La principal organización mundial antitabaquismo desmonta la ley española: equiparar vapeo y cigarrillo es un error

La organización antitabaco más influyente del mundo ha lanzado una advertencia que cuestiona uno de los principios sobre los que se asienta la nueva ley española del tabaco: la equiparación entre el cigarrillo tradicional y las alternativas sin combustión.

Action on Smoking and Health (ASH), una de las entidades de referencia en la lucha contra el tabaquismo a nivel mundial, ha alertado de que millones de fumadores están desarrollando una percepción equivocada sobre el vapeo al considerar que puede ser tan perjudicial o incluso más dañino que fumar. Según la organización, esta confusión puede dificultar que los fumadores recurran a alternativas que podrían ayudarles a abandonar el cigarrillo.

La advertencia llega coincidiendo con la aprobación por parte del Gobierno español de la nueva normativa antitabaco, que endurece las restricciones sobre determinados productos relacionados con el consumo de nicotina y avanza hacia una mayor equiparación regulatoria entre el cigarrillo convencional y otras alternativas sin combustión.

La directora ejecutiva de ASH, Hazel Cheeseman, ha alertado sobre la distancia entre la percepción social y la evidencia científica. "Es preocupante que la percepción pública sobre el vapeo esté ahora tan alejada de lo que dice la evidencia científica", ha señalado.

Hazel Cheeseman ha advertido además de las consecuencias que puede tener esta percepción entre los fumadores: "Si alguien cree que vapear es tan perjudicial como fumar, será menos probable que utilice el vapeo para dejar de fumar y más probable que abandone el vapeo y vuelva a los cigarrillos. Ambos resultados son mucho peores para su salud".

Una advertencia desde el movimiento antitabaco

El mensaje de ASH cobra especial relevancia porque no procede de una organización vinculada a la industria del vapeo o favorable al consumo de nicotina, sino de una entidad histórica del movimiento de control del tabaquismo.

La organización británica considera que las ideas erróneas sobre los riesgos relativos de los distintos productos pueden tener consecuencias reales para los fumadores adultos. A su juicio, presentar todas las alternativas como igualmente perjudiciales puede reducir la posibilidad de que algunos fumadores abandonen el cigarrillo tradicional.

El debate coincide con un momento en el que España impulsa una reforma de la legislación antitabaco con un enfoque más restrictivo, mientras otros países han optado por diferenciar entre los riesgos asociados al cigarrillo convencional y los de otros productos sin combustión dentro de sus estrategias para reducir el tabaquismo.

El contraste con otros modelos internacionales

El caso británico se sitúa en el centro del debate. Reino Unido lleva años aplicando políticas de reducción del daño en sus estrategias contra el tabaquismo, mientras otros países como Suecia, Nueva Zelanda, Japón o Estados Unidos han incorporado, en mayor o menor medida, enfoques que diferencian entre productos.

Suecia, según los datos incluidos en el informe de contexto, registra una de las tasas de tabaquismo más bajas de Europa y ha alcanzado el objetivo de considerarse el primer país libre de humo al situar por debajo del 5% la población fumadora. Reino Unido, por su parte, ha apoyado el uso del vapeo dentro de sus políticas de abandono del cigarrillo.

La advertencia de ASH abre así un debate sobre el efecto que puede tener la regulación española. La organización británica plantea si transmitir a los fumadores la idea de que todas las alternativas tienen el mismo nivel de perjuicio puede acabar dificultando el abandono del cigarrillo convencional.

Para ASH, el riesgo es que la desinformación sobre los riesgos relativos de cada producto termine produciendo el efecto contrario al buscado: que más personas continúen fumando en lugar de cambiar hacia opciones consideradas menos perjudiciales.