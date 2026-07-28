Mapfre contacta uno a uno con sus más de 25.000 asegurados en las zonas afectadas por incendios forestales

Ante los incendios forestales que tienen lugar en distintas zonas del territorio nacional, Mapfre quiere mandar un mensaje de solidaridad y apoyo a todas las personas que se vean afectadas por los mismos.

La compañía implantó, desde el primer momento, una serie de medidas extraordinarias para facilitar una respuesta más ágil y un acompañamiento reforzado a sus clientes, habilitando un dispositivo específico, con prioridad de atención y teléfonos exclusivos, atención personalizada y priorización de gestiones en situaciones críticas. Además, Mapfre está realizando un seguimiento permanente de la situación para garantizar la mejor atención posible a sus asegurados.

La aseguradora se ha puesto en contacto directo con todos sus clientes con domicilios en las poblaciones afectadas por los incendios y aledañas, con mensajes desde la app y SMS. Además, a través del contact center, está realizando llamadas a cada uno de ellos en las zonas más impactadas, para conocer su situación, sus posibles necesidades y explicarles la ayuda que puede prestarles su seguro.

Mapfre tiene unos 25.000 clientes asegurados en municipios con incendios forestales y aledaños. Hasta el momento y desde el 15 de julio, la entidad ha recibido 161 comunicaciones de siniestros, principalmente relacionados con el seguro del hogar.

Además, el personal de las oficinas de zonas afectadas ha estado en continuo contacto con sus clientes y con los Ayuntamientos de estas áreas para ofrecer su colaboración, a pesar de que algunas de las oficinas de la compañía se han visto también afectadas por los incendios.

La aseguradora aconseja a sus clientes que se encuentren en estas zonas que adopten todas las medidas razonables para proteger a las personas, sigan siempre las indicaciones de las autoridades competentes y comuniquen el siniestro a la aseguradora a la mayor brevedad posible para facilitar una gestión ágil y poner en marcha cuanto antes las actuaciones necesarias para su atención.

"Desde Mapfre queremos trasladar a nuestros asegurados un mensaje de tranquilidad y acompañamiento", afirma Javier Oliveros, director comercial de la compañía en España, "reafirmando nuestro compromiso de brindarles la mejor atención posible durante la gestión de sus siniestros".

Canal prioritario de atención

Clientes Mapfre y Verti 900 10 10 12

Clientes Santander Mapfre 900 81 08 55

Esta información está accesible desde el viernes 24 en la web de la compañía

www.mapfre.es, en la app Mapfre y en sus redes sociales.

Resumen de las principales medidas adoptadas