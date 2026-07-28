"Me ha cambiado la vida": última oportunidad para matricularse en el curso de inversión de esRadio y Libertad Digital

La formación financiera de calidad vuelve a demostrar su enorme atractivo entre los ahorradores e inversores españoles. La octava edición del aclamado curso de inversión Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, impulsado conjuntamente por el equipo de esRadio, el programa Tu Dinero Nunca Duerme (TDND) y la comunidad educativa LWS Academy, ha vuelto a batir récords de acogida y satisfacción entre sus asistentes.

Bajo la consigna de hacer accesible la cultura financiera y dotar a los ciudadanos de herramientas reales para proteger y rentabilizar su patrimonio frente a la inflación, el programa se ha consolidado como un referente indiscutible en el panorama formativo de habla hispana. Miles de alumnos han pasado ya por sus aulas virtuales compartiendo testimonios categóricos sobre la utilidad práctica del aprendizaje transmitido: "Aprender a invertir con un criterio sólido y sin falsas promesas me ha cambiado la vida", resumen los participantes.

Cierre de matrículas tras el éxito de la 8ª edición

Tras semanas de intensa actividad y una extraordinaria acogida por parte de oyentes y lectores, la organización ha anunciado formalmente el cierre oficial de matrículas para esta octava edición del curso. La iniciativa, coordinada por el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme en alianza estratégica con los docentes de LWS Academy, ha completado su cupo de plazas para garantizar el máximo nivel de seguimiento, soporte e interacción pedagógica con los estudiantes.

Oportunidad exclusiva para los socios del club

A pesar del cierre general de inscripciones, la dirección del programa ha reservado un privilegio especial de última hora: los socios del Club Libertad Digital dispondrán en exclusiva de la oportunidad de matricularse en esta octava edición al precio más competitivo del mercado.

Para acceder a esta ventaja única, los socios deberán revisar su correo electrónico, donde encontrarán un enlace de compra exclusivo y directo. Este enlace estará activo por tiempo limitado hasta el próximo miércoles 29 de julio a las 23:59 horas (doce de la noche).

Un método basado en el sentido común y la visión a largo plazo

El curso Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo destaca por su enfoque práctico, cercano e independiente. Diseñado tanto para personas que parten desde cero como para inversores que buscan perfeccionar su estrategia, el temario abarca desde los fundamentos de la psicología del inversor hasta el análisis fundamental de compañías, la construcción de carteras diversificadas y la correcta gestión de riesgos.

Con esta octava edición, esRadio, Tu Dinero Nunca Duerme y LWS Academy reafirman su compromiso con la divulgación financiera rigurosa, dotando a su comunidad de las claves necesarias para tomar decisiones económicas libres e informadas.