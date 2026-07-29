Revuelo en el Banco de España de Escrivá: huidas y "dedazos" en un día

Nuevo terremoto en el Banco de España. El organismo que gobierna el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ejecutó ayer martes su enésima transformación interna. Estos cambios incluyen el abandono del puesto de varios altos cargos del organismo, nuevos nombramientos y también modificaciones de sus departamentos.

En concreto, la Comisión Ejecutiva del Banco de España aprobó un cambio en la estructura organizativa de la institución, ratificada por el Consejo de Gobierno, en la que "se unifican todas las actividades de transparencia y apertura a la sociedad, en línea con el objetivo del Plan Estratégico 2030", así como "todas las áreas relacionadas con los pagos, desde el efectivo a los modelos con mayor nivel de innovación tecnológica", explicó el organismo.

Para ello, Escrivá refuerza "la nueva Dirección General de Relaciones Institucionales, Transparencia y Conducta". Esta reestructuración se realiza tras la fuga del jefe de este departamento. "El actual director general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia, Galo Nuño, ha decidido aceptar una oferta para dedicarse a tareas relacionadas con el mundo académico universitario y la investigación" declaró la institución sin dar más detalles del futuro de su funcionario.

El nombre de Galo Nuño salió a la luz hace poco más de un año debido a la polémica dimisión del director de Economía del organismo, Ángel Gavilán. Este alto cargo se vio obligado a presentar el Informe Anual de la entidad en el que, sorprendentemente, el Banco de España ya no le prestaba la misma importancia al problema de insostenibilidad de las pensiones en nuestro país como años anteriores.

Este informe generó entonces un gran revuelo, ya que pone de manifiesto la influencia del nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en los análisis de la economía española. Escrivá es el autor de la reforma de pensiones que el Banco de España había criticado… hasta que Sánchez le nombró máximo responsable del organismo.

Tras la marcha de Gavilán, Escrivá puso a Galo Nuño, "uno de los suyos", según fuentes del organismo, como director general Adjunto de Economía (el número dos de ese departamento). Muy poco después, el exministro ascendió a Nuño a la Dirección de Relaciones Institucionales en sustitución de Eva Valle, la mujer del vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal. Pero Nuño ha durado sólo un año en el cargo ¿Se habrá acabado esta alianza con Escrivá?

La colonización del Banco de España

Sin embargo, el de Nuño no es el único alto cargo que abandona esta semana su puesto en el organismo de Escrivá. El secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego "ha solicitado pasar a una posición de menor peso ejecutivo, cuando se cumplen 15 años desde su nombramiento" explican en el organismo. También, el director general adjunto de Servicios, Intervención y Riesgos, Jaime Herrero, "ha considerado finalizar esta etapa como director general adjunto en la Secretaría General, para poder continuar aportando valor desde una posición de asesor del gobernador en proyectos estratégicos relacionados con la transparencia" añadieron en el Banco de España.

A fuentes internas del organismo consultadas por Libre Mercado les sorprende en cierta manera la marcha de Herrero "un hombre de carnet" del PSOE, aunque critican que, con todos estos cambios, "estos altos funcionarios se quedan en el banco con casi los mismos sueldazos (algunos llegan a los 200.000 euros anuales) y sin hacer nada. Hay muchos que vienen aquí a tomar café y leer el periódico. Es una vergüenza" señalan.

Las mismas fuentes están espantadas con los "cambios constantes y los dedazos de los departamentos del Banco de España. Cada 6-7 meses se forma un bolinche. Eso no puede ser".

Según afirman, desde la época de Manuel Fernández Ordóñez, "el PSOE ha plagado el banco con perfiles afines. Gente con buen nivel de preparación, listos, pero que si tienen que cumplir órdenes de esa organización (el PSOE), las cumplen. Y hablo de altos cargos y bases, que luego van ascendiendo" aseguran.

Premio al marido de Pilar Sánchez Acera

Otro miembro que ha pasado por el Banco de España y que obtuvo ayer otra recompensa por parte del Gobierno fue Pablo Sánchez-Blanco. El Consejo de Ministros nombró al marido de la socialista Pilar Sánchez Acera nuevo director general del Tesoro y Política Financiera.

Sánchez Acera es la actual número 2 del ministro Óscar López y la que filtró a Juan Lobato el email con datos confidenciales del novio de Ayuso. "El marido es más sectario todavía que ella. Aunque es más discreto, es un peligro. No tiene capacidad técnica para ese puesto" señalan las fuentes. "Cuando estuvo en el Banco de España, cometió un caro error con la revocación de una licencia y le apartaron. Luego acabó en distintos gabinetes del Gobierno hasta llegar al Tesoro.

Según Moncloa, Sánchez-Blanco inició su trayectoria profesional como inspector de entidades de crédito en el Banco de España en julio de 2001, donde desempeñó diversos puestos en la Dirección General de Supervisión. Entre octubre de 2014 y abril de 2023 desempeñó sus responsabilidades en el ámbito de la supervisión de conducta en el Departamento de Conducta del Banco de España, primero como responsable de Unidad y después como jefe de la División de Inspección. Entre mayo de 2023 y julio de 2026 ejerció como experto en la Subdirección General de Legislación Financiera de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.

Sánchez-Blanco sustituye en el cargo a Carla María Díaz, que pasa a presidir el Frob. "Es otra con vínculos en el PSOE. Es sospechoso que estén colonizando todo. Parece que se preparan para estar todos colocados cuando el PSOE ya no esté en el poder y que les echen una mano" concluyen