Sangría en Alemania: BMW también planea recortar 8.000 empleos

BMW estudia poner en marcha un programa de reducción de plantilla que afectaría a unos 8.000 empleados en todo el mundo mediante indemnizaciones por bajas voluntarias. El plan, que se extendería entre octubre de 2026 y 2027, busca simplificar la estructura del grupo y mejorar su competitividad en un contexto marcado por la presión de los fabricantes chinos, la caída de las ventas en China y los elevados costes de producción en Europa.

Según publica Bloomberg News, el consejero delegado de BMW, Milan Nedeljkovic, y los representantes del comité de empresa tienen previsto presentar la iniciativa en una reunión con la plantilla en Alemania.

La mayor parte del ajuste se concentrará en Alemania

La mayor parte de los aproximadamente 8.000 puestos afectados corresponderán a Alemania. Al cierre de 2025, BMW contaba con 87.436 empleados en ese país, más de la mitad de su plantilla mundial.

El programa estará dirigido a trabajadores de investigación, desarrollo, planificación y otras funciones corporativas, mientras que el personal de producción quedará excluido. Además, la compañía prevé reducir también el número de puestos directivos como parte de la reorganización.

La información llega pocos meses después del nombramiento de Milan Nedeljkovic como consejero delegado, cargo que asumió en mayo en sustitución de Oliver Zipse. Desde su llegada, el ejecutivo ha impulsado medidas para contener costes después de que BMW rebajara sus previsiones de beneficio para 2026 y registrara un descenso de las ventas en el primer trimestre, especialmente por la menor rentabilidad de su negocio en China.

La compañía publicará este jueves sus resultados correspondientes al primer semestre.

La crisis en China acelera los ajustes del sector

BMW no es el único fabricante alemán que está adaptando su estructura ante el deterioro del mercado.

El Grupo Volkswagen presentó recientemente un amplio plan de transformación con el objetivo de mejorar su eficiencia y adaptarse a la evolución de la demanda. Entre las medidas anunciadas figuran la reducción de la capacidad de producción hasta nueve millones de vehículos al año, la simplificación de su gama de modelos y la concentración de las inversiones en los vehículos considerados más rentables.

El fabricante explicó que durante el primer semestre entregó 4,13 millones de vehículos, un 6% menos que un año antes, lastrado principalmente por el desplome de las ventas en China, donde las entregas descendieron un 26%. El crecimiento registrado en Sudamérica y Europa solo compensó parcialmente esa caída.

Además del plan oficial para eliminar 50.000 empleos en Alemania hasta 2030, varios medios alemanes, entre ellos Manager Magazin y Der Spiegel, han informado de que Volkswagen estudia una reestructuración de mayor alcance que podría afectar hasta a 100.000 empleos en todo el mundo, aunque la compañía no ha confirmado esa cifra.

Porsche también reducirá plantilla

Dentro del mismo grupo, Porsche anunció un recorte adicional de 5.000 empleos hasta 2035, que se sumará al ajuste ya previsto por Volkswagen.

Las medidas, pactadas con el comité de empresa, incluyen jubilaciones, programas de reducción de jornada para trabajadores de mayor edad y la finalización de determinados contratos. La compañía también reducirá un 40% la paga extraordinaria de Navidad y limitará el teletrabajo a ocho días al mes.