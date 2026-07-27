El Gobierno prepara una prestación para cubrir sueldos y cotizaciones de los trabajadores afectados por los incendios

Una de las consecuencias de las catástrofes naturales es el impacto económico y sobre la actividad de las empresas que suponen. En este sentido, debido a los incendios que se han declarado en los últimos días, muchas personas han encontrado dificultades para poder acudir a su puesto de trabajo. Sin embargo, este tipo de episodios también puede ser una oportunidad que el Gobierno puede aprovechar para tratar de hacer política utilizando, además, el dinero público que obtienen con los impuestos.

Concretamente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social está ultimando un decreto con nuevas medidas de apoyo para los trabajadores afectados por catástrofes naturales, como los incendios forestales. En este sentido, el texto, que el Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros, incluirá nuevos permisos laborales y una prestación específica para determinados afectados.

Nuevos permisos para los trabajadores afectados

Si por algo se caracteriza la izquierda española es por no tener reparo de aprovechar cualquier circunstancia, incluidas las catástrofes naturales, para obtener beneficios políticos. Precisamente, ante los incendios que se han producido en las últimas semanas, algunos de los cuales sigue activo en estos momentos, desde el Ejecutivo han decidido preparar un nuevo decreto en el que se establecerán nuevas prestaciones y ayudas para los afectados por este tipo de desastre, lo cual se hace además con el dinero público procedente de los impuestos de los españoles.

Concretamente, según han informado fuentes del Ministerio de Trabajo, la norma contempla distintas medidas dirigidas a proteger a quienes sufran las consecuencias de una catástrofe natural, especialmente en situaciones de evacuación o cuando las circunstancias les impidan desarrollar su actividad laboral. Así, entre las iniciativas que estudia el departamento figura duplicar el permiso por fallecimiento de un familiar, que pasaría de los cinco días actuales a diez días en los supuestos contemplados por la nueva regulación.

Asimismo, el Ministerio plantea crear un permiso retribuido para los trabajadores que hayan sido evacuados, incluso cuando el centro de trabajo mantenga su actividad con normalidad. Además, el borrador también prevé la creación de una nueva prestación económica, financiada íntegramente por el Ministerio de Trabajo, destinada a determinados trabajadores afectados por este tipo de emergencias.

Concretamente, según confirma Expansión, esta prestación cubrirá el sueldo completo —la totalidad de la base reguladora— y contará con bonificaciones de cotizaciones sociales para los empresarios. No obstante, este mismo medio informa de que, según el Ministerio de Trabajo, esta prestación tendrá un carácter temporal para la temporada de incendios. Asimismo, El Mundo confirma que esta prestación será destinada a las personas que no puedan acudir a su trabajo por los incendios.

Precisamente, fuentes del Ministerio confirman que las medidas están orientadas a proteger a las personas que no puedan incorporarse a su puesto por motivos emocionales derivados de situaciones climáticas extremas. Al respecto, desde el Ministerio inciden en que el objetivo es cubrir supuestos que no están contemplados por los mecanismos actualmente existentes.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo recuerda que quienes resulten afectados por consecuencias materiales o laborales concretas derivadas de una catástrofe ya disponen de otros instrumentos de protección, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor o los permisos laborales previstos en la normativa vigente.

Por ello, el nuevo decreto busca ampliar la cobertura a situaciones vinculadas a circunstancias de emergencia extrema que puedan impedir el desempeño de la actividad laboral, de forma que sea el Estado quien asuma el coste de estas nuevas medidas. En cualquier caso, el texto continúa en fase de elaboración y será previsiblemente aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Con todo, por el momento se desconoce cuál será el coste que asumirá el Gobierno para financiar estas ayudas. Concretamente, desde el Ministerio explican que esta iniciativa supondrá un gran gasto para el departamento que dirige Yolanda Díaz, según detalla el diario ABC.