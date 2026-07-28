En medio del proceso de arbitraje abierto contra España por el portazo al proyecto para volver a extraer uranio de Salamanca, la minera de origen australiano Berkeley ha anunciado un fichaje estrella, el del ex consejero delegado de Endesa, José Bogas, que dejó el cargo la pasada primavera.

Según ha anunciado la empresa en un comunicado, Bogas se incorporará al consejo de administración como consejero no ejecutivo independiente. La compañía destaca que con este nombramiento, Berkeley "reforzará sustancialmente la posición y la influencia de la firma en España, ya que sus más de 40 años de experiencia en los sectores energéticos español y europeo en general, junto con sus amplias redes empresariales y gubernamentales, será de gran ayuda para la empresa en su esfuerzo por resolver la actual situación en materia de permisos y, en última instancia, impulsar el Proyecto de Salamanca hacia la producción".

Aluden así al por ahora infructuoso intento de abrir en Salamanca una mina y una planta de procesado de uranio. Tras años de trámites, recibió el no definitivo en 2021 del Ministerio de Transición Ecológica tras el rechazo del Consejo de Seguridad Nuclear mientras el PSOE, en paralelo, impulsaba la Ley de Cambio Climático que prohíbe entre otras cosas la explotación de uranio en España.

"Contar con una persona del calibre y la experiencia de José, que dispone de amplias redes de contactos en el ámbito empresarial y gubernamental, reforzará enormemente nuestra posición e influencia en España, lo que ayudará en gran medida a Berkeley en su empeño por desbloquear la situación de las autorizaciones del Proyecto Salamanca", señala sobre el fichaje el director ejecutivo de Berkeley, Robert Behets.

El ingeniero y empresario José Bogas aterriza así en la empresa en pleno litigio con el Gobierno: en 2024, la compañía llevó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) "al Reino de España" por los "incumplimientos" del Tratado sobre la Carta de Energía y el silencio gubernamental ante sus demandas. En total reclama un importe de 1.250 millones de dólares.

Sobre Bogas, Berkeley destaca su "larga y exitosa" carrera en Endesa, que incluye 12 años como consejero delegado, durante los cuales "lideró la transformación de la empresa para mantener su liderazgo en el sector eléctrico español". El ingeniero industrial pasó 44 años en la compañía, diez de ellos como director general del grupo en España y Portugal.

En el seno de la empresa, tuvo un papel protagonista entre otros hitos en el diseño del Protocolo Nuclear y la puesta en marcha de los planes de transición justa en los entornos de las centrales de carbón abocadas a cerrar, un proceso casi completado.

En los últimos años, en consonancia con otros líderes del sector, ha alzado la voz para rechazar el impuesto extraordinario a las energéticas, las ineficiencias regulatorias del sistema y también ha sido especialmente enfático en la defensa de la energía nuclear y la petición de que el calendario de cierre se revise, algo que pasó de las palabras a los hechos con la petición de las propietarias, Endesa entre ellas, de una prórroga de tres años para Almaraz. También ha sido muy tajante sobre las responsabilidades del apagón en una batalla con Red Eléctrica que aún continúa un año después de que España se fuera a cero.