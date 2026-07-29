Estos son los siete municipios españoles que se suman a la intervención de los alquileres del Gobierno

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que oficializa la declaración de zonas de mercado residencial tensionado correspondientes al segundo trimestre de 2026, confirmando la ofensiva intervencionista impulsada por las administraciones autonómicas de Galicia, País Vasco y el Principado de Asturias contra los propietarios de viviendas.

El peaje autonómico del tope al alquiler

A pesar del fracaso demostrado de las políticas de control de precios, los ejecutivos regionales han optado por solicitar la aplicación de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, asfixiando la oferta privada de arrendamiento. La medida, dictada formalmente por la Secretaría de Estado de Vivienda el 24 de julio de 2026, engloba a municipios clave donde las autonomías han decidido imponer su rodillo regulador por un periodo inicial de tres años. En Galicia, la medida recae sobre la totalidad de Santiago de Compostela, mientras que en el País Vasco afecta de lleno al municipio de Basauri, tras la orden dictada por el departamento autonómico. Por su parte, el Principado de Asturias lidera el mapa de la intervención con restricciones que alcanzan a concejos como Gijón (con los barrios de La Arena y Cimadevilla), Avilés (con La Magdalena), Gozón (Luanco), Cabrales y el concejo de Llanes al completo.

Castigo al inversor y reducción del gran tenedor

Lejos de buscar soluciones que fomenten la seguridad jurídica y estimulen la construcción, la norma ideada por el Gobierno de Sánchez y que es opcional para las CCAA endurecen el cerco sobre el propietario particular. Además, en los casos de Santiago de Compostela y Basauri, los gobiernos regionales han rebajado de forma drástica el umbral para ser considerado gran tenedor, fijándolo en aquellas personas físicas o jurídicas que posean cinco o más inmuebles residenciales, frente al criterio general de diez inmuebles estipulado en la normativa estatal. Esta tipificación penaliza de forma directa al pequeño inversor y reduce drásticamente el margen de maniobra de quienes arriendan sus bienes, desincentivando la puesta en el mercado de nuevas viviendas.

Contención de rentas y ahogamiento de contratos

La resolución ministerial también activa la aplicación del artículo 17.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para los nuevos contratos sobre inmuebles que no hayan estado alquilados en los últimos cinco años. En estos supuestos, la renta pactada no podrá superar en ningún caso el límite máximo fijado por el sistema de índices de referencia del Ministerio. Con este entramado de limitaciones, las comunidades autónomas trasladan todo el coste de sus políticas intervencionistas a los propietarios, abocando al sector inmobiliario a una contracción de la oferta y a una mayor inseguridad jurídica.