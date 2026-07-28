El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este martes para hacer balance del curso político. Además, ha aprovechado la ocasión para presentar el informe de rendición de cuentas titulado Cumpliendo. Lo cierto es que esta intervención no tiene nada de excepcional, pues cada año se produce la misma escena. Ahora bien, lo que se está convirtiendo también en tradición es la manipulación estadística con la que Sánchez fundamenta su propaganda.

El objetivo del Gobierno es simple: convencer a la ciudadanía, los medios y el conjunto del espacio político de que nuestro país cada vez vive un mejor momento económico gracias, únicamente, a las medidas y las iniciativas desarrolladas por el Ejecutivo. Sin embargo, la realidad es muy distinta, porque aunque Sánchez se empeñe en presentar los grandes indicadores macroeconómicos como las pruebas de este progreso, seleccionando además otras estadísticas de forma interesada, la situación que viven las familias es muy distinta.

¿Somos cada vez más ricos?

En este sentido, resulta llamativo que este año, nuevamente, Pedro Sánchez haya insistido en afirmar que las familias españolas son cada vez más ricas. Concretamente, el presidente del Gobierno ha asegurado que "desde que superamos la pandemia, allá por el año 2020, nuestros hogares han mejorado su renta real —es decir, descontando la inflación— muy por encima de los países de nuestro entorno". No es la primera vez que el presidente presenta estos datos —o similares—. Pero ¿corresponden estas cifras con la realidad que viven las familias?

Al respecto, cabe destacar que el propio Sánchez ha admitido en su comparecencia que "es cierto que venimos de atrás en comparación con otras grandes economías, como pueda ser la alemana, como pueda ser la francesa". No obstante, pese a ello, Sánchez ha incidido en que "el hecho cierto, el dato correcto, es que la renta real ha aumentado en un 9%, descontada la inflación". Por ello, Sánchez ha defendido que actualmente "hay más poder adquisitivo para nuestras familias".

El problema con estas cifras reside en las estadísticas seleccionadas por el Gobierno. Como podemos comprobar a continuación, el gráfico empleado por Sánchez en el día de hoy, julio de 2026, sólo llega hasta finales de 2025. Además, se puede comprobar que los datos utilizados por el Ejecutivo corresponden a las cifras sobre el ingreso disponible de los hogares per capita.

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Sin embargo, según los datos ofrecidos por la organización, el incremento no ha sido del 9% desde inicios de 2022, sino del 8,5%. Pero lo más importante es que, como explica la OCDE, estos datos no implican necesariamente que las familias españolas sean cada vez más ricas. En realidad, esta estadística incluye "sueldos y salarios, ingresos mixtos (ingresos por trabajo por cuenta propia y empresas no constituidas), ingresos por pensiones y otras prestaciones sociales, e ingresos por inversiones financieras".

Al respecto, la OCDE explica también que "este indicador se presenta como ingreso bruto con y sin transferencias sociales en especie". De este modo, la organización incide en que estas transferencias sociales "incluyen salud o educación proporcionadas gratuitamente o a precios reducidos por gobiernos e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISSP)". Por tanto, estos datos incluyen los ingresos obtenidos por prestaciones sociales procedentes del Estado, que no suponen la creación de riqueza real como consecuencia de ninguna actividad productiva.

Asimismo, detalla que estas ISSP "son instituciones sin fines de lucro que no son financiadas ni controladas predominantemente por el gobierno, cuyos principales recursos son las contribuciones voluntarias de los hogares y que proporcionan bienes o servicios a los hogares de forma gratuita o a precios que no son económicamente significativos". Entre ellas destaca, concretamente, "iglesias y sociedades religiosas, clubes deportivos y de otro tipo, sindicatos y partidos políticos".

Es curioso también que este sea el mismo dato presentado por Sánchez hace un año. Como informamos en Libre Mercado, en su balance del verano pasado el presidente del Gobierno aseguró que "los datos demuestran que la combinación de las políticas económicas y de reformas que está poniendo en marcha este Gobierno, y las políticas sociales, es decir, de redistribución de la riqueza entre la población española, ha hecho que la renta disponible real de los hogares españoles sea hoy un 9% más alta que en el año 2018".

