La subida del precio de los chips de TSMC amenaza con generar todavía más inflación

La innovación y el desarrollo tecnológicos son dos factores clave para el progreso económico de las sociedades. Uno de los elementos más importantes a nivel tecnológico en la actualidad lo encontramos en los chips y semiconductores, componentes tan fundamentales para todos los aparatos electrónicos que usamos en nuestro día a día como para máquinas y procesadores avanzados.

Por este motivo, cualquier cambio en lo que respecta a la valoración, los costes o el precio de los semiconductores puede tener un gran impacto para el conjunto de la economía. Precisamente, en este contexto, el gigante tecnológico TSMC estaría negociando un incremento de precios para el próximo año.

Encarecimiento de los chips

De acuerdo con la información publicada por Nikkei Assia, el gigante TSMC, una multinacional tecnológica de fabricación y diseño de semiconductores por contrato, está negociando con sus clientes un incremento de precios para el año 2027 que podría alcanzar el 10%. De este modo, la compañía estaría tratando de compensar el incremento de los costes y el encarecimiento de los materiales y la energía. Además, la empresa también pretendería financiar su plan de expansión a nivel internacional, que ha sido impulsado por la irrupción de la IA.

A este respecto, destacando la importancia que tendría una decisión de este tipo, este mismo medio recuerda que TSMC provee de microchips a empresas como Nvidia, Apple, Alphabet o Amazon. En este sentido, detallan que el gigante taiwanés habría comenzado a negociar con estas compañías el pasado mes de junio el incremento de sus precios, dando como margen hasta el próximo ejercicio con el fin de que sus clientes adapten sus presupuestos.

Con todo, este medio asegura que la decisión del gigante tecnológico podría estar determinada por la presión existente sobre las cadenas de suministro a nivel global, que se ve agravada por las tensiones a nivel geopolítico y el incremento de la demanda de infraestructuras diseñadas para el desarrollo y la adopción de la IA. De hecho, informan también de que la compañía está incrementando sus previsiones de gasto en capital.

Al respecto, los analistas de XTB explican que "el aumento de los precios no responde únicamente a un intento de mejorar los márgenes". De este modo, aseguran que "también refleja el creciente valor de un activo cada vez más estratégico: la capacidad de fabricar los chips más avanzados". Además, explican que estas subidas de precios "también podrían influir en la estrategia de las mayores compañías tecnológicas" en tanto que "si el coste de adquirir los chips más avanzados continúa aumentando, las soluciones desarrolladas internamente por los grandes proveedores de servicios en la nube podrían resultar cada vez más atractivas".

Con todo, la cuestión que más nos debería preocupar es el posible impacto sobre la inflación del incremento de precios de los chips. Al respecto, un informe del BCE publicado en 2021 explicaba que "los efectos al alza de los precios podrían resultar, por ejemplo, de una escasez de suministro de bienes, un mayor poder de fijación de precios en los diferentes niveles de la cadena de suministro o de empresas que intentan trasladar los costos resultantes de la subutilización forzada en la producción".

Del mismo modo, se detalla cómo "la inflación de los precios al productor en la zona euro, tanto para los componentes electrónicos como para las placas, en las que los semiconductores desempeñan un papel importante, sigue siendo negativa", si bien se admitía que "en las etapas posteriores de la cadena de precios, la inflación de los precios al consumidor para ordenadores y vehículos de motor (los dos componentes más importantes de los bienes de consumo electrónicos) revela cierto aumento para los vehículos de motor".