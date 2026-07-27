Sánchez prepara un ataque sin precedentes a los alquileres: "Es muy grave ¡No alquiléis!"

Estupor ante la intervención sin precedentes que han pactado el PSOE y Sumar para el mercado del alquiler en España. Las ideas de estos dos partidos figuran en el borrador del Real Decreto-ley de vivienda del pasado 21 de julio, al que ha tenido acceso Libre Mercado, y suponen un duro ataque a la libertad contractual y a los derechos de propiedad.

"El contenido del texto es muy grave. Es un terremoto para el mercado inmobiliario si sale adelante", señala a este periódico la abogada de Derecho Inmobiliario de AM2 Legal, Marta Martín. A falta de un texto definitivo, que el Gobierno pretende aprobar mañana martes en Consejo de Ministros, las líneas maestras del texto trasladan a los caseros todavía más costes.

Una de las medidas más perniciosas del documento es la vuelta a la prohibición de los desahucios para inquilinos considerados vulnerables. El texto reza lo siguiente:

En el caso de que la persona demandada se encuentre en situación de vulnerabilidad, ya sea certificado a partir de informe de los servicios sociales, o sea por aplicación de los criterios del apartado 7, no tenga alternativa habitacional y la Administración pública competente no haya ofrecido una alternativa habitacional, el tribunal requerirá a la administración autonómica y local para que informen expresamente acerca de los recursos que tienen disponibles y los ofrezcan. En caso de que no se reciba respuesta o se informe de que no se cuenta con ellos, el tribunal suspenderá el proceso hasta que tales medidas sean adoptadas y se garantice una alternativa habitacional razonable, siendo de aplicación esta previsión también a los casos en los que haya podido recaer sentencia y no se haya producido el lanzamiento aún.

"Eso es una prórroga de la suspensión de lanzamientos sine die, hasta que la Administración proporcione una vivienda al arrendatario. Es decir, nunca" señala la abogada.

Cabe recordar que cuando se desató la trágica pandemia del coronavirus, el Ejecutivo prohibió los desahucios de okupas e inquilinos morosos (inquiokupas) considerados "vulnerables". Esa dudosa calificación de vulnerabilidad ha supuesto el secuestro de las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país causándoles graves daños económicos y psicológicos. La intención del Gobierno era seguir alargando la agonía de los caseros, al menos, durante todo 2026. Como no fue aprobado por el Congreso por la negativa de Junts, ahora, lo vuelven a intentar.

En el texto, el Gobierno incluye una compensación a los caseros afectados, una medida similar a la hay actualmente, "pero la realidad es que, esas compensaciones son muy difíciles de cobrar" señala la experta. Además, la nueva compensación deja fuera a los "grandes tenedores", lo que Marín considera "completamente anticonstitucional".

El tribunal, además, determinará en su auto que la administración autonómica correspondiente asumirá los gastos necesarios para la compensación que se acuerde en favor de la persona demandante, cuando sea una persona física y no tenga condición de gran tenedora, desde el momento en el que el proceso sea suspendido y hasta que la medida sea levantada. Esta compensación incluirá, en su caso, los impagos de renta que se produzcan, los costes de suministros impagados y los daños causados por la persona demandada en la vivienda. La suspensión o la compensación 21-07-2026. 11.00 Página 19 de 69 no supondrán la desaparición de la obligación de mantenerse al corriente de la renta debida. No procederá la suspensión cuando el tribunal aprecie, atendidas las circunstancias concurrentes, que debe prevalecer la situación de vulnerabilidad económica o habitacional de la parte demandante, salvo que se trate de una persona jurídica, o de una persona física que tenga la condición de gran tenedor

El decreto invade, además, aspectos que tradicionalmente quedaban en manos de las partes, como que el propietario no podrá pactar con el inquilino la renuncia al derecho de tanteo y retracto, que pasa a ser irrenunciable. Tampoco podrá repercutir tributos como el IBI al arrendatario, aunque ambos estuvieran de acuerdo.

El peligro de los desperfectos

Otra de las novedades del texto es que permite al arrendatario ejecutar determinadas reparaciones en la vivienda si considera que afectan a su habitabilidad y, después, descontar su importe de la renta si el propietario no abona los gastos.

Cuando existan daños o desperfectos en la vivienda que afecten a su habitabilidad, su seguridad o su salubridad, el arrendatario podrá requerir al arrendador, mediante comunicación por escrito, la reparación necesaria, adjuntando un presupuesto razonable para su ejecución. El arrendador dispondrá de un plazo de quince días naturales desde la recepción del requerimiento para aceptar el presupuesto, proponer una reparación alternativa o ejecutar directamente la reparación. Transcurrido dicho plazo sin respuesta o en caso de negativa injustificada, el arrendatario podrá ejecutar las obras necesarias y descontar su importe de las rentas futuras. El coste de la reparación deberá ser razonable y adecuado a los daños y desperfectos que afecten a la habitabilidad y salubridad que se pretendan subsanar y quedar acreditado documentalmente Corresponderá, en todo caso, al arrendador la obligación de conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, así como las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda. El arrendatario deberá ponerlo en conocimiento del arrendador en el más breve plazo desde su detección o conocimiento, quien vendrá obligado a responder en el plazo máximo de cinco días hábiles, transcurridos los cuales, sin respuesta, se entenderá que el arrendatario podrá hacer las reparaciones necesarias, exigiendo de inmediato su importe al arrendador o, en su defecto, previa justificación al arrendador, descontando su importe del precio de la renta del arrendamiento del mes siguiente.

"Esto va a ser un foco de conflictos" entre inquilinos y caseros vaticina la abogada. El enfrentamiento entre las partes sobre qué reparaciones son realmente necesarias, cuál es su coste y si procedía o no descontarlas del alquiler estaría servido.

Además, el texto establece que, si ambas partes no firman un documento detallando los desperfectos al finalizar el arrendamiento, se presumirá que la vivienda fue entregada en buen estado, salvo prueba en contrario. "¿Qué inquilino va a firmar? Ninguno" sospecha la abogada.

"¡No alquiléis!"

El Gobierno también establece una prórroga de alquileres hasta 2028, endurece de forma extraordinaria los alquileres temporales, ya que será el propietario quien deba acreditar la causa que justifica la temporalidad. Si no consigue demostrarla suficientemente, el contrato podrá convertirse retroactivamente en un arrendamiento de vivienda habitual con todas las prórrogas y protecciones previstas por la ley. También los alquileres por habitaciones pasan a integrarse en el régimen general de vivienda, reduciendo una de las pocas fórmulas que todavía ofrecían flexibilidad al mercado.

"Si el arrendatario puede dejar de pagar si se le funde una bombilla y no puedes desahuciarlo porque la Administración no tiene vivienda pública en la que alojar al desahuciado, ¿Quién va a querer arrendar su vivienda? ¿Estamos locos?" añade Martín.

Por todo ello, la abogada que recomienda a los propietarios no alquilar desde que el texto entra en el BOE esta semana (y si no cambia el contenido) hasta que se vote en el Congreso. "¡No alquiléis si esto se publica en el BOE!" alerta. "Desde entonces, y hasta que sea rechazado en el Congreso entre septiembre y octubre, si es que se rechaza, no compensa con estas condiciones" concluye la experta.