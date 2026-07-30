Postergando los principios; rescates y rescatadores

Un recuerdo evocador, siempre oportuno, nos lleva al artículo 33 de la Constitución en donde se reconoce "el derecho a la propiedad privada y a la herencia…", y al 38 en el que se reconoce "la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado". Añadiría además el 53, para que no haya dudas, que "los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título –entre otros, los mencionados en los artículos 33 y 38 citados – vinculan a todos los poderes públicos".

¿En qué libertad de empresa y en qué economía de mercado están pensando los poderes públicos que deben sentirse vinculados para garantizar la propiedad privada, la libertad de empresa y la economía de mercado?

La libre empresa, en el marco de una economía de mercado, puede derivar en beneficios para el empresario –para los partícipes en el capital, en caso de estructura societaria–, beneficios a los que tiene derecho por su buena gestión, pero puede que el resultado sea de pérdidas, que igualmente deberá soportar el empresario hasta la quiebra. Se es libre, para lo bueno y para lo adverso.

¿A qué viene un rescate con recursos públicos, para afrontar las dificultades empresariales en un mercado libre? Las pérdidas económicas y el deshonor que significa una quiebra para quien fue su causa, deben recaer en el empresario que no supo realizar una gestión eficaz.

A partir de ese hecho, qué protagonistas participaron en el serial del rescate, para que Plus Ultra recibiera del Estado 53 millones de euros, que salieron del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Fueron varios y con escaso interés en estudiar lo que tenían entre manos.

Uno de los protagonistas era el propio presidente de la compañía – el rescatado –, a la sazón Rodolfo Reyes, de nacionalidad venezolana, dato que no es menor, con una participación del 64% del capital (45,33% por Snip Aviation S. L. U. y 11,47% Flyspain, S. L., ambas españolas), como director general, y con máximo poder en el Consejo. ¿Para cuándo la normativa europea?

Por parte de los rescatadores –entidades públicas– pero con personas físicas, libres y responsables, encontramos al Consejo de Ministros del Gobierno de España –que aprobaría el rescate–; a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno español; y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que otorgó a la compañía aérea la licencia de tipo A, para operar en España. Licencia que justificaría, posteriormente, la concesión de la ayuda, por tener la consideración de estratégica.

El pueblo español ha tenido información, a través de los medios de comunicación, del sinfín de engaños, de falsedades… ¿O quizá ni siquiera los hubo? Plus Ultra y las entidades públicas intervinientes obligan a preguntarse ¿cómo tanta desidia ante las condiciones del rescate? Control efectivo no europeo de la entidad, calificación de empresa estratégica… decidida voluntad política; conclusión: rescate público.

¿Quién asumirá las responsabilidades de semejante desafuero? Quien menos imaginemos, si alguno.