominado grupo Hirurok –nosotros tres en vascuence–, un clan integrado por Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI apartado por una imputación judicial; Leire Díez, figura recurrente en las cloacas del partido; y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en varios negocios. Este trío de poder controlaba y amañaba presuntamente contratos públicos aprovechando la influencia de la SEPI en los consejos de administración de las empresas participadas. De este modo, cada vez que el organismo acudía al rescate de una firma con dificultades, la trama aprovechaba para colocar directivos afines y forzar adjudicaciones hacia empresas amigas como Servinabar, consolidando una intolerable red de tráfico de influencias que daña la credibilidad de nuestras instituciones.

Uno de los escándalos más notorios aireados es el rescate de la aerolínea Plus Ultra, una empresa con pérdidas estructurales previas a la pandemia y estrechamente vinculada a la dictadura chavista. A pesar de no cumplir los requisitos mínimos de viabilidad, el Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por María Jesús Montero, aprobó una inyección millonaria de dinero público alegando un supuesto carácter estratégico de la compañía. Este rescate discrecional es un claro ejemplo del desprecio del Ejecutivo por el dinero del contribuyente y el principio de igualdad ante la ley, privilegiando a un chiringuito chavista mientras los autónomos y pequeños empresarios nacionales eran abandonados a su suerte durante la crisis sanitaria.