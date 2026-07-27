La odisea de los estudiantes por un piso: colas a las 5 de la mañana en la inmobiliaria y huida del alquiler tradicional

La situación que vive el mercado de la vivienda se debe, fundamentalmente, a la escasez y la falta de oferta. El control que ejerce el Estado sobre el suelo, años de regulaciones y nuevas normativas y leyes, como la Ley de Vivienda, han lastrado de forma extraordinaria la construcción. De hecho, el Banco de España estima que en nuestro país existe un déficit de más de 700.000 viviendas actualmente, lo cual equivale a una década sin construir nada.

Esta tendencia afecta también al mercado del alquiler, impidiendo que muchas personas puedan emanciparse y, con ello, la formación de nuevos hogares. Sin embargo, los problemas para conseguir un alquiler no afectan sólo a las familias. En realidad, también supone un quebradero de cabeza para los estudiantes universitarios, sobre todo en las grandes ciudades: la demanda de pisos se ha disparado un 26% en Madrid y un 23% en Barcelona.

El alquiler en las ciudades universitarias

Comienza a ser algo habitual que, cada verano, cuando el curso académico ya ha terminado y los estudiantes universitarios —tanto los que se incorporan desde el Bachillerato como los que siguen avanzando en sus estudios— buscan un alojamiento para septiembre, veamos un aluvión de reportajes y noticias sobre largas colas que se forman a las puertas de las inmobiliarias. De hecho, este año se ha llegado a ver cómo estas colas se formaban desde la madrugada.

En este sentido, el diario ABC informó recientemente de cómo en Santiago de Compostela decenas de estudiantes formaban largas colas, incluso de la madrugada, para conseguir un alquiler de un piso con el fin de garantizarse un alojamiento durante el próximo curso académico. El motivo fundamental que explica este fenómeno reside en las dificultades que encuentran los estudiantes a la hora de conseguir un contrato de alquiler, debido sobre todo a la gran demanda que existe y la escasa oferta.

En otro reportaje elaborado por Atresmedia los jóvenes explicaban que, si hacían colas desde la madrugada a las puertas de las inmobiliarias, es porque esta es la forma mediante la que se pueden asegurar de acceder a una mayor oferta de inmuebles, tanto en lo que se refiere a los precios como en lo relacionado con las condiciones propias de los pisos. Al respecto, en un informe publicado por HousingAnywhere se detalla que "ciudades como Madrid y Barcelona registran aumentos superiores al 20%" en la búsqueda de alojamiento para el próximo curso, lo cual impulsa además la competencia entre estudiantes, que han de pugnar por encontrar un inmueble para alojarse.

En Libre Mercado hemos explicado que la caída de la oferta de vivienda es un fenómeno generalizado en toda España. Concretamente, de acuerdo con un reciente informe de Idealista, "todos los mercados que se han declarado tensionados y están aplicando controles de precios han visto cómo la oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente en el segundo trimestre de este año sigue cayendo en comparación con la registrada en el mismo periodo de 2025".

En este sentido, este portal inmobiliario detalla que "la mayor caída entre estos mercados se ha producido en San Sebastián (-42%), seguida por Pamplona (-39%), La Coruña (-36%), Bilbao (-27%), Lérida (-27%), Tarragona (-16%), Vitoria (-14%) y Barcelona (-11%)". Del mismo modo, incide en que "la única excepción dentro de estos mercados la constituye Gerona, donde su oferta se ha incrementado un 55%".

No obstante, según destaca Idealista, "en el conjunto del territorio nacional, los alquileres de temporada mantienen su relevancia en el mercado inmobiliario en detrimento de los arrendamientos permanentes". En consecuencia, en el segundo trimestre de este año "el peso de este tipo de alquileres (distintos a los turísticos) llegó hasta el 29% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 13%".

De hecho, Idealista asegura que "entre los mercados declarados tensionados, el mayor incremento de la oferta de temporada se ha dado en La Coruña, que cuenta con un 105% más alquileres de temporada que hace un año, seguida por Pamplona (50%), San Sebastián (37%) y Bilbao (33%)". Al mismo tiempo, "los mayores incrementos de oferta de temporada fuera de las zonas tensionadas se han registrado en mercados pequeños y medianos. Son los casos de Melilla (225%), Lugo (81%), Valladolid (75%), Guadalajara (75%), Zaragoza (69%) y León (68%)".

Esto es algo que detallan desde el propio sector inmobiliario. Al respecto, Vicente, responsable de la Inmobiliaria Apóstol de Santiago de Compostela y secretario de Agalin (la Asociación Galega de Inmobiliarias), explica en declaraciones a Libre Mercado que en Galicia lo más habitual es que los contratos de alquiler para estudiantes comiencen en septiembre y terminen a finales de junio. En este sentido, comenta que desde principios de julio se comienzan a ver colas en las inmobiliarias de Santiago, aunque, asegura, cada vez hay menos.

De hecho, en relación con estas colas explica que, donde hace varios años había un centenar de personas, ahora hay la mitad. No obstante, sostiene que, si se mantienen, es porque los estudiantes son conscientes de que las personas que llegan primero tienen la posibilidad de elegir las mejores viviendas y las más baratas, que son precisamente las que se contratan los primeros días de la campaña, quedando disponibles otras de mayores precios y peores condiciones.

