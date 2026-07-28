Civislend refuerza su presencia en Andalucía con más de 78 millones financiados

El crowdlending inmobiliario se ha consolidado como una alternativa para canalizar inversión privada hacia el desarrollo de nuevos proyectos residenciales. Este modelo permite que particulares, empresas e inversores profesionales presten capital a promotores inmobiliarios a cambio de una rentabilidad previamente establecida y dentro de un plazo determinado.

En plataformas como Civislend, que nació en 2017 y está regulada desde entonces por la CNMV, es posible comenzar a invertir desde 250 euros, seleccionando individualmente los proyectos y el importe destinado a cada operación. Esta menor barrera de entrada permite distribuir el capital entre distintas promociones, ciudades y tipologías de activos. De este modo, el inversor puede construir una cartera inmobiliaria diversificada sin tener que adquirir o gestionar directamente una propiedad.

Cómo funciona la inversión inmobiliaria a través de Civislend

Civislend conecta a promotores que buscan financiación para desarrollar sus proyectos con inversores interesados en obtener rentabilidad mediante préstamos respaldados por activos inmobiliarios.

Antes de publicar una oportunidad, la plataforma estudia la operación desde una perspectiva financiera, jurídica, comercial y urbanística. Una vez estructurado el préstamo, los usuarios pueden consultar información sobre el promotor, el activo, el destino de los fondos, el plazo previsto, la rentabilidad (de entre el 10%-13% anual) y las garantías, ya que se suben a la plataforma.

El inversor mantiene en todo momento la capacidad de decidir en qué promociones participa y cuánto capital aporta a cada una. Tras completarse la financiación y formalizarse la operación, Civislend realiza un seguimiento continuado de la evolución del proyecto hasta que el promotor devuelve el principal y los intereses generados correspondientes.

Las operaciones incorporan diferentes mecanismos de protección, como la garantía hipotecaria sobre el inmueble, la pignoración de participaciones de la sociedad promotora o una fianza corporativa. Estas garantías dependen de la estructura particular de cada proyecto y deben analizarse antes de invertir.

Para facilitar la comprensión de las operaciones, Civislend cuenta además con un departamento de Relación con el Inversor que acompaña a los usuarios, resuelve consultas y proporciona información durante las diferentes fases del préstamo.

El papel del crowdlending ante la necesidad de vivienda

El mercado de la financiación participativa inmobiliaria ha experimentado una creciente profesionalización. El aumento del número de usuarios y del volumen financiado se ha visto acompañado por un marco regulatorio europeo más homogéneo.

Este desarrollo coincide con un momento de elevada demanda residencial, escasez de oferta y mayores exigencias de acceso al crédito bancario.

En este escenario, la financiación alternativa puede complementar a las entidades financieras y aportar a los promotores los recursos necesarios para iniciar, completar o refinanciar proyectos viables.

La actividad no se limita a generar oportunidades de inversión. Al facilitar el desarrollo de nuevas promociones, Civislend contribuye a movilizar capital hacia la economía real, impulsar la actividad constructora y ampliar la oferta de vivienda disponible.

Andalucía, territorio estratégico para la promoción inmobiliaria

Andalucía reúne varias condiciones que favorecen la inversión y la financiación de proyectos inmobiliarios.

La comunidad cuenta con una elevada demanda nacional e internacional, especialmente en las capitales y en los municipios de costa. A ello se suman su atractivo turístico, el crecimiento de determinadas áreas metropolitanas, la mejora de las infraestructuras y la presencia de promotores con experiencia consolidada.

Málaga se ha posicionado como uno de los principales focos residenciales de España, impulsada por la Costa del Sol, la llegada de empresas y la demanda de compradores extranjeros. Sevilla combina actividad económica, administrativa y universitaria, mientras que Cádiz y Almería presentan oportunidades vinculadas tanto a primera residencia como a vivienda vacacional.

Más de 78 millones de euros financiados en Andalucía

Andalucía cuenta con múltiples ejemplos representativos de nuestra actividad. Hasta la fecha, ha financiado más de 78 millones de euros en 44 proyectos inmobiliarios, que abarcan el desarrollo de más de 680 viviendas, así como una residencia de estudiantes y un complejo turístico.

Estos proyectos se distribuyen entre todas las provincias andaluzas, y se incluyen tanto promociones de obra nueva como operaciones de rehabilitación y financiación puente para el desarrollo de activos residenciales.

De los 44 proyectos, 17 ya han sido reembolsados a los inversores, con una rentabilidad total media del 12,30% en 16 meses, mientras que el resto de los proyectos continúan en curso en fase de desarrollo y seguimiento.

Para más información, regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.

CIVISLEND PSFP, S.A. - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los Proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.