Incertidumbre laboral y vacío legal entre los evacuados por los incendios: "Me dejé el ordenador del teletrabajo"

Para muchos, Pelayos de la Presa es un refugio de verano donde desconectar junto al pantano. Para otros, es el hogar de todo el año, la ruta diaria por la carretera de los pantanos para ir a trabajar o la carrera matutina para dejar a los niños en el colegio. Una rutina asentada que la oleada de incendios ha paralizado por completo entre evacuaciones de emergencia y confinamientos preventivos.

Laura, una vecina del municipio de 26 años, describe con precisión la zozobra que se vive desde que el fuego obligó a abandonar las casas. La primera noche, el desalojo llevó a los afectados a buscar refugio en casas de la capital a quienes tienen algún familiar o conocido, otros a hoteles de localidades cercanas como Móstoles o Alcorcón, o a ser reubicados en pabellones y centros adaptados para la acogida. Sin embargo, con el paso de los días, la emergencia ha mutado en una compleja encrucijada laboral y logística.

La incertidumbre laboral: "Recibo un simple 'ok'"

A la angustia del desalojo se le suma la incertidumbre económica. Al haber sorprendido la evacuación en pleno jueves de julio, a muchos vecinos les pilló fuera de casa o tuvieron que salir con lo puesto, sin tiempo para recoger pertenencias esenciales como los ordenadores del trabajo. "La gente estaba pasando la semana o algún día de verano, y los ordenadores y móviles se han quedado allí", explica Laura. Hay quienes no han regresado de sus vacaciones "para dejar sus hogares a otros familiares" o simplemente porque, a día de hoy, no tienen un lugar al que volver.

Esta situación deja en el aire a quienes teletrabajan y carecen de dispositivos fuera de sus viviendas. Y la respuesta del entorno laboral no siempre está siendo la esperada. "No estoy recibiendo nada más que un simple 'ok', cuando día a día le informo de la situación", lamenta Laura, a pesar de haber presentado "los justificantes que proporcionan los ayuntamientos de los pueblos".

A la falta de empatía de algunas compañías se suma un vacío legal que afecta a los trabajadores de la zona: "Al no estar empadronados, algunas empresas no les dan los cuatro días que supuestamente corresponden", asegura en relación al permiso retribuido por emergencia. Mientras el Ministerio de Trabajo ultima un decreto específico para los afectados, hay vecinos que acumulan ya seis días fuera de sus hogares y empresas de la zona que se han visto obligadas a parar su actividad por completo.

Bares sin luz, tiendas refugio y solidaridad en la retaguardia

Dentro de Pelayos de la Presa, la estampa es agridulce. Los vecinos que permanecen confinados intentan echar una mano en lo que pueden, informando a quienes están fuera del estado de los alrededores y de qué calles o casas siguen siendo accesibles.

La economía local, golpeada por los cortes de suministro, sobrevive a duras penas. Las tiendas del municipio "se están utilizando para la gente que no puede volver a sus casas y necesita quedarse en algún lado". Por su parte, la hostelería ha sufrido un duro varapalo, ya que "los bares y restaurantes, al haberse cortado la luz en varias ocasiones, han perdido la mayoría de la comida que tenían guardada y no pueden abrir". Sin embargo, como resalta Laura, los locales que han logrado salvar la mercancía abren sus puertas "para que haya un poco de normalidad y la gente que lleva allí aislada cinco días pueda hacer un poco de vida".

De momento, el abastecimiento aguanta a duras penas gracias a los desplazamientos permitidos al municipio vecino. "Por lo menos les dejan subir a San Martín de Valdeiglesias, que es donde hay supermercado y aún hay cosas, pero si los deja encerrados más tiempo pues se acabará", advierte.

Ante el desamparo de muchas familias que lo han perdido todo, la cadena de solidaridad ya se ha puesto en marcha desde otros puntos de la Comunidad de Madrid. En Villaviciosa de Odón, por ejemplo, se ha habilitado un punto de recogida en la Calle Florida 1 (Nave 17). Allí se está agrupando todo tipo de ayuda para los damnificados, desde alimentos no perecederos, productos de higiene y limpieza, hasta ropa de cama, menaje, electrodomésticos, muebles o juguetes en buen estado para ayudar a reconstruir las vidas que el fuego ha dejado en pausa.

El dolor por un pueblo y un monte destruido: "Hemos tenido suerte"

A la incertidumbre del desalojo y la tensión laboral se le suma ahora el temor por la seguridad de sus viviendas vacías. "No sé ni si cerré las ventanas", apunta Andrea al recordar las prisas de la evacuación, un despiste compartido por muchos vecinos que temen posibles robos mientras el pueblo permanece deshabitado. Durante estos días fuera de casa, los grupos de mensajería no han dejado de recibir información, sumergiendo a las amigas y vecinas en una incertidumbre constante. Entre el aluvión de mensajes contradictorios e informaciones confusas sobre el estado de sus propios hogares, han optado por filtrar todo el ruido, salirse de grupos y fiarse únicamente del testimonio directo de sus allegados y personas de máxima confianza para saber qué está pasando realmente sobre el terreno.

A pesar de la virulencia de las llamas, las viviendas de su entorno familiar han logrado mantenerse en pie: "Las casas están bien, el fuego ha llegado a la puerta, hemos tenido suerte", suspira Laura al recordar el avance del incendio, que sí ha devastado a su paso multitud de terrenos y viñedos de su propiedad. A la angustia de los primeros momentos le sigue ahora una mezcla de alivio y tristeza, la vecina de Pelayos agradece que tanto su familia como sus amigos estén a salvo y que solo haya que lamentar pérdidas materiales y no vidas humanas. Sin embargo, el dolor por el entorno destruido es inevitable al contemplar el pueblo donde creció despojado de todo su paisaje verde. "El verdadero shock va a ser volver por la carretera y verlo todo", lamenta, sabiendo que el regreso a casa dejará al descubierto un paisaje borrado por la ceniza.