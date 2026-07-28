Educación impulsa un proyecto en el que alumnos de Primaria diseñan campañas contra el Black Friday

Los estudiantes de Primaria de un colegio público de Cartagena han elaborado campañas orientadas a frenar el Black Friday y el gasto en prendas de ropa. Esta labor forma parte de la experiencia titulada Guardianes del planeta. Aprendemos y actuamos para construir un mundo más sostenible, impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La propuesta, que ocupa el puesto número 22 dentro de la colección oficial, está dirigida por Susana Benavides Alonso y Ana Belén Parreño Rabal, quienes ejercen como directora y jefa de estudios del CEIP Carthago, situado en el barrio Vista Alegre de la ciudad murciana. El material recoge las acciones desarrolladas a lo largo del curso 2025-2026 por el alumnado de Infantil y Primaria.

Marco institucional de la colección

La publicación arranca subrayando la urgencia de intervenir ante los desafíos contemporáneos: "Cada día es más evidente la necesidad de actuar para abordar los retos y desafíos que enfrentamos como humanidad. Las grandes desigualdades y pobreza existentes, más exacerbadas por la crisis pandémica, y la crisis climática y medioambiental, nos interpelan como sociedad en lo relacionado con nuestros derechos y obligaciones". El texto insiste en que "la educación para el desarrollo sostenible tiene un papel fundamental en la generación de procesos que hagan posible transformar nuestra sociedad en una más justa, inclusiva, pacífica y solidaria, y que nos permita promover mejoras sustanciales en la forma de relacionarnos entre nosotros y con el entorno para mantener el equilibrio con los límites planetarios, mejorando la inclusión a todos los niveles para no dejar a nadie atrás".

A continuación se menciona la Declaración de Berlín sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, adoptada en la Conferencia mundial de la Unesco. Según el documento, dicha declaración "subraya que el aprendizaje transformador de las personas y el planeta es necesario para nuestra supervivencia y la de las futuras generaciones. El momento de aprender y de actuar en defensa de nuestro planeta es ahora". Se añade que "esta óptica de ruptura con modelos tradicionalmente agresivos con las personas y el planeta nos plantea la necesidad de avanzar comprometidos como sistema educativo, mejorando nuestras prácticas, mostrándolas y compartiendo el conocimiento para poder ofrecer mejores soluciones que nos hagan caminar transformando nuestra escuela y nuestra sociedad".

La colección completa "tiene la vocación de ofrecer diferentes puntos de vista en la mejora del plano pedagógico, en el de las redes educativas, el entorno social y en la acción de la juventud en los centros educativos". El texto concluye este apartado afirmando que "la comunidad educativa en su conjunto es el pilar sobre el que construir esta transformación necesaria para hacer de nuestro planeta un lugar en el que convivir, con esperanza, aprendiendo de nuestros errores y con la seguridad de que los cambios son posibles y necesarios".

Acciones concretas desarrolladas en el centro

Dentro del programa, el alumnado de sexto de Primaria, en su papel de "Guardianes del Consumo Responsable", identificó el gasto "excesivo e impulsivo" asociado al Black Friday. Como respuesta diseñaron el desafío Carthago Vinted, basado en el intercambio de ropa en buen estado. Las piezas que no encontraron nuevo dueño se entregaron a la asociación Mariola Solidaria. Paralelamente elaboraron un spot titulado El precio de la tentación destinado a reducir las compras durante esa época de ofertas.

Otra iniciativa visible consistió en la creación de una "ecoacera" de 250 metros. Familias, estudiantes y vecinos pintaron juntos el tramo, dedicando cada segmento a especies de flora y fauna autóctonas de la zona como el búho, el camaleón o la jara. El recorrido incorpora saltos, zancadas y desplazamientos diversos con el objetivo de convertir el trayecto hasta el colegio en una experiencia activa.

El sistema de recompensas se basó en gemas de colores. Cada clase recibía una gema asociada a un ámbito ecológico y obtenía nuevas piezas cada vez que superaba un desafío, incluyendo aquellos que requerían la participación familiar para modificar costumbres consolidadas. El arranque del curso se acompañó de cajas misteriosas. En su interior los niños encontraban una carta de la Madre Tierra solicitando ayuda junto a una gema mágica que otorgaba un poder especial a cada nivel educativo.

Para afrontar la gestión de desechos se establecieron patrullas escolares encargadas de supervisar de manera permanente la correcta separación de residuos en las aulas, motivada por la ausencia de hábitos previos entre el alumnado. En paralelo se firmaron acuerdos con establecimientos cercanos, que ofrecieron descuentos en productos considerados sostenibles, enmarcados dentro de la economía circular impulsada desde las aulas.

Los "Guardianes de la Movilidad" de quinto de Primaria detectaron la acumulación de vehículos en la entrada del centro por padres que llevaban a sus hijos al colegio, generando contaminación y riesgos. Lanzaron entonces el desafío Carthago GO, que fomentaba desplazarse caminando, en bicicleta o en patinete. Como misión colectiva organizaron una marcha por la movilidad sostenible coincidiendo con el Día Mundial de Ir Andando al Cole, en colaboración con la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena.

Los "Guardianes contra la Contaminación", también de tercero de Primaria, observaron un exceso de residuos en los almuerzos, así como problemas de ruido y ventilación en las aulas. En respuesta lanzaron el desafío Carthago STOP, que promovía almuerzos residuo cero. Además crearon tres patrullas anticontaminación —visual, antirruido y de ventilación— orientadas a mejorar el entorno escolar.

Como cierre del proyecto se llevó a cabo un acto simbólico muy significativo: el enterramiento de una cápsula del tiempo bajo el lema "Misión 2030", en la que se recogieron los compromisos, aprendizajes y evidencias generadas a lo largo de todo el proceso. El alumnado interpretó además una versión de la canción La salvación del grupo Arde Bogotá, retitulada Nuestra gran misión. La pieza original del conjunto murciano trata sobre la búsqueda de redención personal y la esperanza frente a la adversidad, temas que los estudiantes adaptaron a su mensaje de compromiso colectivo con el entorno.

Dificultades detectadas durante la implementación del programa

A pesar de los resultados alcanzados, el documento identifica varios obstáculos. Se detectó una oposición a la modificación de costumbres consolidadas, como el empleo excesivo de envoltorios plásticos en los almuerzos y la dependencia del vehículo particular para acceder al centro. Estos comportamientos se mantuvieron incluso tras campañas previas.

También se registró complejidad a la hora de sustituir envases de un solo uso. El empleo de botellas de plástico desechables continuaba siendo habitual entre el alumnado antes de la intervención directa de los "Guardianes del Agua".

Asimismo se observó una laguna en la concienciación doméstica. Algunas rutinas del hogar mostraban una sensibilización ambiental insuficiente, lo que hizo que los profesores pensaran en reforzar los canales de comunicación —Additio, Instagram y blog— para lograr la implicación familiar.

Por último, la gestión de residuos presentó dificultades adicionales. La ausencia de hábitos en la separación correcta dentro de las aulas y el bajo uso de los contenedores de reciclaje demandaron una vigilancia permanente por parte de las patrullas escolares.