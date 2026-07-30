Así ha sido la demolición en unos segundos de las cuatro torres de la central térmica de As Pontes

La antigua central térmica de As Pontes (Coruña) ha dado este jueves un nuevo paso hacia su desaparición definitiva con la voladura controlada de sus cuatro torres de refrigeración, uno de los hitos más visibles del proceso de desmantelamiento de la que durante décadas fue la mayor central de carbón de España. La operación simboliza también el progresivo abandono de esta tecnología en el sistema eléctrico español.

Las primeras dos torres han sido demolidas a las 16:02 horas y las otras dos 14 minutos después, a las 16:16, en una operación que apenas ha durado unos segundos en cada fase. Las estructuras, de 99 metros de altura y más de 11.000 toneladas de peso cada una, finalmente han desaparecido entre una gran nube de polvo visible desde distintos puntos del municipio coruñés.

La demolición ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de seguridad. Durante una hora han permanecido cortados varios accesos y tramos de las carreteras próximas a la central, mientras que Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Bomberos y otros organismos coordinaron el operativo. Además, se han instalado 12 cañones nebulizadores de agua para reducir la dispersión del polvo generado por la voladura.

Con la desaparición de estas cuatro torres cambia de forma definitiva el perfil industrial de As Pontes, una localidad históricamente ligada a la producción eléctrica con carbón. La gran chimenea de la instalación, de 356 metros de altura, continúa en pie y la Xunta de Galicia estudia protegerla mediante su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Un desmantelamiento que avanza

La demolición forma parte del proceso de desmontaje de la antigua central, adjudicado a la empresa Lezama Demoliciones y que continuará previsiblemente hasta 2029. Según los últimos datos, los trabajos ya superan el 40% de ejecución.

La operación moviliza a más de 160 trabajadores al día, de los que alrededor del 40% pertenecen a la zona, y contempla la recuperación de la mayor parte de los materiales procedentes de la instalación. Solo el derribo de las torres generará unas 45.000 toneladas de residuos, principalmente hormigón y acero, de las que más del 90% serán reutilizadas. Cuando concluya todo el desmantelamiento, Endesa calcula que se habrán gestionado cerca de 400.000 toneladas de materiales con el objetivo de obtener la certificación de "residuo cero".

La compañía prevé además liberar unos 600.000 metros cuadrados de suelo industrial para facilitar la implantación de nuevos proyectos empresariales. Entre las iniciativas anunciadas figura la futura planta de fibra reciclada impulsada por Ence, incluida en un plan inversor de 355 millones de euros.

El final de un símbolo industrial

La central de As Pontes comenzó a operar en la década de 1970 y llegó a convertirse en una infraestructura estratégica para el suministro eléctrico nacional, con una potencia de 1.468 megavatios. Su actividad cesó definitivamente en octubre de 2023, después de prolongar su funcionamiento durante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.

La desaparición de las torres no ha estado exenta de polémica. El BNG defendía conservar parte del complejo para crear un museo de la electricidad y un centro de investigación energética, mientras que asociaciones dedicadas a la protección del patrimonio industrial reclamaban una evaluación técnica que permitiera preservar algunos de los elementos más representativos de la instalación.

Pese a esas peticiones, la demolición de este jueves marca el inicio del adiós definitivo a uno de los iconos industriales de Galicia y a una de las infraestructuras energéticas más relevantes de la historia reciente de España.