Dani Comas, el radical y líder del decrecimiento en Mallorca que está detrás del sabotaje al turismo

La perspectiva económica de la izquierda es, fundamentalmente, la del pensamiento esencialmente ideológico, lo que la convierte en una crítica sistemática al estado de las cosas basada, únicamente, en los deseos de quien formula estos juicios. De esta forma, las propuestas económicas de la izquierda tratan de dejar al margen el funcionamiento real de la economía y pretenden imponer uno totalmente ficticio.

Uno de estos ejemplos lo encontramos en el decrecimiento, propuesta que pasa por reducir la producción, el consumo y la actividad económica. Así, desde esta perspectiva se asume que "no es posible un crecimiento económico continuo en un planeta con capacidades limitadas, ya que, una vez superados esos límites, los seres humanos forzamos nuestra propia extinción". En consecuencia, los decrecentistas defienden que esta propuesta "es ante todo una crítica al sistema capitalista actual basado en el crecimiento económico continuo, sea sostenible o no, pero también una estrategia para afrontar el problema de la crisis climática".

Pero ¿cómo se traslada realmente esta perspectiva a las políticas públicas y la toma de decisiones desde los gobiernos? Por ejemplo, el programa decrecentista puede aplicarse "transformando" nuestra forma de producir. Pero otra opción es la que han escogido en algunos lugares especialmente visitados en España: acabar con la actividad turística.

Sabotaje al turismo

En los últimos años ha crecido la obsesión de la izquierda radical con el sector del turismo, al que exigen cambiar su modelo de negocio en alguna ciudades, sobre todo en Cataluña y las islas Baleares. Precisamente, este pasado fin de semana se han sucedido nuevas manifestaciones de radicales en Mallorca contra esta actividad económica que, en el fondo, explica buena parte de la riqueza que se genera en estos lugares.

Concretamente, según detalla la Agencia EFE, varias decenas de miles de personas —25.000 según la Policía Nacional y 70.000 según los organizadores— se manifestaron este domingo en Palma de Mallorca contra el actual modelo turístico de la isla y exigir a las autoridades un "ineludible" decrecimiento del número de visitantes, argumento que "no caben más turistas" en la isla. En este contexto, según informó el Diario de Mallorca, los radicales también aprovecharon estas manifestaciones para iniciar distintos incidentes que, en última instancia, se saldaron con un detenido.

En cualquier caso, lo cierto es que uno de los grupos que ha tenido un mayor protagonismo es Arran, un grupo vinculado a la CUP. Precisamente, desde la organización separatista han publicado en las últimas horas distintos mensajes en redes sociales relacionados con estas manifestaciones. Concretamente, defendían en un mensaje en la red social X (antigua Twitter) "el modelo turístico, la falta de recursos, la propiedad privada de la tierra y el abandono del territorio aumentan el riesgo de incendios", asegurando que desde la organización "construimos la alternativa ecosocialista".

📛 El model turístic, la falta de recursos, la propietat privada de la terra i l'abandonament del territori augmenten el risc d'incendis a la Vall d'Uixó i arreu dels Països Catalans. No ens cremareu el país! 📝 Construïm l'alternativa ecosocialista: https://t.co/p48BdZpdLd. https://t.co/F3gVAPHwxq pic.twitter.com/T5sEo6Rx50 — Arran (@Arran_jovent) July 26, 2026

Del mismo modo, durante los incidentes que se produjeron en este contexto desde Arran quisieron denunciar la supuesta represión policial. "Cargas de la Policía Nacional en Palma con detenidos y varias personas heridas", explicaban, señalando que "ante su represión, el clamor de un pueblo que planta cara para defender la isla de la turistificación".

🔴⚠️ ARA MATEIX! Càrregues de la Policia Nacional a Palma amb detingudes i diverses persones ferides. Davant la vostra repressió, el clam d'un poble que planta cara per defensar l'illa de la turistificació. No ans aturareu, continuam lluitant! pic.twitter.com/uJ62iS8Aau — Arran (@Arran_jovent) July 26, 2026

Así las cosas, especial presencia ha tenido Dani Comas, portavoz de 'Menos Turismo, Más Vida' y Arran Mallorca, quien ofrecía unas irrisorias declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de estas manifestaciones. De este modo, recordaba que el lema Mallorca al límite, menos turismo, más vida fue utilizado por el GOP en el año 2000 en un momento en el que existía una "situación mucho menos crítica que actualmente".

