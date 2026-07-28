"España se dirige a un suicidio energético": Alfredo García desmonta los mitos sobre el átomo

La radiactividad carga desde hace ochenta años con una losa que, según defiende Alfredo García, técnico del sector y divulgador conocido como Operador Nuclear, ya no se corresponde con la realidad de la industria civil. En una entrevista concedida al podcast Claves Personales, García reivindica que el rechazo social a la energía nuclear responde más a un trauma histórico y a intereses cruzados que a los riesgos reales de la tecnología actual.

Para García, la percepción negativa de la energía nuclear arranca de su origen militar en la Segunda Guerra Mundial, una asociación que —sostiene— se ha mantenido intacta pese a la separación total entre uso bélico y uso civil desde los años cincuenta. El experto insiste en una diferencia técnica que considera clave: mientras un arma nuclear busca una reacción descontrolada con uranio enriquecido al 90%, el combustible de una central comercial apenas supera el 4% de enriquecimiento, un umbral que, según explica, hace físicamente imposible que un reactor replique una explosión atómica.

Esa confusión conceptual, apunta García, alimenta un temor que considera además azuzado por intereses políticos y económicos, señalando en particular al sector de los combustibles fósiles como un actor que habría financiado activamente el rechazo social a la nuclear.

El divulgador contrapone este relato al futuro que dibuja la fusión nuclear, un proceso que —recuerda— nada tiene que ver con la fisión: en lugar de romper núcleos pesados de uranio, une isótopos de hidrógeno a 150 millones de grados para producir helio sin residuos de alta actividad. García destaca que la industria española ya participa en proyectos internacionales pioneros en este campo.

España, camino de un "cierre programado"

El grueso de la entrevista se centra en el caso español. Según el operador nuclear, el calendario vigente condena a las centrales operativas a un cierre escalonado entre 2027 y 2035, una hoja de ruta que atribuye a decisiones que califica de "netamente ideológicas y electoralistas".

García denuncia además una presión fiscal creciente: según sus cifras, los gravámenes y tasas autonómicas que soportan las plantas se han incrementado más de un 70% bajo las últimas administraciones, hasta el punto de que —a su juicio— este "acoso impositivo" empuja a las empresas hacia un cierre forzado por la vía económica. A ello suma la carga que supone la gestión de los residuos radiactivos, cuyo coste técnico recae en exclusiva sobre la propia industria nuclear, a diferencia de lo que ocurre, señala, con los residuos de otras fuentes de energía.

El divulgador contrasta esta política con la de otros países europeos que, tras ensayar sus propios apagones nucleares, habrían empezado a dar marcha atrás y a apostar de nuevo por el átomo para blindar su suministro eléctrico. Frente a ese giro, considera que España "persevera en un suicidio energético sin precedentes".

García también quita hierro al miedo a la exposición radiológica cotidiana, recordando que todos los seres vivos conviven de forma natural con dosis de radiación procedentes de alimentos y elementos orgánicos. Vivir cerca de una central nuclear, sostiene, implica una exposición inferior a la de comer fruta con regularidad o realizar un vuelo transoceánico.

Un "pilar insustituible" para el futuro energético

El operador nuclear cierra la entrevista reclamando abandonar lo que llama "antagonismos artificiales" entre fuentes de energía. A su juicio, la estabilidad del suministro eléctrico del futuro dependerá de una convivencia entre las renovables y la firmeza de la generación continua que aporta la nuclear.

Como prueba de que esta tecnología no es cosa del pasado, García apunta al desarrollo de nuevos reactores y a su papel creciente en campos como la exploración espacial, que a su entender confirman que el átomo seguirá siendo un pilar del desarrollo económico en las próximas décadas.

La entrevista completa a Alfredo García, "Operador Nuclear", puede verse íntegra en el canal de YouTube del podcast Claves Personales y escucharse en todas las plataformas de audio.