Del mismo modo, explica que se ha producido un cambio en la demanda: si bien hace años los grupos de estudiantes solían cambiar más de piso cuando algún integrante se iba, ahora en muchos casos, si están contentos con las condiciones, se quedan en el piso y buscan por su cuenta a una persona nueva para entrar en el piso de alquiler, ya sea a través de conocidos, mediante redes sociales —donde anuncian las habitaciones— y, de este modo, seleccionan a los nuevos compañeros. De este modo, añade que esto sucede porque, en un momento como el actual, los estudiantes "tienen miedo de que al cambiar de piso vayan a uno con peores condiciones".

Al mismo tiempo, considera que uno de los factores que explican esta situación es que, como se acaba de declarar la zona tensionada en Santiago —lo cual supone un límite de precios durante tres años— "gran parte de los propietarios" está trasladándose al alquiler temporal, puesto que conlleva menos problemas de impago e inquiokupación. Asimismo, el representante de Agalin detalla que, en estos momentos, sigue habiendo oferta de alquiler disponible en la ciudad para los estudiantes, dado que, asegura, la escasez en Santiago no es tan extrema. Eso sí, admite que el precio sí ha subido, sobre todo en los últimos cuatro años, alcanzando una media de unos 300 euros por habitación.

Por su parte, Óscar, de la inmobiliaria Adaix Santiago, subraya que las colas de estudiantes se producen, sobre todo, en una o dos inmobiliarias en concreto, que son las que gestionan el mayor volumen de este tipo de alquileres. De este modo, incide en que "falta vivienda en todos los sitios", subrayando además, que "faltan obras en ejecución". Sin embargo, asegura también que, si bien existe cierta escasez, en realidad "el estudiante acaba encontrando vivienda". Así, confirma además que el precio medio de la habitación ronda los 300 euros

En este sentido, explica que la escasez se produce, especialmente, en relación con tipologías concretas de inmuebles, sobre todo si se trata de pisos con dos habitaciones. En el caso de las viviendas de tres o cuatro habitaciones, asegura que no existe una escasez tan drástica. Del mismo modo, incide en que esta escasez se da en mayor medida en las calles del centro de la ciudad y el casco histórico. Pero recuerda también que se han abierto nuevas residencias de estudiantes y se ha mejorado la comunicación con ciudades como La Coruña, lo cual supone un cierto alivio para el mercado.

El caso de Salamanca

En declaraciones a Libre Mercado, el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca, Manuel Arias, explica que, en lo relativo al alquiler para estudiantes universitarios, la ciudad vive distintos momentos a lo largo del curso, puesto que la demanda cambia sustancialmente entre inicios y mediados de año. Concretamente, detalla que, en Salamanca, desde que termina el curso la demanda de pisos de alquiler comienza a caer y, al haber un exceso de oferta sobre la demanda, los precios también disminuyen —un proceso que se da hasta septiembre—. Sin embargo, el precio es más alto a partir de los meses de febrero y marzo, sobre todo porque los propietarios de los inmuebles tienen la incertidumbre de si los estudiantes continuarán en el piso o decidirán marcharse.

En este contexto, además, según explica, la demanda crece al mismo tiempo porque los estudiantes comienzan a agobiarse por la posibilidad de no encontrar un alojamiento, además del propio incremento de los precios —lo cual impulsa aún más estos precios—. Al respecto, detalla también cómo en Salamanca se alquila, sobre todo, a estudiantes de segundo curso, tercero y sucesivos. La razón fundamental reside en que los estudiantes de primero, antes de comenzar el curso, suelen preferir irse a una residencia por no compartir piso con otras personas.

En cualquier caso, según detalla Arias, las empresas inmobiliarias encuentran dos tipos de demanda en Salamanca. Por un lado, la que se produce a partir de febrero y marzo, meses en los que se alquilan pisos más amplios, que generalmente son los que buscan los estudiantes que ya conocen a otras personas en la ciudad tras los primeros meses del curso. Por otra parte, encontramos la demanda de pisos de menor tamaño, que es la que se da entre el final del curso y el comienzo del siguiente y es la que protagonizan los estudiantes que llegan nuevos a la ciudad y no conocen a nadie.

Con todo, asegura que en Salamanca no existe precisamente una escasez de pisos de alquiler para estudiantes. De acuerdo con Arias, la razón es que los propietarios de los inmuebles disponibles prefieren poner sus pisos en el alquiler temporal debido a las garantías jurídicas que aporta esta modalidad al propietario: principalmente, tienen una fecha de inicio y fin, cuentan con que los estudiantes son personas que tras el curso regresarán a sus casas y, además, puedes subir las rentas del alquiler al margen de la evolución del IPC. En este sentido, explica además que, si bien en Salamanca no se observan grandes problemas de okupación, sí es cierto que los propietarios de viviendas conocen la situación de otras ciudades y, por ello, se ven incentivados a pasarse al alquiler de temporada.

Así las cosas, Arias explica que, desde Salamanca, también trabajan con inmobiliarias de Madrid y Barcelona para gestionar el traslado de estudiantes que se trasladan a estas ciudades desde provincias. Y en este caso, la situación es muy distinta. Con respecto a Madrid, Arias explica que en muchos casos, cuando contacta con una inmobiliaria madrileña para tratar de encontrar un piso de alquiler a estudiantes salmantinos, desde las inmobiliarias madrileñas les trasladan las dificultades que existen en la capital debido a la gran demanda existente.

Por su parte, en el caso de Barcelona, lo que ocurre es que allí la gran mayoría de propietarios prefieren el alquiler de temporada como consecuencia de las regulaciones y exigencias que impone la Ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas. De hecho, asegura que resulta "prácticamente imposible" encontrar en Barcelona alquiler que no sea de temporada.