El Gobierno riega a las comunidades con una financiación récord de casi 190.000 millones para 2027

El Gobierno sigue regando a las Comunidades Autónomas con transferencias que dispararán la financiación de las regiones el próximo año. Concretamente, el Ministerio de Hacienda ha comunicado este miércoles que las comunidades autónomas recibirán en 2027 un total de 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.

El Gobierno riega a las CCAA

La cuantía de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2027 representan un incremento del 8,1% con respecto a la cantidad que se transfirió a las comunidades en 2026 en concepto de entregas a cuenta. De hecho, la cifra presupuestada para 2027 es la mayor cuantía registrada desde la creación del actual sistema de financiación autonómica.

Sin embargo, lo cierto es que el dinero del que dispondrán las comunidades será mucho mayor. De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, al incorporar la liquidación del modelo, el volumen total de recursos que recibirán las comunidades autónomas se situará en 185.593 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,1% respecto a los recursos correspondientes a 2026.

Sin embargo, desde el Ministerio señalan que esta cuantía "se incrementará aún más si se aprueba el nuevo modelo de financiación". Al respecto, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que estas entregas a cuenta reflejan "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas".

Por otra parte, Hacienda también ha informado de las transferencias que se realizarán durante este mes de julio correspondientes al ejercicio de 2026. En este sentido, el Gobierno ha detallado cómo las regiones han recibido 11.139 millones de euros por la actualización de las entregas a cuenta correspondientes a los meses de enero a junio de 2026.

Del mismo modo, a esta cantidad se sumará el pago de otros 13.316 millones de euros al término del mes de julio, correspondiente a la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2024. Por tanto, el Gobierno transferirá durante julio un total de 24.455 millones de euros a los gobiernos autonómicos.

Financiación de las entidades locales

En este contexto, las entregas a cuenta destinadas a las entidades locales ascenderán hasta los 31.826,43 millones de euros en 2027, lo que supone un incremento del 8,8% respecto a las entregas a cuenta de 2026. De esta forma, si se añade la previsión de liquidación correspondiente a 2025, los recursos totales del sistema de financiación para las entidades locales alcanzarán 33.772,7 millones de euros en 2027, un 11,5% más que el ejercicio anterior.

Asimismo, el Ministerio recuerda que el pasado 17 de junio se publicaron las memorias de la liquidación definitiva de 2024. El importe resultante de esa liquidación asciende a 1.029,35 millones de euros, cantidad que se abonará a finales de julio de 2026. En consecuencia, con este pago la financiación total que recibirán las entidades locales correspondiente a 2026 se elevará hasta 30.275,90 millones de euros.