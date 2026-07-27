Unos okupas llaman a la Policía porque el dueño de la casa intentaba entrar

La Policía Nacional ha detenido en Palma a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de nacionalidad española, acusadas de un delito de allanamiento de morada después de ocupar presuntamente una vivienda habitual y avisar al 091 al ver que el propietario intentaba acceder al inmueble, según informan en Diario de Mallorca.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, sobre las 22:15 horas, en una vivienda de la zona de Playa de Palma. La intervención policial comenzó después de que una mujer llamara al 091 para alertar de que un hombre estaba trepando por la fachada para entrar en la casa.

Los okupas avisaron a la Policía

Cuando los agentes del Grupo de Motos de la Policía Nacional llegaron al lugar, la mujer explicó que había llamado por miedo, ya que en el interior de la vivienda había varios menores de edad.

Según su versión, había adquirido la vivienda por 1.500 euros y llevaba residiendo en ella varias semanas. En ese momento se encontraban en el inmueble varios familiares y amigos, además de seis menores de edad. Sin embargo, los policías localizaron al hombre que trataba de acceder a la vivienda, quien acreditó ser el propietario legítimo del inmueble.

Había estado dos semanas de vacaciones

El dueño explicó a los agentes que esa era su vivienda habitual y que había pasado dos semanas fuera por vacaciones. Según relató, la central de alarmas le avisó de que personas desconocidas habían accedido al inmueble, por lo que regresó de inmediato y, al no poder entrar por los accesos habituales, intentó acceder trepando por la fachada.

Las primeras averiguaciones de la Policía permitieron comprobar que esa misma mañana varias personas habían introducido muebles y enseres en la vivienda.

La casa presentaba daños

Tras recabar la información necesaria, los agentes accedieron al inmueble junto al propietario. Una vez dentro, comprobaron que la cadena de la verja había desaparecido, la puerta de acceso presentaba signos de haber sido forzada y faltaban muebles del salón y de la cocina.

El propietario también denunció la desaparición de ropa, libros y diversos objetos almacenados en un almacén situado dentro de la parcela, además de constatar que el sistema de alarma y las cámaras de seguridad habían sido inutilizados.

Ante estos hechos, la Policía Nacional detuvo a las cuatro personas que se encontraban en la vivienda como presuntas autoras de un delito de allanamiento de morada. Los seis menores que estaban en el interior del inmueble fueron entregados posteriormente a un familiar.