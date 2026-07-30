Con más de 170.000 hectáreas calcinadas este año, el Gobierno insiste en vincular los incendios a la "emergencia climática" y reclama un pacto de Estado. Sin embargo, algunas Comunidades llevan años aplicando una medida mucho más inmediata: pagar a los pastores para limpiar los montes antes de que empiece el verano.

El principio es sencillo. Las ovejas, cabras, vacas o caballos eliminan parte de la vegetación seca que actúa como combustible forestal, reduciendo la carga de biomasa y dificultando la propagación del fuego. Esta práctica, conocida como pastoreo preventivo o pastoreo dirigido, ya forma parte de las políticas de prevención de incendios de varias Autonomías, aunque con modelos y ayudas muy diferentes.

Madrid: 800.000 euros al año para mantener limpio el monte

La Comunidad de Madrid es uno de los ejemplos más desarrollados de este sistema. Según anunció en febrero el Gobierno regional, el plan de pastoreo preventivo incluía 3.750 hectáreas de terreno forestal, un 10% más que en 2025.

En la campaña participan 85 explotaciones ganaderas y 21.374 animales —vacas, ovejas, cabras y caballos— que pastan en zonas estratégicas para reducir la vegetación que puede alimentar un incendio.

La Comunidad destina alrededor de 800.000 euros anuales para retribuir a los ganaderos, financiar el seguimiento técnico del programa, mantener las infraestructuras y desarrollar estudios universitarios relacionados con esta estrategia de prevención. Además, el sistema incorpora collares GPS que permiten controlar los movimientos del ganado mediante cercados virtuales.

Comunidad Valenciana: hasta 132 euros por hectárea

La Generalitat Valenciana aprobó en junio de este año una línea específica de ayudas para fomentar el pastoreo extensivo como herramienta de prevención de incendios forestales. Las subvenciones pueden alcanzar hasta 132 euros por hectárea y año, con un límite de 10.000 euros por explotación. Además, la convocatoria financia gastos asociados a la actividad, como collares GPS, vallados virtuales, sensores, bebederos automáticos, suministro de agua o gastos veterinarios.

Las ayudas están dirigidas a explotaciones de ovino, caprino, bovino y equino que desarrollen su actividad en zonas estratégicas de gestión forestal, donde el pastoreo contribuye a reducir la acumulación de combustible vegetal.

Andalucía: una red pionera de áreas pasto-cortafuegos

Andalucía fue una de las comunidades pioneras en este ámbito con la creación de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA), un programa que remunera a los ganaderos por mantener limpios determinados cortafuegos mediante el pastoreo.

Según explicó la investigadora del CSIC Ana Belén Robles a El País, el sistema estableció un modelo de pagos que oscilaba inicialmente entre 42 y 90 euros por hectárea, en función de factores como la pendiente del terreno, el tipo de vegetación o la dificultad del trabajo realizado por el ganado.

Además, la Junta de Andalucía ha reforzado recientemente esta estrategia mediante medidas de apoyo a la ganadería extensiva, como la bonificación del canon por aprovechamiento de pastos en montes públicos.

Otras Comunidades con pastoreo preventivo

Aunque no siempre cuentan con programas de ayudas tan definidos o con presupuestos públicos específicos, Cataluña utiliza rebaños para mantener zonas estratégicas en espacios como el Parque Natural de Montserrat o la sierra de Collserola, dentro de su estrategia de prevención de grandes incendios forestales.

En Galicia, diferentes iniciativas locales y proyectos de gestión del territorio emplean vacas, ovejas y cabras para reducir la vegetación en áreas de alto riesgo de incendio. Uno de los ejemplos más conocidos se encuentra en Gondomar (Pontevedra), donde el uso del ganado se impulsó tras los graves incendios de 2017.