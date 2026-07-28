Unos diseñadores españoles aspiran a crear los nuevos billetes de euro

El pasado 23 de julio el Banco Central Europeo presentó diez propuestas para el diseño de los nuevos billetes de euro, e inició una consulta a la ciudadanía europea para elegir al diseño ganador. De este modo, el BCE apuesta por presentar 10 grupos de diseños, cada uno de ellos con 6 billetes, que van desde los 5 hasta los 200 euros. Estos diseños se dividen en dos temáticas: cultura europea y aves y ríos. La encuesta permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre, y la decisión se prevé tomar por el Consejo de Gobierno a finales de año.

Entre todos los diseños preseleccionados, se encuentra una candidatura española, que podría dejar su sello en los nuevos billetes. Se trata de la candidatura conjunta de Rubio & del Amo, un estudio murciano, y el madrileño Cruz más Cruz. Su diseño se acoge a la variante cultura europea. En el anverso de sus billetes se representa a algunas figuras relevantes de la historia de Europa. En ellos aparecen María Callas en el billete de 5 euros, Ludwig van Beethoven en el de 10, Marie Curie para el billete de 20, Miguel de Cervantes en el de 50 euros, Leonardo da Vinci en el de 100 y Bertha von Suttner para el billete de 200 euros.

Tal y como explican en la página del BCE "una mirada cautivadora encuentra al espectador desde el centro del billete". La propuesta de estos estudios para los nuevos billetes de euro tiene detrás "una idea y un diálogo entre quienes forjaron nuestra identidad cultural y quienes hoy contribuimos a que Europa siga a la vanguardia del pensamiento, manteniendo vivo el espíritu de esas figuras".

Asimismo, el color lo describen como "coherente y fácilmente reconocible", lo que "responde a un patrón lineal que aporta una textura común, dentro de una estructura que da cohesión al conjunto". Al girar los billetes en sentido horizontal "aparecen cuatro bloques verticales, cada uno inspirado en una letra: «E», «U», «R» y «O»".

En la web del estudio Rubio & del Amo se describen como "un estudio centrado en la creación y gestión de marcas, libros, packaging y otros objetos pensados como soluciones de comunicación a través del diseño y creatividad". Mientras que el estudio liderado por Cruz Novillo dice ser "un estudio multidisciplinar de diseño y arquitectura, especializado en crear identidades corporativas".

Las propuestas para los nuevos diseños

Christine Lagarde, presidenta del BCE, explicó, en la nota de prensa de enero de 2025, que "los nuevos billetes simbolizarán nuestra identidad europea común y la diversidad que nos hace fuertes". Las propuestas para los nuevos diseños debían adaptarse a dos categorías: cultura europea y aves y ríos.

La idea es que la variante de cultura europea "recuerda el patrimonio común que ha moldeado la identidad europea a lo largo de los siglos". Además explican que los motivos escogidos "muestran diferentes actividades y espacios culturales, y personalidades europeas célebres que han contribuido a construir el patrimonio cultural europeo". Esta es la variante a la que se acoge la propuesta española.

Por otro lado, los ríos y aves representan "la resiliencia y diversidad de los ecosistemas naturales de Europa mostrando diferentes etapas de ríos y diversas especies de aves, lo que destaca la importancia de la naturaleza y de la protección del medioambiente". Mientras que por la parte trasera se representan algunas de las instituciones europeas "nos recuerdan los valores fundamentales del proyecto europeo, que incluye también la protección del medioambiente". En este caso, no está preseleccionada ninguna propuesta española.