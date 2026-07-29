Cuatro meses y sin cobrar el 100%: la letra pequeña de la prestación de Sánchez por los incendios

La nueva prestación extraordinaria aprobada por el Gobierno para los trabajadores afectados por los incendios forestales finalmente no garantizará el cobro del salario íntegro durante el periodo de suspensión del contrato (será el 70%). La ayuda, financiada por el SEPE, tendrá una duración máxima de cuatro meses y, aunque no exigirá cotizaciones previas ni consumirá el derecho a futuras prestaciones por desempleo, mantiene los límites propios de una prestación contributiva.

La medida forma parte del real decreto ley aprobado ayer martes por el Consejo de Ministros con el objetivo de ofrecer una cobertura laboral extraordinaria a las personas que no puedan trabajar como consecuencia directa de los incendios. Sus efectos se aplicarán con carácter retroactivo desde el 23 de julio y permanecerán vigentes hasta que concluya la campaña de alto riesgo de incendios de 2026.

El Ministerio de Trabajo ha presentado esta prestación como una protección específica para quienes se vean obligados a suspender temporalmente su actividad laboral por las consecuencias de los incendios. Sin embargo, la ayuda no supondrá el mantenimiento íntegro de la nómina, sino que estará sujeta al régimen previsto para este tipo de prestaciones, además de limitarse a un periodo máximo de cuatro meses.

Uno de los aspectos más destacados es que los trabajadores podrán acceder a esta prestación por desempleo aunque no hayan cotizado el tiempo mínimo exigido. Además, el periodo durante el que la perciban no reducirá las cotizaciones acumuladas de cara a futuras prestaciones.

Quién podrá solicitarla

La prestación podrá solicitarse cuando las consecuencias de los incendios impidan desarrollar la actividad laboral y no sea posible recurrir al trabajo a distancia.

Entre los supuestos previstos figura la imposibilidad de acceder a la vivienda habitual debido a evacuaciones, restricciones de acceso u otras medidas adoptadas por las autoridades, siempre que esa situación impida recuperar las pertenencias necesarias para acudir al trabajo.

También podrán acogerse quienes deban dedicar su jornada laboral a labores de traslado, limpieza o acondicionamiento de la vivienda, a la recuperación de pertenencias o a realizar presencialmente trámites administrativos relacionados con la emergencia, como la obtención de documentación oficial.

Asimismo, tendrán derecho a solicitar la suspensión del contrato los trabajadores que deban atender responsabilidades de cuidado derivadas de los incendios, tanto del cónyuge, pareja de hecho o familiares de hasta segundo grado así como de cualquier otra persona conviviente. En este apartado se incluyen también los casos provocados por el cierre de centros educativos u otros servicios asistenciales.

Cómo se tramitará

La persona trabajadora deberá comunicar expresamente a la empresa su solicitud de suspensión del contrato, acompañándola de la documentación que acredite que se encuentra en alguno de los supuestos contemplados por la norma.

Una vez recibida la solicitud, la empresa deberá emitir el correspondiente certificado y remitirlo al SEPE como máximo al día siguiente. La prestación comenzará a cobrarse desde la fecha efectiva de la suspensión del contrato.

Protección frente a represalias

El real decreto también incorpora garantías para evitar consecuencias laborales derivadas del ejercicio de estos derechos. En concreto, establece que cualquier medida desfavorable adoptada por la empresa como represalia por solicitar la prestación o acogerse a las medidas previstas será considerada nula.

Además de esta nueva prestación, el Gobierno modifica el permiso por fallecimiento cuando la muerte esté relacionada con los incendios. En estos casos, el trabajador dispondrá de hasta cinco días hábiles, que podrán disfrutarse desde el momento del fallecimiento hasta los cinco días hábiles posteriores al funeral.

Las medidas podrán aplicarse no solo a trabajadores y empresas situados en los municipios afectados por los incendios, sino también a aquellos ubicados fuera de ellos cuando acrediten que las consecuencias de la emergencia les han perjudicado directamente.