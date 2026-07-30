La inflación se dispara en España y alcanza su tasa más alta desde 2024

El futuro económico de las familias españolas cada vez es menos halagüeño. Los salarios reales no han dejado de caer en tres décadas, la productividad sigue estancada, el PIB crece por el impacto de la actividad turística, el gasto público y la incorporación de trabajadores extranjeros —pero en términos per cápita también cae—, la inversión se reduce y, con todo, el Gobierno insiste en incrementar el intervencionismo.

En este contexto, los españoles se siguen empobreciendo a un ritmo imparable debido al efecto de la inflación. Así se desprende de los datos publicados este jueves sobre inflación por el INE, donde se detalla cómo los precios han repuntado nuevamente este mes de julio.

La mayor inflación desde 2024

De acuerdo con las cifras publicadas por el INE este jueves, este mes de julio el IPC se ha situado en el 3,5%, tres décimas por encima de la tasa registrada en junio, alcanzando su nivel más elevado desde mayo de 2024. De este modo, con el dato adelantado de julio, la inflación suma cinco meses consecutivos por encima del 3%, en un contexto marcado por el impacto de la guerra en Irán sobre los mercados energéticos.

Precisamente, en relación con los datos correspondientes al mes de julio, el INE subraya que el incremento registrado se debe, principalmente, al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y de la electricidad.

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Asimismo, en términos mensuales, el IPC ha registrado durante este mes de julio un incremento del 0,2%. Así, si bien es cierto que con el dato de julio la variación mensual de los precios se situó cuatro décimas por debajo del mes anterior, la inflación mensual acumula ya seis meses consecutivos de subidas.

Por otra parte, el INE detalla también cómo la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se ha situado en el 3% este mes de julio. Así, el indicador se sitúa una décima por encima de los datos de junio, lo que refleja un ligero aumento de las presiones inflacionistas más allá de los componentes más volátiles.

Con todo, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) elevó dos décimas su tasa interanual hasta el 3,8%, mientras que en términos mensuales registró una ligera caída del 0,1%. En este contexto, la inflación subyacente del IPCA se estima en el 3,4% para julio.

Un fenómeno acumulativo

Sin embargo, desde el Gobierno de España se felicitan de su gestión económica. Al respecto, el Ministerio de Economía ha indicado que el repunte de los precios registrado en julio ha sido consecuencia de las tensiones geopolíticas y, en particular, del impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía.

Así, según recoge Europa Press, el departamento que dirige Carlos Cuerpo defiende que el Plan de Respuesta al impacto de la guerra de Irán está amortiguando el efecto del encarecimiento energético. En este sentido, según el Ministerio, las medidas adoptadas han reducido la inflación en un punto de media en los últimos meses, lo que equivale a haber amortiguado más del 60% del aumento de los precios provocado por el shock externo.

El problema de fondo, no obstante, pese a la propaganda del Gobierno, es que la inflación es un fenómeno acumulativo. De este modo, desde enero de 2019, los precios acumulan una subida del 27,7% hasta junio de 2026 (último dato que ofrece el INE para el cálculo de la variación acumulada de la inflación).

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Como podemos comprobar, el poder adquisitivo de los españoles ha enfrentado una escalada de precios de casi el 28% en los últimos siete años. Por tanto, no cabe responsabilizar a los conflictos internacionales del incremento sostenido de los precios. Esto es algo que trataron de hacer también cuando se declaró la guerra de Ucrania tras la invasión rusa a inicios de 2022, pero la inflación ya había comenzado a crecer de forma notable un año antes.