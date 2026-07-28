La EPA del segundo trimestre esconde un mazazo para los autónomos

El segundo trimestre suele ser un trimestre positivo para el mercado laboral, debido al inicio de las contrataciones de la campaña veraniega, con lo que suele mostrar buenos datos.

Que aumente el empleo y se reduzca el paro siempre es una buena noticia. Sin embargo, no es más que un espejismo estacional, impulsado por el inicio de la contratación para la temporada de verano. Además, la creación de empleo es inferior en casi 20.000 personas, en términos intertrimestrales, que en el II trimestre de 2025. Así, la ocupación sube, pero debido, en una gran medida, a la estacionalidad.

Mal dato de los autónomos

De esa manera, en términos porcentuales el empleo apenas sube un 0,54%. Los ocupados aumentan en 486.000 personas en el trimestre, pero si se desestacionaliza ese crecimiento solo es de un 0,54%, catorce centésimas menos que el desestacionalizado del II trimestre de 2025. De hecho, el incremento del empleo en términos interanuales, con 510.200 nuevos ocupados, es el segundo peor de los últimos seis años.

El empleo privado aumenta en 501.600 personas, fruto de la estacionalidad. Pese a la estacionalidad, no se detiene la destrucción del empleo por cuenta propia, los autónomos, que disminuyen intertrimestralmente en 42.900 personas, en muchos casos fruto de la asfixia fiscal y regulatoria.

El empleo masculino sube en 236.300 personas y el femenino en 249.700 personas. Asimismo, el empleo sube en todos los sectores: en servicios lo hace en 394.000 personas, ligado a actividades turísticas directas e indirectas; construcción (60.000); industria (38.200); y baja en agricultura (-6.200).

Paro y población activa

El paro baja en 213.300 personas en términos intertrimestrales. Es la peor cifra de los últimos cinco años. La tasa de paro se sitúa, así, en el 9,87%. Es la segunda peor evolución interanual del paro en el II trimestre de los últimos cinco años.

Baja el paro en 67.900 hombres y en 145.400 mujeres en términos trimestrales y, además, baja en todos los sectores: en servicios lo hace en 170.300 personas; agricultura (-22.400); industria (-10.900); y construcción (-5.400).

La población activa crece en 272.700 personas en el trimestre y en términos interanuales crece en 452.500 personas. Así, la tasa de actividad sube 4,6 décimas y se queda en el 59,03% de la población en edad de trabajar. La creación de empleo interanual la lidera Andalucía, con 134.500 ocupados más.

Por tanto, siempre es una buena noticia que suba el empleo y baje el paro, pero no deja de ser un espejismo, cosa que se ve al desestacionalizar y al comparar con el comportamiento de años anteriores en el mismo período.

Son registros que desaceleran tanto en términos intertrimestrales como interanuales en materia de empleo y paro respecto a otros ejercicios. El número de autónomos disminuye intertrimestralmente, lo que denota la asfixia fiscal y regulatoria que sufre este sector.

Urge realizar reformas que agilicen el mercado de trabajo y permitan una verdadera creación de empleo, más allá de los datos estacionales.