De un yate de 6 millones a vivir en una furgoneta por los precios de Ibiza: "Yo también la alquilaría"

Ibiza es una de las islas más reconocidas en el panorama internacional del lujo, en la cual atracan algunos de los yates más valiosos. Hasta allí se desplazan anualmente quienes buscan fiesta y playa, principalmente celebridades. Sin embargo, no todas las personas viven allí la misma realidad.

En un vídeo del canal Diego Revuelta de YouTube, han realizado una entrevista a un capitán de barco en la isla. Él se llama José y trabaja en un barco valorado en 6 millones de euros y que se alquila por más de 5.000 euros diarios. Sin embargo, este capitán vive en una furgoneta, durante seis meses al año, que le costó unos 4.000 euros. En el vídeo explican que Ibiza es uno de los lugares en los que el acceso a la vivienda es más complicado.

De este modo, el alquiler en la isla puede costar, en la opción "la más económica y alejada del puerto, unos 2.500 o 3.000 euros en temporada". Apunta además a la falta de vivienda disponible en Ibiza: "Si se te va la mitad del sueldo en un alquiler, no merece la pena venir a la isla", explica José, motivo por el cual él, a pesar de que reconoce ganar un buen sueldo, ha optado por vivir en su furgoneta. Señala las diferencias entre "la calidad de vida que tiene uno aquí en la isla y la calidad de vida que tenemos los trabajadores".

Sin embargo, José reconoce que debido a la gran afluencia de personas en la isla, si él tuviese una vivienda en propiedad también la alquilaría: "Si yo tuviera una vivienda aquí mía, la alquilaría también". "Al fin y al cabo es ley de vida. Cada uno tiene lo que ha luchado y lo que ha conseguido en la vida. Al final, pues si alguien tiene una vivienda aquí o se ha podido permitir comprar una vivienda aquí y ponerla en alquiler, creo que es justo también", comentaba después de que el entrevistador le advirtiese que, si lo hiciese, estaría perjudicando a otro que estuviese en su situación actual.

Asimismo, reconoce que no es la isla más segura debido a que hay mucha delincuencia por las diferencias entre los "ricos y los muy pobres". "No me ha pasado nunca nada, pero la isla no es la más segura de todas. Hay mucha delincuencia, están los ricos y los muy pobres. Entonces, con la diferencia que hay entre uno y otro, pues está también la delincuencia", explicaba José. Pero apunta que "si no te metes en líos y no te juntas con personas malas, por así decirlo, no tienes que tener problemas".

De tal modo que José resume que "es una isla para todo el mundo", a lo que el entrevistador apunta que para todos los que estén dispuestos a sacrificar la vivienda. Por lo que el capitán del barco señala que los alquileres en otras zonas son similares: "La gente vive en Barcelona y están los alquileres similares a los de Ibiza".