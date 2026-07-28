Guerra de Irán: así afectaría a los precios la firma de un alto el fuego

La volatilidad sigue presente en los meses y, pese a que en los titulares haya desaparecido en las últimas semanas, la guerra de Irán sigue impactando directamente en el sector financiero. Este conflicto afecta también a nuestros bolsillos, porque una de las claves económicas de la esta guerra la encontramos en el precio del petróleo y el gas, lo que impacta sobre el precio de los carburantes y la electricidad.

Así las cosas, el pasado lunes el precio del petróleo cayó un 8% después de que EEUU e Irán suspendieran los ataques recíprocos tras semanas de escalada de violencia en el estrecho de Ormuz. Concretamente, el crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, cayó un 8%, hasta los 89,10 dólares. De hecho, esta caída del lunes fue la mayor bajada diaria del precio del petróleo desde el desplome de principios de abril debido al alto el fuego inicial entre Estados Unidos e Irán.

Naturalmente, todo ello está también influido por distintos factores políticos. No podemos obviar que la caída del precio del petróleo, de mantenerse, supondría un alivio para Trump a apenas 100 días de las elecciones de mitad de mandato. En este sentido, cabe destacar que el impacto del conflicto en los precios de la gasolina y otros productos ha afectado negativamente a la popularidad del presidente.

Con todo, el precio medio de la gasolina en Estados Unidos ronda ahora los 4,11 dólares por galón, frente a los menos de 3 dólares que costaba antes de que comenzara el conflicto en febrero. En consecuencia, el aumento del precio de la gasolina ha disparado la inflación hasta el 4,1%, más del doble del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Del mismo modo, este martes el precio del Brent bajaba un 2,2%, hasta los 86,4 dólares por barril, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 81,1 dólares, tras abaratarse un 1,9%. En este contexto, el Ibex 35 arrancaba la sesión con una subida del 0,75%, rozando los históricos 19.900 puntos.

En cualquier caso, lo más interesante es conocer qué va a ocurrir en las próximas semanas y meses. ¿Cómo evolucionará el conflicto y el comportamiento del mercado financiero hasta finales de año?