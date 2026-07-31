España supera los 150.000 operadores de drones y Aerocámaras responde con su primer máster universitario completo

Un dron inspecciona un parque eólico sin detener un solo aerogenerador y detecta una grieta invisible desde tierra. Otro sobrevuela un cultivo y señala una zona con estrés hídrico antes de que se aprecie a simple vista. Otro, equipado con cámara térmica, ayuda a un equipo de rescate a localizar a una persona desaparecida en un terreno de difícil acceso. Hace apenas unos años, estas escenas eran una rareza.

Hoy son el día a día de un sector que en España no ha dejado de crecer: según los últimos datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el país cerró 2025 con más de 150.000 operadores de drones registrados, un 26% más que el año anterior, después de que 2024 ya hubiera cerrado con un crecimiento del 27%. La Comisión Europea calcula que la industria del dron generará hasta 145.000 empleos directos en la Unión Europea antes de 2030.

El problema es que el ritmo de la formación no siempre ha acompañado al del sector. La mayoría de los programas disponibles preparan al alumno para obtener una licencia de vuelo —A1/A3, A2, STS— y ahí terminan. Son certificaciones necesarias, pero no bastan para trabajar: permiten volar de forma legal, no necesariamente resolver un problema real con un dron en la mano.

Y eso es justo lo que las empresas del sector llevan tiempo pidiendo: no faltan personas con carnet de piloto, faltan profesionales capaces de inspeccionar un parque eólico, levantar un plano topográfico o gestionar una operadora.

Una industria que crece más rápido que la formación

Ahí entra Aerocámaras. La empresa, a través de su escuela superior de drónica Campus UAS by Aerocámaras, operadora de UAS/RPAS autorizada por AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) y entidad reconocida por la propia AESA y EASA para formar e impartir capacitación a pilotos en los escenarios estándar europeos (STS-01 y STS-02), presenta el Máster Profesional en Sistemas Aéreos No Tripulados (Drones/UAS) y Operaciones Aeronáuticas: un programa de 60 créditos ECTS que no ha diseñado un departamento universitario que añade los drones como una asignatura más, sino un equipo que lleva 19 años formando pilotos sobre el terreno y trabajando junto a empresas de energía, agricultura, ingeniería, emergencias y producción audiovisual.

Aerocámaras se fundó en 2007. Meses atrás, ya había sellado un acuerdo con la Universidad Miguel Hernández para dos programas universitarios de especialización; este nuevo máster, respaldado por Udima (Universidad a Distancia de Madrid), da un paso más y ofrece por primera vez una titulación de máster universitario completa.

Con más de 50.000 alumnos certificados, Aerocámaras es una de las escuelas de referencia en la formación de pilotos de drones en España.

Esa experiencia —miles de vuelos y cientos de operaciones reales en energía, agricultura, emergencias, ingeniería y audiovisual— es la que ahora se traslada, integrada en un único itinerario, a un programa con reconocimiento universitario.

19 años de experiencia sobre el terreno

Si hay un dato que resume el enfoque del programa es este: 297 horas de prácticas reales, sobre un total de 1.500 horas y 60 créditos ECTS. No son horas de laboratorio ni de simulación en pantalla: son jornadas presenciales en campos de vuelo homologados repartidos por toda España, incluidas las islas, con instructores profesionales y ejercicios calcados de una operación real.

Inspección de un parque eólico, de placas solares y de líneas eléctricas. Levantamiento fotogramétrico de una cantera y planimetría catastral con estación GPS/RTK. Captura y procesado de datos multiespectrales para evaluar el estado de un cultivo. Una semana de rodaje y montaje audiovisual en localizaciones reales. Simulacros de rescate en altura, rescate acuático y localización de víctimas con cámara térmica, junto a bomberos y equipos de protección civil. El propio trabajo fin de máster sigue la misma lógica: en lugar de una memoria teórica, cada alumno diseña un producto o servicio UAS real dentro de su especialidad y lo defiende ante un tribunal como si fuera a lanzarlo al mercado.

El objetivo declarado del programa no es que el alumno obtenga un carnet de vuelo, sino que salga preparado para incorporarse al mercado laboral desde el primer día.

Por eso, junto a las cuatro certificaciones oficiales de piloto reconocidas por AESA y EASA (A1/A3, A2, STS y Radiofonista), el máster incluye cinco especializaciones que concentran hoy buena parte de la demanda del sector —inspecciones técnicas con certificación internacional Pix4D, topografía y fotogrametría, agricultura de precisión, producción audiovisual y emergencias homologado por Agasp— y dos asignaturas universitarias de gestión y creación de empresas, pensadas para quien quiera dar el paso de trabajar para otros a montar su propia operadora.

Un máster con 297 horas de prácticas reales

El abanico de salidas profesionales es, en consecuencia, mucho más amplio que el de un simple carnet de vuelo: piloto profesional en categoría abierta y específica, incluidas operaciones en espacio aéreo controlado; gestor de operaciones de una empresa de drones; técnico de montaje y mantenimiento de sistemas UAS; inspector de parques eólicos, plantas fotovoltaicas y redes eléctricas.

Técnico topógrafo y de fotogrametría; especialista en agricultura de precisión; operador de cámara para cine, televisión y publicidad; piloto de apoyo a bomberos y cuerpos de seguridad; o, directamente, fundador de su propia operadora de drones.

El programa cuenta con la colaboración académica de Udima (Universidad a Distancia de Madrid), que avala el conjunto del itinerario y otorga la titulación oficial de máster al finalizar los 60 créditos ECTS.

Para acceder es necesario contar con un título universitario (grado, licenciatura o diplomatura), ser Técnico Superior de Formación Profesional, o disponer de una titulación extranjera homologable por la propia Udima.

De piloto a profesional: salidas y acceso

"Durante estos 19 años hemos aprendido que el sector no necesita solo pilotos con licencia: necesita profesionales que sepan resolver problemas reales con drones técnicos. Este máster no es una adaptación de contenidos universitarios, es la traducción directa de lo que hemos hecho sobre el terreno, ahora como titulación máster con acreditación universitaria", explica Francisco Álvarez, CEO de Grupo Aerocámaras.

La formación combina un campus virtual —temario teórico disponible en cualquier momento y desde cualquier lugar— con las jornadas prácticas presenciales, por lo que puede cursarse sin necesidad de desplazamientos continuados. Las plazas están limitadas por convocatoria; los interesados pueden solicitar información a través de la web de Aerocámaras, donde un asesor atiende las consultas en menos de 24 horas.

Sobre Aerocámaras

Fundada en 2007, Aerocámaras es una escuela española especializada en la formación de pilotos de drones y operadora de RPAS autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), con más de 50.000 alumnos certificados. Forma parte de Grupo Aerocámaras, que integra además Campus UAS, Aerocámaras España, Aerocámaras Portugal, Gestoría Aeronáutica Aeronet, Dronetalent y DJI Agricultura Ibérica, y colabora con empresas y administraciones públicas en operaciones reales con drones en toda España.