Crecimiento sin riqueza: la ilusión contable de la economía española

Existe una vieja máxima en el análisis macroeconómico que sostiene que lo que no se mide no se puede gestionar, pero también que lo que se mide mal termina conduciendo al autoengaño. En los últimos tiempos, la conversación pública española se ha instalado en una suerte de triunfalismo estadístico. A tenor de las periódicas revisiones al alza de las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) formuladas por el Gobierno, parecería que la economía nacional atraviesa un momento de vigor envidiable. Sin embargo, al confrontar esta narrativa institucional con el rigor de la contabilidad nacional y el diagnóstico de análisis independientes como el Informe Económico de Atenea, la realidad que emerge es sensiblemente distinta y mucho menos halagüeña.

El primer fallo de lectura reside en confundir la expansión de la masa con el aumento de la eficiencia. Como pone de relieve el citado informe, el crecimiento reciente de la economía española no es de carácter intensivo —aquel que deriva de la innovación, el aumento del capital por trabajador o la mejora de la Productividad Total de los Factores—, sino estrictamente extensivo. La economía se agranda sencillamente porque hay más personas consumiendo y más horas agregadas trabajadas, al calor del flujo demográfico e inmigratorio.

Producir más porque somos más no es sinónimo de enriquecimiento; es una mera suma de magnitudes. Llevado al absurdo, si la España del siglo XVI hubiese pasado de sus 7 u 8 millones de habitantes a los casi 49 millones actuales sin haber incrementado un ápice la productividad de cada trabajador, el PIB agregado se habría multiplicado por casi 7. Teniendo en cuenta esa lógica, la España de los Habsburgo podría haberse proclamado como la mayor potencia económica de la historia moderna basándose únicamente en el contador de almas, sin que el nivel de vida de sus campesinos hubiese mejorado un solo maravedí. Si la productividad creció a lo largo de los siglos no fue por la mera multiplicación de brazos, sino por la acumulación de capital, la mejora técnica y la inversión productiva.

Si la producción agregada actual se incrementa en una tasa similar al crecimiento de la población, el PIB por habitante —la métrica que de verdad aproxima el nivel de vida y la capacidad de compra real de las familias— permanece estancado. Se agranda el tamaño del pastel agregado, pero la ración que le corresponde a cada ciudadano sigue siendo exactamente la misma, cuando no más pequeña tras descontar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por la inflación. El modelo confía su expansión al consumo primario de una masa creciente, no a la mayor sofisticación ni valor añadido de su tejido productivo.

Sin embargo, para comprender el núcleo del espejismo estadístico es preciso descender a las tripas del cálculo contable. La premisa teórica es clara y contundente: el PIB no mide riqueza, mide gasto y, en la coyuntura actual, mide fundamentalmente déficit.

La razón de esta distorsión es metodológica y estriba en la manera en que la Contabilidad Nacional pondera la aportación del sector público. En un mercado libre, los bienes y servicios producidos por las empresas privadas se someten al test del precio: solo aquellos bienes por los que un comprador voluntario decide pagar un importe superior a su coste de producción generan un valor añadido genuino. Si una empresa fabrica algo que nadie demanda, su valor de mercado es cero o genera pérdidas, detrayendo riqueza.

En el sector público, ante la ausencia de precios de mercado que validen la utilidad real de lo producido, la norma contable aplica una convención: el valor de los servicios estatales se imputa directamente por su coste de producción. Es decir, cada euro que el Estado gasta en personal, suministros o transferencias computa automáticamente como un euro de incremento en el PIB, independientemente de si la partida en cuestión resulta eficiente, necesaria o absolutamente superflua.

Esta regla metodológica tiene una consecuencia perversa cuando el gasto público se financia mediante déficit. Si el Estado eleva su gasto mediante una subida equivalente de impuestos, la inyección pública se ve neutralizada por la contracción del consumo o la inversión del sector privado, al que se le ha privado de renta disponible. El saldo neto sobre el PIB tiende a ser neutro. Pero cuando la expansión presupuestaria se sufraga recurriendo a la emisión de deuda pública, la resta sobre la economía privada no se produce de forma inmediata, sino que se difiere hacia las generaciones futuras. El resultado contable inmediato es una expansión del PIB a corto plazo.

En términos sencillos: la deuda pública actúa como un mecanismo de aceleración artificial del PIB. El Ejecutivo puede incrementar artificialmente las cifras de crecimiento económico simplemente acelerando el ritmo de ejecución del gasto presupuestario y emitiendo títulos de deuda. La métrica recoge la mayor circulación de liquidez y el aumento del consumo público como un "éxito", ocultando que esa cifra no refleja la creación de un patrimonio neto real, sino la anotación contable de un pasivo que habrá de ser amortizado con el esfuerzo fiscal de los años venideros.

Es bajo este prisma como cobra pleno sentido la reciente revisión al alza de las previsiones oficiales de crecimiento. El optimismo gubernamental no responde a una oleada de inversión empresarial privada en bienes de equipo, ni a un cambio de patrón productivo volcado en la exportación tecnológica de alto valor, ni a un repunte en la competitividad de nuestras pymes. Responde, más bien, a la combinación del impulso demográfico con el mantenimiento de una política fiscal netamente expansiva. Celebrar el repunte del PIB en estas condiciones equivale a que una familia celebre el incremento de su nivel de gasto mensual tras haber financiado sus vacaciones con un crédito al consumo: la cifra corriente aumenta, pero el patrimonio neto empeora.

El diagnóstico que se deriva de esta triple convergencia —la crítica a la falta de productividad reflejada en el informe de Atenea, el rigor analítico sobre la naturaleza del PIB y la lectura de las previsiones oficiales— exige una profunda enmienda a la política económica. Una nación no se vuelve próspera multiplicando la burocracia ni confundiéndola con valor añadido, ni acumulando factores sin mejorar su rendimiento, ni financiando el consumo corriente mediante el endeudamiento sistemático.

Superar esta ilusión cuantitativa exige volver a los fundamentos del desarrollo económico. Esto implica reorientar la acción pública desde la hipertrofia regulatoria y el gasto asistencial hacia la eliminación de trabas a la inversión privada, el diseño de un marco fiscal estable que fomente la acumulación de capital y la recuperación de la disciplina presupuestaria. Mientras el debate público continúe encandilado por el titular simplista del PIB sin auditar su composición y calidad, se continuará celebrando como síntoma de salud lo que no es más que la acumulación progresiva de un severo desequilibrio estructural.