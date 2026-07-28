Golpe de timón en Australia: estudia construir su primera refinería en 60 años

El Gobierno de Australia ha anunciado este martes una llamativa medida: ha encargado un estudio de viabilidad con vistas a construir una refinería de petróleo en el estado de Australia Occidental. Si llega a hacerse realidad, se trataría de la primera que se levanta en el país en sesenta años.

El Ejecutivo del primer ministro, Anthony Albanese, y el Gobierno de Australia Occidental destinarán cuatro millones de dólares australianos (unos 2,25 millones de euros) a una fase inicial de análisis del proyecto, que sería desarrollado por una empresa privada, según anunció la ministra de Recursos, Madeleine King, en declaraciones a medios.

Australia importa actualmente alrededor de un 90 % de los combustibles líquidos que consume, después del cierre progresivo de varias refinerías durante los últimos veinticinco años. En la actualidad solo permanecen operativas las plantas de Lytton, en Brisbane (este), y de Geelong, en el estado de Victoria (sur).

La ministra justificó la medida en el creciente deterioro del contexto geopolítico y la necesidad de fortalecer la capacidad nacional de suministro: "El conflicto en Oriente Medio sigue generando inestabilidad en el mercado energético mundial y la seguridad del combustible es fundamental para el futuro de Australia", declaró la ministra en una entrevista con la cadena pública ABC.

La funcionaria explicó que el estudio analizará la ubicación más adecuada para la infraestructura y su viabilidad técnica y económica, aunque señaló que el norte de Australia Occidental reúne características favorables por su infraestructura industrial y su acceso al océano Índico.

El país está enfocado en la transición energética con una creciente implantación de energías renovables, pero los combustibles fósiles continúan teniendo un peso fundamental en la economía australiana, con el carbón generando aproximadamente el 40 por ciento de la electricidad. Por otro lado, aunque carece de centrales nucleares, Australia es el principal productor del mundo de uranio.

El anuncio sobre la refinería ha despertado críticas de grupos ecologistas, como Greenpeace, que consideran que Australia debería acelerar la transición hacia energías limpias en lugar de ampliar su infraestructura vinculada a los combustibles fósiles.