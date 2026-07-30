El laberinto burocrático que incentiva los incendios: decenas de trámites convierten los bosques en un polvorín

Cada verano repetimos el mismo ritual. Imágenes de montañas en llamas, bomberos jugándose la vida, hidroaviones movilizados para extinguir los fuegos y el debate político convertido en un intercambio de reproches. Se habla del "cambio climático", del calor o del viento, de la falta de medios o de la gestión de las distintas Administraciones, pero rara vez se plantea la pregunta fundamental: ¿por qué arde hoy el monte de una forma que hace apenas medio siglo era excepcional?

La explicación más habitual atribuye el problema al clima. Sin embargo, incluso aceptando que unas condiciones meteorológicas más cálidas puedan favorecer la propagación del fuego y dificultar su mitigación, lo cierto es que solamente el 5% de los fuegos se atribuyen a factores naturales, mientras que el 95% son causados por la acción humana, sea debido a negligencias o a raíz de actos intencionales. Por lo tanto, la insistencia en la cuestión climática sirve para ideologizar el debate, pero no nos dice nada sobre la cruda realidad de los montes y tampoco nos ayuda a explorar qué podemos hacer para poner fin al problema.

Todo incendio necesita una chispa, pero también requiere combustible para propagarse. De eso es de lo que tenemos que hablar si queremos encontrar soluciones. Puede que la chispa inicial sea difícil de controlar, pero sí tenemos en nuestras manos la capacidad de mitigar la acumulación de combustible y también esta a nuestro alcance la coordinación de medios que permitan extinguir los fuegos con mayor facilidad.

Sabemos que España posee hoy más superficie forestal que hace 50 años. De hecho, somos el tercer país de la Unión Europea con mayor superficie forestal, solamente por detrás de Suecia y Finlandia, con alrededor de 28,5 millones de hectáreas, cifra equivalente al 56% del territorio nacional. Sin embargo, esa inmensa riqueza natural genera muy poco valor económico y se gestiona cada vez menos, favoreciendo la acumulación de biomasa que alimenta los grandes incendios. Hay mucho más monte, sí, pero también mucha menos gente viviendo en el monte y viviendo del monte, de modo que el territorio forestal crece, pero nuestra capacidad de gestionarlo se reduce.

Sabemos que, durante buena parte del siglo XX, el monte no era un mero paisaje contemplativo, sino un espacio productivo. Generaba madera, leña, carbón vegetal, corcho, resina, caza, pastos… Miles de explotaciones ganaderas mantenían abiertas las dehesas y los montes. En dichos espacios, la actividad agrícola eliminaba el matorral que hoy facilita la propagación de los fuegos, puesto que su acumulación interfería en su actividad económica. La limpieza del monte no era una política pública: era el resultado natural de que alguien obtuviera una renta de él.

Ese modelo prácticamente ha desaparecido y la consecuencia directa de esta evolución es que numerosos aprovechamientos forestales han terminado convertidos en territorios casi salvajes, donde la vegetación crece sin ningún tipo de gestión. Lo que antes era un paisaje "en mosaico", con cultivos, praderas, caminos, cortafuegos naturales y zonas abiertas, se ha convertido ahora en grandes masas de vegetación que convierten nuestros montes en un inmenso polvorín, capaz de arder con intensidad si se desata un fuego.

No es casualidad que cada vez más ingenieros forestales hablen menos de incendios y más de combustible. La discusión ya no gira únicamente en torno a cómo apagar un fuego, sino sobre todo a cómo evitar que alcance una intensidad imposible de controlar. Incluso algunas organizaciones ecologistas, como WWF, defienden ahora una gestión forestal mucho más activa, mediante clareos, quemas prescritas, silvopastoreo, aprovechamientos forestales, etc. Así, el consenso ha evolucionado de forma notable, puesto que se va asentando la convicción de que conservar el monte no significa dejarlo totalmente intacto y virgen.

Aquí entra en juego la burocracia. En teoría, la gestión del monte no debería ser compleja, pero, en la práctica, estas actuaciones pueden terminar atrapadas en un verdadero laberinto administrativo y burocrático. Así, dependiendo del terreno y de la intervención prevista, los trámites aplicables pueden incluir los siguientes pasos:

Un instrumento de ordenación forestal (o, si no existe, la obligación de solicitar autorización de aprovechamiento forestal).

