¿Por qué cambian las tiendas de chinos de dueño tan rápido?

La mayoría de los establecimientos regentados por personas de procedencia china en nuestro país mantiene horarios ampliados y calendarios distintos a los del resto de negocios. Esto es lo que ha tratado de explicar Antonio Liu Yang, un abogado y conferenciante chino, en una entrevista realizada en el podcast Lo que no se ve, donde profundiza en los valores para el trabajo y los negocios que tienen estos ciudadanos.

El secreto detrás de los bazares

Liu Yang explica en la entrevista que la mentalidad china es muy "colectivista". Así, señala que "el colectivo empieza por la familia y, después de la familia, hay una familia que llamamos nosotros la familia extendida". De este modo, el conferenciante explica que "a veces la gente me dice: 'Es que este es mi primo', o sea, un chino a otro; y tú dices: 'No os parecéis, no tenéis el mismo apellido, ¿cómo vas a ser primo?'".

Ahora bien, lo cierto es que, de acuerdo con el abogado chino, esta visión de la familia es bastante diferente a la que tenemos en España. "Resulta que a lo mejor es de la misma zona, del mismo pueblo de China que ha venido aquí a España. Para ellos son familia. Tenemos un concepto de familia muy extendida", asevera.

Así, Liu Yang explica también que "el modelo de trabajar —el modelo familiar— es mucho más fácil", incidiendo en que "tenemos la mano de obra mucho más accesible en ese sentido". Al respecto, detalla que "en mi restaurante estaban mis padres, luego estaba un primo mío, luego estaba mi tío, todo era familia, era mucho más fácil la comunicación", señalando que ocurre lo mismo con los bazares.

"En un bazar tú ves hasta a los niños haciendo deberes en los pasillos", destaca en la entrevista, detallando que "luego estos niños crecen, a lo mejor abren otro bazar, a lo mejor abren otro negocio, los padres se quedan siempre, y va pasando entre la familia o la familia extendida". Por este motivo, asegura, nos parece que este tipo de establecimientos cambia de dueño rápidamente. "No, es que los dueños se lo han dejado a un familiar y se han ido a montar otros negocios", explica.

La cultura china y los negocios

Lo cierto es que la cultura china conlleva una particular perspectiva de los negocios. En este sentido, tal y como explicó durante la entrevista este abogado chino, el concepto fundamental para comprender la visión empresaria propia de la cultura china reside en el "guanxi". Así, Liu Yang explica que "el guanxi es más complicado de lo que pensamos, porque hay muchas capas y además (...) es holístico, está relacionado con muchos otros conceptos de la cultura china".

En este sentido, el abogado detalla que "el guanxi lo podemos equiparar al networking". Sin embargo, matizaba que, en realidad, no cabe quedarse en este concepto, porque "es también la parte holística". Así, incide en que, según esta perspectiva, "los contactos profesionales son a la vez personales y los personales a la vez son profesionales".

Así las cosas, este conferenciante destaca que esta visión supone un choque frontal contra la perspectiva occidental. De este modo, explica que ha conocido a "gente que son comerciales y llevan dos móviles, que dicen: 'No, esto es la parte profesional y este es mi número privado. Los fines de semana esto ni lo saco de la cartera'", mientras que "esto un chino no lo entiende", subrayando que para la cultura china no existe esta separación radical entre la vida profesional y la personal.

Por otra parte, el conferenciante explica que en China es muy importante tener una red de contactos para los negocios. "Una venta en China a puerta fría no funciona", asegura, explicando que, en cambio, sí funciona tener una red de contactos. Del mismo modo, detalla que a la hora de hacer negocios "si tú vas de parte de alguien que la otra persona ya conoce, o de una institución, te abre mucho más las puertas". "Si te representas a ti mismo, bien, pero si tienes una fábrica, una empresa detrás, mucho mejor", incide.

Asimismo, explica que la capacidad que tiene el dinero de impulsar la actividad de los negocios en China también encuentra algunos límites. "El dinero llega a donde llega", explica, señalando que un chino suele preferir el poder al dinero. "Te va a decir siempre poder, porque el dinero nunca le va a conseguir poder, y al revés sí", asegura al explicar que "el que tiene poder puede conseguir dinero de muchas formas, lícitas o ilícitas".