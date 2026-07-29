El campo estalla por el último revés: prohibido cosechar por riesgo de incendios

Las cosechadoras se están parando en pleno verano. Las restricciones para prevenir incendios forestales ya afectan a varias zonas de España y han abierto un nuevo frente con el campo. Castilla y León ha prohibido cosechar con maquinaria agrícola entre las 12:00 y las 20:00 horas en los terrenos situados a menos de 400 metros de monte durante los días de máxima alerta. A esa decisión se suma la suspensión temporal decretada por el Ministerio del Interior para Madrid y las provincias de Ávila y Toledo mientras continúe la emergencia por los grandes incendios del centro peninsular.

Las administraciones justifican estas medidas por el riesgo de que las cosechadoras puedan provocar nuevos focos en jornadas con temperaturas cercanas a los 40 grados, baja humedad y fuertes rachas de viento. Sin embargo, los agricultores denuncian que las restricciones llegan cuando muchas explotaciones ya acumulan pérdidas tras una de las campañas de cereal más complicadas de los últimos años.

El año empezó torcido y nunca terminó de enderezarse. Las abundantes lluvias de enero retrasaron las siembras y el fuerte calor de mayo aceleró la maduración del cereal y las espigas no llegaron a granar, lo que ha provocado una caída de la producción que ronda el 30%. A ese golpe se ha sumado el aumento del precio del gasóleo agrícola y de los fertilizantes, que sigue reduciendo la rentabilidad de las explotaciones.

"Nos cargan otra vez el coste"

En Asaja Soria consideran que la Administración vuelve a trasladar al agricultor el coste de una decisión adoptada en beneficio del conjunto de la sociedad. La organización denuncia que se impone al sector "una carga extraordinaria" precisamente en una campaña "a pérdidas" y ya estudia la legalidad de la prohibición. Además, anima a los agricultores afectados a recopilar pruebas para reclamar una indemnización si las restricciones les ocasionan perjuicios económicos.

Los agricultores sorianos también critican que se haya sustituido el criterio profesional por una prohibición generalizada. Recuerdan que el rocío de las primeras horas del día ya retrasa habitualmente el inicio de la cosecha, de modo que, cuando llega el mediodía, apenas han podido trabajar unas pocas horas. Y, por otra parte, también recuerdan que se prevén tormentas con posibilidad de granizo fuerte el 29 y especialmente el 31 de julio, lo que podría dar al traste con toda la cosecha si no les permiten recogerla a tiempo.

Las quejas también llegan desde otras provincias. Asaja Alicante calcula que la producción de cereal caerá entre un 25% y un 30%. La organización asegura que en algunos días se ha impedido cosechar pese a que sobre el terreno las condiciones eran favorables y reclama que, si la Administración obliga a detener la actividad, también asuma las pérdidas que ello provoque.

El campo teme que las restricciones hayan llegado para quedarse

Aunque algunas organizaciones, como Asaja Madrid, consideran comprensible limitar temporalmente la actividad en una situación excepcional por la falta de medios para combatir nuevos incendios, otras creen que se está señalando injustamente a los agricultores.

Desde COAG califican la medida de "sinsentido" y advierten de que el precedente puede endurecer aún más las campañas de recolección en los próximos años. A su juicio, los agricultores son los primeros interesados en evitar un incendio y recuerdan que, cuando se produce un conato en una parcela de cereal, suelen ser ellos quienes actúan con mayor rapidez para frenarlo.