Autorización para aprovechamientos maderables o leñosos (cuando no basta una declaración responsable).

Informes o autorizaciones adicionales (si la finca está incluida en la Red Natura 2000, un parque natural u otro espacio protegido).

Condicionantes derivados de la normativa de biodiversidad, si la actuación puede afectar a especies o hábitats protegidos.

Evaluación ambiental (cuando el proyecto supera determinados umbrales o así lo exige la legislación autonómica o estatal).

Autorización específica para quemas prescritas o eliminación de restos vegetales mediante fuego (especialmente durante la campaña de riesgo de incendios).

Restricciones temporales durante la época de alto riesgo de incendios (que pueden impedir determinadas actuaciones aunque ya estén planificadas).

Normativa municipal sobre accesos, caminos, residuos o licencias auxiliares (cuando la actuación afecta a infraestructuras locales).

Informes sectoriales (en el caso de que existan cauces públicos, vías pecuarias, patrimonio cultural, servidumbres eléctricas u otras afecciones específicas).

Considerados por separado, puede que todos estos permisos parezcan pertinentes. El problema, pues, radica más bien en la acumulación de trámites que exigen meses de tramitación, miles de euros de costes administrativos, labores de asistencia técnica y asesoramiento y, por descontado, tiempo y esfuerzo. En la práctica, el tratamiento administrativo de la realidad forestal penaliza aquello que se dice querer fomentar, haciendo inviable una gestión activa del monte. No olvidemos, de hecho, que nuestro país tiene más de 9.500 normas climáticas, según un estudio del Banco de España, de modo que existe una evidente sobrecarga regulatoria que afecta a todo lo referido a los asuntos del medio rural.

Partiendo de este escenario, ¿qué incentivos tiene un particular para invertir miles de euros cada pocos años en desbroces, podas, clareos, apertura de pistas o retirada de restos vegetales, cuando, en muchos casos, el terreno en cuestión apenas genera ingresos? Organizaciones como ASAJA, COAG o UPA llevan años denunciando esta circunstancia, recalcando que, además de la merma de ingresos que enfrenta el ámbito forestal, la acumulación de trámites y permisos hace que el manejo de dicho territorio resulta una quimera. De hecho, el propio Instituto Forestal Europeo estima que solo alrededor de la mitad de la superficie forestal privada dispone de un instrumento de gestión aprobado, lo que supone una clara muestra de las dificultades existentes para planificar y ejecutar una gestión activa.

La experiencia internacional

La experiencia internacional apunta precisamente en la dirección opuesta a la que ha venido siguiendo España. Los países que más han aprendido de los grandes incendios han entendido que el verdadero campo de batalla está mucho antes del primer humo y gira en torno a la gestión cotidiana del paisaje. El caso más evidente es nuestra vecina Portugal. Tras los devastadores incendios de 2017, en los que fallecieron más de un centenar de personas, el país luso no limitó su respuesta a reforzar los medios de extinción, sino que, además, reformó de arriba abajo su política forestal, creando una agencia específica de coordinación (AGIF) que impulsó programas de quemas prescritas, así como mosaicos de usos de suelo para romper la continuidad del paisaje forestal. En paralelo, se introdujeron facilidades para que gobiernos locales y pequeños propietarios mantengan el territorio de forma más activa. Un estudio de la OCDE ha concluido que el gran éxito portugués ha consistido en desplazar el foco desde la reacción hacia la prevención y la gestión del paisaje.

Australia lleva años aplicando una filosofía similar. Buena parte de sus gobiernos estatales realizan quemas prescritas de forma sistemática durante los meses de menor riesgo, para reducir la carga de combustible antes del verano. Tras los incendios del llamado Verano Negro (2019-2020), el debate se centró en mejorar este tipo de actuaciones, puesto que se pudo apreciar una incidencia mucho menor allí donde se habían incentivado tales intervenciones. Así, el programa aumentó su escala y se combinó con tratamientos selvícolas e iniciativas de gestión activa del monte.

En California se ha producido un cambio significativo. Después de décadas en las que predominó una política volcada casi exclusivamente en la supresión del fuego, las autoridades forestales han empezado a recuperar el uso de las quemas prescritas y de los tratamientos mecánicos, entendiendo al fin que es preciso reducir la acumulación de vegetación por mucho que ello implique dejar atrás el ideal izquierdista de no intervención del bosque.

