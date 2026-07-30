Pillan a una trabajadora de baja por ciática cargando garrafas y pintando una fachada

El absentismo se sitúa en España ya en niveles récord. De acuerdo con los datos publicados por Adecco, "en 2025 la tasa media de absentismo alcanzó el 7,6% de las horas pactadas". De este modo, el conjunto de la economía española tuvo que hacer frente a un coste de casi 60.000 millones de euros, una factura que duplica los 30.171 millones registrados en 2019.

Por tanto, pese a que desde la izquierda se hayan mostrado especialmente soliviantados, pronunciamientos como el de Feijóo, que afirmó que el absentismo es "un cáncer que no podemos pagar", pueden ayudar a cambiar la perspectiva de la sociedad con respecto a este fenómeno y, lo que es más importante, a que desde las autoridades se implementen las medidas necesarias para, al menos, desincentivar el exceso injustificado de bajas laborales.

Si bien a parte de la población pueda parecerle excesiva la preocupación con respecto al impacto económico del absentismo, hay que tener en cuenta que se trata de un fenómeno que tiene múltiples consecuencias derivadas de la ausencia injustificada de los trabajadores. De entrada, afecta a los compañeros que sí acuden a su puesto de trabajo, que se ven sobrecargados con las labores que deberían llevar a cabo aquellos que se ausentan.

Del mismo modo, ante un problema como el del absentismo, las empresas se ven obligadas a buscar personal que pueda sustituir a las personas que no acuden a su puesto de trabajo, lo cual requiere también un empleo extraordinario de tiempo que podría dedicarse a otros fines. Además, debido a la ausencia de parte de la plantilla, la producción de las compañías también se ve lastrada.

Con todo, el sector público también se ve afectado por este fenómeno, puesto que el incremento de las bajas implica un aumento del gasto vinculado a ellas, así como una utilización adicional de recursos a la gestión de estas ausencias.

La picaresca de los trabajadores

Resulta interesante profundizar en un fenómeno cuyas causas residen, en muchos casos, en la falta de compromiso y la picaresca de algunos trabajadores. No es casualidad que más de un millón de personas falten a su puesto de trabajo cada lunes de manera reiterada. Tampoco resulta casual que el absentismo se dispare en vacaciones, habiéndose disparado en las fechas cercanas a Navidad, Semana Santa y verano.

Pero, además de ello, en Libre Mercado hemos informado de algunos casos en los que es evidente esta picaresca por parte de algunos trabajadores. Al respecto, hemos detallado, por ejemplo, casos en los que trabajadores de baja por supuestas dolencias en el hombro eran capaces de ganar un torneo de pádel.

Otro caso similar es el que ha juzgado la justicia canaria relacionado con una trabajadora que permanecía de baja por lumbociatalgia y que fue seguida por un detective privado contratado por la empresa. Concretamente, según detalla una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pasado mes de abril, la resolución desestima un recurso interpuesto por la propia empleada y, al mismo tiempo, aclara cómo debe computarse el plazo de prescripción de este tipo de faltas cuando el empresario conoce los hechos a través de un informe de investigación en Fuerteventura.

En este sentido, el documento explica que esta trabajadora prestaba servicios como auxiliar administrativa para una empresa dedicada a la jardinería y que, en enero de 2024, inició una situación de incapacidad temporal por un cuadro de lumbociatalgia (ciática). Así las cosas, según recoge la sentencia, la empresa le comunicó un despido disciplinario por considerar que había incurrido en una "transgresión de la buena fe contractual" al realizar actividades incompatibles con la baja médica.

Al respecto, en la carta de despido se le atribuían distintas actuaciones observadas durante el verano de 2024, como cargar garrafas de agua, limpiar una terraza o colaborar en trabajos de pintura ayudando a pintar una fachada. Además, se aclaraba que estos fueron documentados por un detective privado durante varios días entre finales de julio y finales de agosto de 2024. Así, el informe pericial concluyó que estas actividades resultaban incompatibles con el cuadro clínico que presentaba la trabajadora y por el cual estaba de baja.

Sin embargo, la empleada decidió recurrir la sentencia en la que finalmente el Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario había dado la razón a la empresa, interponiendo un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No obstante, lo cierto es que, como se detalla en la sentencia, la trabajadora no cuestionaba únicamente los hechos, sino que sostenía que la empresa había dejado transcurrir el plazo de 60 días para sancionar la conducta.

Por tanto, en su sentencia, el tribunal explica que el debate consistía en determinar "cuál haya de ser el plazo prescriptivo de las faltas muy graves imputadas a la trabajadora sancionadas con despido": si debía aplicarse el plazo corto de 60 días desde que la empresa tuvo conocimiento de los hechos o el plazo largo de seis meses desde su comisión. En este sentido, la resolución recuerda que la empresa afirmó haber conocido plenamente los hechos una vez recibió el informe del detective el 9 de septiembre de 2024, mientras que el despido fue comunicado el 5 de noviembre de ese mismo año.

Así las cosas, uno de los aspectos más relevantes de la resolución es el criterio que fija sobre el momento en que comienza a computarse el plazo de prescripción. Concretamente, el tribunal rechaza que ese plazo deba iniciarse automáticamente el último día en que el detective realizó el seguimiento. Según la sentencia, "el conocimiento de los hechos alcanzado por el detective no agota su actuación, que exige la elaboración de informe del detective y su remisión a la empresa que contrató sus servicios". Por ello, el tribunal considera que no puede situarse como inicio del cómputo la fecha del último seguimiento, como pretendía la trabajadora.

Con todo, con estos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestima el recurso presentado por la trabajadora, confirmando el despido. No obstante, la sentencia mantiene igualmente la resolución recurrida, que reconocía a la trabajadora el derecho a percibir 1.279,99 euros brutos correspondientes a 24 días de vacaciones generadas y no disfrutadas durante 2024, al tratarse de una cuestión distinta de la validez del despido.