En este contexto, lo que ha ocurrido es que los salarios reales (descontando la inflación), en cambio, han registrado un notable empeoramiento. De hecho, en Libre Mercado hemos explicado que los salarios reales han retrocedido incluso desde el año 1995. Del mismo modo, hemos subrayado que, con todo, si la renta disponible crece es en buena medida consecuencia del crecimiento de la población y el incremento de las pensiones públicas.

Además, cabe recordar que, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES), la ganancia media anual por trabajador se sitúa en los de 29.540,26 euros. En este sentido, si nos fijamos en el porcentaje de trabajadores en función de su ganancia con respecto al Salario Mínimo Interprofesional, podemos comprobar cómo cada vez más gente cobra un salario más cercano al SMI. De este modo, entre los años 2018 y 2024, el porcentaje de trabajadores que cobran más de ocho veces el SMI ha pasado del 0,85% al 0,12%. Del mismo modo, los trabajadores que reciben un sueldo entre 7 y 8 veces el SMI han pasado de representar el 0,89% al 0,21%.

En realidad, sólo crecen los porcentajes para los casos de los trabajadores que cobran entre 0 y 2 veces el SMI. Concretamente, quienes reciben entre 1 y 2 veces el SMI han pasado de representar el 27,8% del total a suponer el 48,7%, mientras que los trabajadores que reciben entre 0 y 1 veces el SMI han pasado del 14,1% al 18,32%. Por tanto, cada vez más personas cobran sueldos que se acercan en mayor medida al salario mínimo al tiempo que la proporción de trabajadores que reciben sueldos más altos se reduce.

Sánchez agrava la crisis de vivienda

Pero en su comparecencia para hacer balance del curso político, Sánchez no sólo ha optado por utilizar las estadísticas que más le convienen al Ejecutivo. Lo cierto es que, al hablar sobre el mercado de la vivienda, el presidente del Gobierno ha mentido descaradamente sobre los efectos de la legislación puesta en marcha durante esta legislatura.

Concretamente, Sánchez ha asegurado que "en esta legislatura pasada alcanzamos un hito muy importante, que fue la aprobación de la Ley de Vivienda, la primera en la historia de la democracia". Así, ha incidido en que "es importante evaluar cuál es el comportamiento en aquellos municipios, en aquellas ciudades, donde sí se están aplicando algunos de los instrumentos que dota la Ley de Vivienda".

De este modo, ha llegado a afirmar que "en Barcelona, en La Coruña, en Pamplona, se está constatando que al aplicar la Ley de Vivienda se está abaratando el precio del alquiler sin afectar a la oferta". En este sentido, ha subrayado que "esto es una de las cosas que se dice por aquellos neoliberales que no quieren que se intervenga, es decir, que continuemos como siempre sin intervenir el mercado de la vivienda".

Lo cierto es que la oferta de viviendas en alquiler sí se ha visto afectada por los controles establecidos en aquellas regiones en las que se ha aplicado la Ley de Vivienda, obligando a los propietarios a pasarse al alquiler de temporada. Así, un reciente estudio de Idealista demuestra que "todos los mercados que se han declarado tensionados y están aplicando controles de precios han visto cómo la oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente en el segundo trimestre de este año sigue cayendo en comparación con la registrada en el mismo periodo de 2025".

De esta forma, el estudio explica que "la mayor caída entre estos mercados se ha producido en San Sebastián (-42%), seguida por Pamplona (-39%), La Coruña (-36%), Bilbao (-27%), Lérida (-27%), Tarragona (-16%), Vitoria (-14%) y Barcelona (-11%)". Así, el portal inmobiliario asegura que "la única excepción dentro de estos mercados la constituye Gerona, donde su oferta se ha incrementado un 55%".

Asimismo, Idealista también detalla que "en el conjunto del territorio nacional, los alquileres de temporada mantienen su relevancia en el mercado inmobiliario en detrimento de los arrendamientos permanentes". En consecuencia, "al cierre del segundo trimestre de 2026, el peso de este tipo de alquileres (distintos a los turísticos) llegó hasta el 29% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 13%, mientras que la oferta de alquileres permanentes apenas se redujo un 0,2% en el mismo periodo".