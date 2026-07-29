Los 15 inmuebles más valiosos de Amancio Ortega
Amancio Ortega, fundador de Inditex, posee la mayor cartera de inmuebles en manos privadas, con unas 132 propiedades repartidas por varios países. La reciente adquisición del complejo de oficinas Capital 8 en París se ha convertido en la adquisición de mayor valor del empresario español hasta la fecha.
Pacific Place
Amancio Ortega compró en 2017 el edificio Pacific Place, situado en San Francisco que cuenta con un valor de 395 millones de euros.
Edificio Gran Vía 32
El edificio situado en Gran Vía 32, Madrid, fue adquirido por el empresario en el año 2015. Este tiene un valor de 400 millones de euros.
Torre Picasso
Amancio Ortega compró la Torre Picasso en el año 2011, el cual tiene un valor de 400 millones de euros.
Paseo de la Castellana 24
La propiedad en Paseo de la Castellana 24, Madrid, fue adquirida en 2007. Esta tiene un valor de 458 millones de euros.
Shoutest Financial Centre
Shoutest Financial Centre tiene un valor de 470 millones de euros, y fue comprada por el empresario español en el año 2016.
100 Wood Street
El edificio situado en el 100 Wood Street de Londres, fue comprado en el año 2013. Ahora tiene un valor de 480 millones de euros.
Torre Foster
La Torre Foster en Madrid fue adquirida por Amancio Ortega en el año 2016, la cual tiene un valor de 490 millones de euros.
Devonshire House
Devonshire House, tiene un valor de 500 millones de euros. Ortega la adquirió en el año 2013.
19 Dutch
El edificio 19 Dutch fue comprado por Amancio Ortega en 2022, el cual tiene un valor de 505 millones de euros.
12-32 Oxford Street
El edificio situado en el 12-32 Oxford Street, Londres cuenta con un valor de 550 millones de euros. Este fue comprado en el año 2015.
Troy Block
Troy Block, tiene un valor de 656 millones de euros. Esta propiedad fue comprada por Amancio Ortega en el año 2019.
Adelphi Building
El empresario adquirió Adelphi Building en el año 2018. En la actualidad cuenta con un valor de 680 millones de euros.
The Post Building
The Post Building fue comprado en el año 2019, el cual tiene un valor de 700 millones de euros.
Royal Bank Plaza
Amancio Ortega adquirió Royal Bank Plaza en el año 2022, tiene un valor de 800 millones de euros.
Complejo de oficinas Capital 8
La última adquisición de Amancio Ortega tiene un valor de 850 millones de euros.