Lo interesante es que ninguna de estas experiencias descansa exclusivamente sobre un Estado más grande ni un mayor gasto público. Tampoco se centra de forma obsesiva en apuntar al cambio climático como explicación abarcadora en torno a la que se zanja el debate. Allí donde se están mitigando los fuegos, el denominador común es otro: la apuesta se centra recuperar la gestión del territorio, implicando a propietarios y comunidades locales, reduciendo burocracia y creando incentivos para que el monte vuelva a tener valor, de tal forma que sea viable actuar sobre la superficie forestal durante todo el año.

El fiasco de los hidroaviones

Si todo lo anterior apunta claramente a la necesidad de replantear por entero la manera en que España diseña sus políticas forestales, la mirada a la crisis que enfrenta España en plena campaña estival de 2026 obliga a centrarse en las capacidades de extinción, que están principalmente ligadas a la dotación de hidroaviones capaces de sofocar los fuegos para mitigar al máximo su propagación. A finales de julio, cerca de 90.000 personas habían sido evacuadas o confinadas y los fuegos habían arrasado cerca de 80.000 hectáreas de terreno en provincias como Madrid, Ávila y Toledo, de modo que cabe preguntarnos si la flota de naves aéreas capaces de extinguir incendios es apropiada.

Lo cierto es que, desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno de España a mediados de 2018, nuestro país no ha incorporado ningún hidroavión nuevo de gran capacidad, como tampoco ha modernizado ninguno de los diez aparatos cuya renovación declaró "urgente" e "imperativa" hace ahora cuatro años, en 2022. Peor aún: según ha trascendido en los últimos días, España solamente tiene operativos 7 de sus 10 hidroaviones anfibio, frente a los 14 que el Ejecutivo prometió tener desplegados en la reunión del Comité de Lucha contra Incendios Forestales celebrada el pasado mes de mayo. Y, por si no fuese suficiente, la llegada de los nuevos hidroaviones contratados por el Ejecutivo no se producirá hasta 2028, de modo que la capacidad de extinción que presenta España de cara al resto de la campaña de verano de 2026 y el próximo curso 2027 es, ciertamente, exigua.

Como explicó LD, esta situación de falta de medios técnicos para extinguir fuegos hace especialmente lamentable el hecho de que dos hidroaviones anfibios de fabricación estadounidense permanecen inmovilizados en la base aérea de Matacán, ubicada en la provincia de Salamanca. Dichas naves continúan en tierra porque siguen a la espera del remate de distintos procedimientos administrativos y de certificación que permitan autorizar su entrada en servicio. Así, resulta llamativo que, en plena emergencia nacional, la maquinaria administrativa sea incapaz de acelerar unos trámites cuya finalidad última es precisamente proteger vidas, viviendas y patrimonio natural.

Estos aviones, modelo Canadair Super Cooper, son propiedad del grupo Avincis, compañía especializada en brindar este tipo de servicios de emergencia. Cada uno de los aparatos carga 6.000 litros de agua en cuestión de segundos, lo que facilita el despliegue de grandes trombas de líquido sobre las zonas más afectadas por el fuego. El gobierno sigue sin dar explicaciones sobre la inactividad de estas naves, cuya incorporación al operativo anti-incendios se antoja esencial para superar el marasmo actual.

El episodio de los aviones bloqueados por la burocracia en la base aérea salmantina ilustra un problema más amplio, que trasciende el debate sobre los incendios. Con demasiada frecuencia, nuestro sector público demuestra una notable capacidad para producir normas, autorizaciones o procedimientos, así como para imponer sanciones y castigos, pero en cambio exhibe enormes dificultades a la hora de actuar con eficacia cuando se dan situaciones críticas que exigen rapidez, flexibilidad y buen manejo. Si durante la prevención observamos cómo la gestión del monte queda lastrada por un exceso de trámites y permisos, durante la extinción comprobamos que esa misma cultura administrativa puede retrasar incluso la incorporación de medios ya disponibles. La burocracia, una vez más, acaba convirtiéndose en un obstáculo añadido allí donde debería ser un instrumento al servicio de la eficacia.