#ÚLTIMAHORA Dani Comas, portaveu de Menys Turisme, Més Vida: "Cada dia que no es facin passes cap a un decreixement, estam perjudicant greument l'habitabilitat de la nostra illa". Són declaracions prèvies a la manifestació contra la massificació turística a Palma. ↘️… pic.twitter.com/9EHUR3FtdO — IB3 Notícies (@IB3noticies) July 26, 2026

De este modo, Comas aseguraba que actualmente "estamos en una situación que estamos superando, y no sólo superando, sino duplicando, los datos que teníamos por entonces". Así, insistía en que "volvemos a decir que Mallorca está al límite". Al respecto, el líder de la organización separatista defendía que "cualquier día que se pase, cada día que no se den pasos firmes hacia un decrecimiento, estamos perjudicando gravemente la habitabilidad de nuestra isla".

Las ocurrencias de Dani Comas

Dani Comas ejerce, concretamente, como portavoz de la plataforma 'Menos Turismo, Más Vida', responsable de la elaboración hace unas semanas de un manual diseñado para sabotear al sector del turismo en la isla de Mallorca, animando incluso a realizar pintadas y bloquear las cerraduras de las viviendas de alquiler vacacional e inmobiliarias. De este modo, la organización llamaba a los manifestantes a ser "creativos" y a "decorar" las fachadas de negocios relacionados con el turismo.

Al respecto, desde la organización defendieron que este manual no se trataba realmente de un programa detallado de acciones violentas contra estos establecimientos. De hecho, la falta de decencia de estos radicales llegó al punto de justificar estas acciones argumentando que "a una inmobiliaria no le cuesta nada limpiar el cristal". Sin embargo, la publicación de este manual destinado al sabotaje del sector turístico motivó una denuncia de un particular dirigida contra esta plataforma, Arran Mallorca, y el portavoz público de la plataforma, Dani Comas.

Pero la manifestación del pasado domingo no es la única que ha convocado esta plataforma. Según detalla la organización en su web, su actividad comenzó en el verano de 2023. Así, en 2024 logró convocar a casi 50.000 personas, movilizaciones que fueron seguidas también en 2025 y, ahora, en julio de 2026.

En todo este tiempo, una de las caras visibles de esta plataforma ha sido, precisamente, el portavoz Dani Comas. Por ello, podemos encontrar distintos vídeos en los que el activista promociona las acciones y el ideario de la organización.

"El malestar con el sector turístico es una consecuencia directa de un modelo económico que ha convertido el crecimiento turístico en un objetivo en sí mismo", afirman en una de estas publicaciones, en la que aseguran que, dado que "ningún cambio real va a llegar sin movilización social sostenida", desde la plataforma tenían previsto "volver a las calles". ¿Con qué objetivo? "Para defender el derecho a la vivienda, territorio, servicios públicos, lengua, cultura, condiciones laborales y futuro de Mallorca", defendían.

En otro vídeo publicado en el perfil de la plataforma, podemos ver a su portavoz atendiendo a RTVE y defendiendo que "dos años después de la primera gran movilización contra la turistificación seguimos igual". Así las cosas, desde la organización insistían en que "Mallorca está en el límite y la sociedad tiene necesidad de dar respuesta a la falsa contención anunciada por el Gobierno".

Del mismo modo, este activista también ha ofrecido declaraciones a la prensa local. Concretamente, Comas defendía en una entrevista con el diario digital UEP! Mallorca que "el tejido cultural y asociativo en nuestra plataforma tiene un peso superimportante porque nosotros, al final, nos consideramos una plataforma porque aglutinamos a todos estos colectivos y no somos solo el grupo motor que organiza estas manifestaciones".

Asimismo, Comas defendía en esta entrevista que "sin un lugar donde vivir no hay espacio para crear y, además, vemos cómo en los últimos años el turismo ha ido monopolizando la obra que sale de Mallorca". Además, incidía en que "vemos cómo muchas canciones empiezan a charlar de la crisis de vivienda, de las crisis ecosociales que vivimos, de la turistificación, evidentemente, porque la turistificación, al final, nos atraviesa como seres humanos y ya no sólo es una cuestión de modelo económico".