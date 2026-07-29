Nueva York tendrá supermercados públicos: el nuevo delirio económico de Zohran Mamdani

El alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, se ha convertido en una de las grandes referencias de la izquierda a nivel internacional. Uno de los factores que explican su popularidad es el encarecimiento de la vivienda. En este contexto, Mamdani ha aprovechado para cargar contra el sector privado e intervenir sobre el mercado inmobiliario con una congelación de precios para casi un millón de viviendas en la ciudad.

¿Quién es Zohran Mamdani? Zohran Mamdani es un político estadounidense nacido en Uganda miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York por el 36.º distrito desde 2021, miembro del Partido Demócrata y de la organización Socialistas Democráticos de América.​ Actual alcalde electo de la ciudad de Nueva York desde el 05 de noviembre de 2025. De 34 años y cercano a la izquierda radical, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el primero musulmán. Su mujer Rama Duwaji, pese a haber mantenido un perfil discreto, ha sido esencial en su campaña. Duwaji, de ascendencia siria y formación internacional, es una artista visual con una obra de marcado carácter político. Pese al perfil que han querido dibujar de él, Mamadani es hijo de la cineasta Mira Nair y del profesor de Columbia Mahmood Mamdani, y creció en un entorno elitista muy alejado de aquellos a quienes dice defender. Encarna el arquetipo del socialista de salón. Si sus propuestas económicas son preocupantes y podrían llevar a Nueva York a la ruina, su retórica antiisraelí es directamente alarmante. Mamdani ha abrazado el eslogan "Globalizar la Intifada", una frase que muchos interpretan como un llamamiento a extender la violencia contra los judíos más allá de Israel. En redes sociales, la victoria de Mamdani ha sido recibida con división de opiniones, y muchos neoyorquinos lo consideran "una bofetada a la memoria de los 2.753 muertos del 11-S". Leer más

Pero el de la vivienda no es el único frente económico que ha abierto Mamdani en EEUU. Otro de los sectores que están en el punto de mira del alcalde de Nueva York es el de la distribución, habiendo propuesto durante la campaña electoral la creación de supermercados públicos, una iniciativa que ya fracasó en el pasado en EEUU.

Supermercados públicos en Nueva York

La izquierda política y mediática, sobre todo los sectores más radicalizados, tienden a emprender campañas de acoso y derribo, con señalamientos públicos e incluso ataques directos, contra todo aquello que no es de su agrado. Esta es la consecuencia del exceso de ideologización que existe en un espectro político en el que los juicios de valor se formulan fundamentalmente de acuerdo a un ideal irrealizable. Esto explica el sectarismo que encontramos habitualmente en la mayoría de propuestas y discursos relacionados con la política económica.

Con respecto al sector de la distribución, en España ha sido Ione Belarra quien ha liderado los ataques contra empresas como Mercadona, Día, Eroski, Lidl, Aldi y Carrefour. Así las cosas, la portavoz de Podemos ha llegado a referirse en el Congreso de los Diputados a Juan Roig como 'un ser despreciable'. De este modo, Belarra ha criticado también que "Mercadona tiene tanta cuota como las seis siguientes cadenas juntas", señalando también al resto de compañías por el encarecimiento de la cesta de la compra.

Precisamente, fue Podemos quien propuso en el año 2023 la creación de una cadena de supermercados públicos, presuponiendo que esta iniciativa ayudaría a frenar el incremento de los precios. "Lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados que se llame 'Precios Justos'", defendió Ione Belarra en una comparecencia realizada en Cáceres.

Esta misma idea fue rescatada por Zohran Mamdani durante la campaña a la alcaldía de Nueva York. Concretamente, como informamos en Libre Mercado, los principales ejes económicos del programa electoral de Mamdani eran el control de los alquileres, la garantía de "autobuses rápidos y gratuitos", el cuidado infantil "gratuito" y la creación de una cadena de supermercados públicos.

En este sentido, hemos detallado cómo Mamdani prometió "crear una red de supermercados municipales cuyo objetivo principal será mantener precios bajos, no obtener ganancias". Al respecto, el entonces candidato a la alcaldía de Nueva York aseguró que estos establecimientos "al no tener que pagar alquiler ni impuestos sobre la propiedad, reducirán los gastos generales y trasladarán los ahorros a los clientes".

Ahora estas propuestas se han convertido en realidad y la alcaldía de Nueva York ya está poniendo en marcha distintas iniciativas al respecto. Precisamente, según informa The New York Times, este pasado lunes, Mamdani ha anunciado que creará cinco supermercados municipales que reducirán un 30% el precio de algunos productos básicos, como verduras, carne, pan y leche.

"Una vez al mes, nuestros cinco supermercados municipales rebajarán los precios de estos productos básicos un 30% por debajo de los precios de venta habituales", explicó el alcalde de la ciudad en una intervención pública, donde quiso subrayar que esta política se aplicará "sin excepciones". De este modo, indicó que "el ahorro durará todo el mes", señalando que "esto significa que no habrá fluctuaciones semanales ni sorpresas desagradables al pagar".

Mamdani acaba de anunciar que abrirá 5 tiendas de comestibles administradas por la ciudad y financiadas con impuestos: "Precios establecidos en un 30% por debajo de los precios minoristas" pic.twitter.com/r2XcHtARtB — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 27, 2026

Así las cosas, The New York Times explica que este descuento cubrirá una cesta básica de alimentos, entre los que se incluyen frutas y verduras, carne, mariscos, pasta, pan, yogur, mantequilla, frutos secos, arroz y legumbres. En cambio, el resto de productos se venderán a precios de mercado. Así las cosas, según este mismo medio —que cita explícitamente cálculos de la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad—, esta iniciativa "podría suponer un ahorro de unos 90 dólares al mes para los consumidores, o aproximadamente 1.000 dólares al año".

Con todo, el periódico informa de que el primero de estos establecimientos podría comenzar a funcionar el próximo año en el Bronx. Del mismo modo, se espera que otros de estos supermercados se sitúen en East Harlem, donde abriría en el año 2029. En cambio, aún se están estudiando las ubicaciones para Brooklyn, Queens y Staten Island.

Sin embargo, resulta curioso también que, tal y como detalla The New York Times, la alcaldía de la ciudad "está seleccionando operadores privados para gestionar cinco supermercados municipales, uno en cada distrito". Al respecto, este mismo medio detalla que "la ciudad construirá los supermercados y eximirá del pago de alquiler e impuestos sobre la propiedad".

En este sentido, este medio destaca que estos operadores "se encargarán de las operaciones diarias" y, además, "deberán proporcionar salarios y beneficios que permitan el sustento familiar y firmar un acuerdo de paz laboral para que los trabajadores puedan organizarse sin interferencias".