De Fuente Obejuna a Bembibre: ¿qué ocurre con los pueblos con la vivienda más barata de España?

Los precios de la vivienda han registrado en los últimos años un incremento extraordinario —tanto en venta como en alquiler— debido, principalmente, a la escasez de oferta, que se ve lastrada por el control que ejerce el Estado sobre el suelo, así como las cargas burocráticas y normativas que existen sobre la construcción y la promoción de viviendas y la fiscalidad que se aplica a la vivienda. Del mismo modo, la legislación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha agravado los problemas estructurales que ya existían.

Lo que subyace de fondo es la ley fundamental de la oferta y la demanda, por lo que la inmigración —tanto la interna a nivel nacional como la procedente del extranjero— es otro de los factores que explican el incremento de los precios. De hecho, los movimientos de la población también explican que, en un contexto como el actual, haya lugares de España en los que el precio de la vivienda es extraordinariamente bajo.

Los pueblos más baratos para comprar una casa

Pese al incremento de los precios de los inmuebles registrado en la mayor parte del país, sobre todo en las grandes ciudades, donde se acumula una gran cantidad de población y, al mismo tiempo, escasea la oferta, en algunos lugares de España los precios siguen siendo excepcionalmente bajos. En este sentido, un reciente informe de Idealista detalla que el municipio donde resulta más barato para comprar una vivienda es Fuente Obejuna —Córdoba—, que "tiene el metro cuadrado más económico".

Al respecto, el informe muestra que, en el caso de este municipio, el precio del metro cuadrado se sitúa en los 369 euros en términos medios en el segundo trimestre de 2026. En segundo lugar encontramos el municipio de Pedro Muñoz —Ciudad Real—, donde el precio del metro cuadrado se sitúa en 377 euros. Precisamente, Fuente Obejuna y Pedro Muñoz son "los únicos dos municipios que se quedan por debajo de los 400 euros".

Por otra parte, en Bembibre —León— el precio del metro cuadrado es de 441 euros, mientras que en Villamarín —Orense— el metro cuadrado alcanza los 450 euros. Del mismo modo, el precio del metro cuadrado en Espinosa de los Monteros —Burgos— asciende hasta los 456 euros.

Consultados por Libre Mercado, desde Adosados Inmobiliaria —situada en Pozoblanco —Córdoba—, cuenta con varios inmuebles a la venta en la localidad de Fuente Obejuna—, inciden en que la razón fundamental que explica un nivel tan bajo de precios en comparación con el resto de España reside en la falta de demanda. Así, explica que en el caso de esta localidad "no existe una oferta de trabajo clara", lo que explica que los más jóvenes se trasladen fuera del pueblo.

Desde esta misma inmobiliaria detallan que, en un contexto como este, "los inmuebles que quedan hay que venderlos", lamentando que "en las localidades pequeñas no hay gente joven que quiera comprar". Además, destaca que, a todo ello, se suma también la falta de servicios, por lo que, destacan, en el fondo es "un cúmulo de razones".

Con todo, desde Adosados Inmobiliaria explican que, debido a la situación que se vive en este tipo de municipios, a pesar de que se establezcan precios tan bajos con el fin de asegurar la venta de los inmuebles, supone un gran esfuerzo encontrar un comprador. "Algunos tardas muchos años en venderlos", subrayan.

El caso de Pedro Muñoz, en la provincia de Ciudad Real, es algo distinto. Según explican en declaraciones a Libertad Digital desde Dyalf Inmobiliaria —empresa situada en el propio municipio de Pedro Muñoz—, lo cierto es que esta localidad está rodeada por otros municipios, como Campo de Criptana o Tomelloso, en los que existe una actividad comercial más dinámica y donde cuentan incluso con líneas de tren. En cambio, en el caso de Pedro Muñoz "lo único que hay es una única línea de autobús que conecta con otros pueblos y con Madrid".

De este modo, según detallan desde la inmobiliaria Dyalf aseguran que, pese a contar con un gran polígono industrial y con algo de actividad en algún supermercado, hay más trabajo en los otros pueblos que rodean a Pedro Muñoz. "Los comercios están fuera", inciden.

Ahora bien, a diferencia de Fuente Obejuna, en Pedro Muñoz no resulta tan complicado vender una vivienda. Al respecto, según explican desde esta inmobiliaria, debido a los bajos precios que se registran en la localidad muchas personas que trabajan en otros municipios cercanos —como puede ser el caso de los maestros—, donde los precios son más altos, prefieren comprar una casa en Pedro Muñoz y residir allí.

A ello se suma, además, que "falta vivienda en alquiler" en la localidad, motivo por el cual "sí se está moviendo la venta de viviendas antiguas para la inversión". Al respecto, explican que existen "muchas casas vacías", bastante antiguas, que están siendo puestas a la venta y compradas —sobre todo por parte de gente joven— por personas que, ante los precios que existen en otros lugares, prefieren adaptar estos inmuebles. Esto explica que la venta de una vivienda sea más sencilla en este municipio, porque, según detallan, "las viviendas de menos de 50.000 euros se venden enseguida".

Finalmente, la historia de Bembibre —León— es la de una localidad en la que, como ha sucedido en el conjunto de la denominada "España vaciada", la desaparición de algunas actividades económicas e industriales sentenció el futuro del municipio. En su caso, el drama de Bembibre se debe al abandono de la minería, una actividad que hace varias décadas funcionaba como motor atractor de población en el pueblo.

Al respecto, desde Ortiz Servicios Inmobiliarios explican a Libre Mercado que la zona en la que se sitúa Bembibre "era una zona minera y hace años cerraron las minas y el trabajo desapareció". Desde entonces, "el pueblo se quedó principalmente con los jubilados, que tienen la cuestión de la vivienda arreglada". Del mismo modo, explican que el poco trabajo que existe en el pueblo está relacionado, sobre todo con el sector servicios y pequeños talleres.

De hecho, desde este inmobiliaria subrayan que la actividad del polígono industrial "es poca". En este sentido, lamentan que "o aparecer una industria importante que traiga trabajo o al pueblo le espera un mal futuro". Además, recuerdan que "cuando se quitaron las minas, se prometieron ayudas para crear nuevos puestos de trabajo en otros sectores, pero era todo mentira", añadiendo que se pagó únicamente a los mineros, "que los prejubilaron con 45 años", y sin embargo "aquí no vino ninguna empresa ni nada".

Con todo, explican que en Bembibre hay "muchas casas vacías". Así, detallan que, además, "cuesta mucho vender las casas que están disponibles, es muy difícil". Del mismo modo, destacan que "no hay alquiler" debido a la situación legal y los riesgos existentes en relación con la okupación.

Esto ocurre, incluso, pese a que en Bembibre "tienes todos los servicios, incluso piscina, y es un sitio muy bueno para vivir; el problema es que no hay trabajo". Además, asegura que aquella tampoco es una zona agrícola, ni tampoco ganadera, debido en buena medida también a las restricciones existentes a la introducción de cabezas de ganado en el monte.