Qué cubre el seguro si un incendio afecta a tu casa, coche o negocio: así puedes reclamar la indemnización

Los incendios forestales pueden provocar daños en viviendas, vehículos, negocios o explotaciones agrarias, pero el Consorcio de Compensación de Seguros no cubre este tipo de siniestros. La indemnización dependerá de las coberturas incluidas en cada póliza, según recuerda la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), que explica qué seguros responden en cada caso y cómo debe iniciarse la reclamación.

Qué cubre cada tipo de seguro

En el caso del seguro del hogar, la cobertura frente a incendios suele incluir tanto los daños en el continente de la vivienda —paredes, puertas, ventanas o instalaciones— como en el contenido, es decir, muebles, electrodomésticos y otros enseres.

Además, los seguros multirriesgo también suelen hacerse cargo de los daños ocasionados por el humo y de gastos derivados de la extinción del incendio, como el desescombro, la retirada de objetos dañados o la reposición de determinados documentos.

Los seguros de comunidades de propietarios cubren los daños ocasionados en elementos comunes del edificio, como portales, escaleras o ascensores.

En el caso de los comercios e industrias, las pólizas pueden indemnizar tanto los desperfectos sufridos por el inmueble como las pérdidas de mercancías, maquinaria o existencias, siempre dentro de los límites establecidos en el contrato.

Respecto a los vehículos, únicamente los seguros a todo riesgo incluyen, por norma general, la cobertura por incendio. En el resto de modalidades será necesario consultar las condiciones particulares de la póliza.

Las explotaciones aseguradas mediante seguro agrario cuentan con la cobertura de Agroseguro para los daños ocasionados por incendios en cosechas y ganado.

Por su parte, los seguros de vida y accidentes pueden contemplar indemnizaciones en caso de fallecimiento o lesiones derivadas del incendio. Si, además, la investigación determina que existe un responsable del origen o propagación del fuego, también podría intervenir un seguro de responsabilidad civil.

Qué hacer si no recuerdas qué seguro tienes

Unespa recomienda que quienes no recuerden con qué entidad contrataron el seguro contacten con su mediador habitual, ya sea un agente, un corredor o la entidad bancaria a través de la que formalizaron la póliza. Otra opción consiste en revisar los movimientos de la cuenta bancaria para identificar qué aseguradora emitió el recibo correspondiente.

Cómo reclamar la indemnización

El procedimiento comienza con la comunicación del siniestro a la aseguradora o al mediador. A partir de ese momento se abre el expediente y la compañía designa a los peritos encargados de valorar los daños.

Una vez finalizada la tasación, la aseguradora calcula la indemnización conforme a las coberturas contratadas. La cantidad abonada nunca podrá superar el capital asegurado o el valor del bien destruido, tal y como establezca la póliza.

Qué ocurre si la vivienda queda inhabitable

Algunos seguros de hogar incluyen una cobertura específica para los casos en los que la vivienda no puede utilizarse tras el incendio. En estas situaciones, la aseguradora puede facilitar un alojamiento temporal o asumir determinados gastos relacionados con esa circunstancia.

Unespa aconseja conservar todos los recibos y justificantes de los gastos ocasionados por el siniestro para poder acreditarlos durante la tramitación de la indemnización.