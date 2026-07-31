La Casa de las Carcasas ha consolidado una estructura minorista que genera una facturación superior a los 300 millones de euros al año, con un beneficio neto que supera los 50 millones de euros, tal y como señala Raquel Valero, cofundadora de Erre que Erre y CEO de PlayFilm.

Frente a la percepción de tratarse de locales con un flujo moderado de clientes en comparación con las grandes cadenas de moda, el modelo operativo fundado por el empresario extremeño Ismael Villalobos de Matías sostiene una rentabilidad basada en la venta cruzada y el alto margen por transacción, tras haber evolucionado desde sus inicios en 2012 como canal de venta en línea originado en Jaraíz de la Vera (Cáceres) hasta convertirse en un gigante del retail.

La estrategia de la venta cruzada en tienda

El rendimiento financiero del grupo alcanza una media de 800.000 euros al día entre todos sus puntos de venta, cifra que se traduce en un beneficio limpio de aproximadamente 135.000 euros cada 24 horas, según Valero, que ha hablado con su compañero Rafael Navarro en su pódcast sobre cómo la compañía maximiza el valor de cada visitante sin requerir aglomeraciones continuas en sus pasillos.

"¿Cómo gana dinero La Casa de las Carcasas si cada vez que paso por delante de la tienda está más vacía? ¿Eso es un negocio real o hay gato encerrado?", plantea Rafael Navarro. Ante esta cuestión, Raquel Valero aclara el núcleo del éxito comercial: "Pues, Rafa, es un negocio millonario. Lo que pasa es que el secreto no está en vender carcasas", señalando directamente a la técnica de adición de productos complementarios en el momento exacto de la compra.

Alto margen unitario frente a la masa de clientes

El comportamiento del comprador en el punto de venta responde a una estrategia prescriptiva diseñada para incrementar el ticket medio. La entrada del consumidor motivada por la adquisición de un artículo básico de 15 euros activa un protocolo comercial enfocado en la colocación de productos adicionales de elevadas ganancias.

"Tú entras convencido en que te vas a gastar 15 euros en una funda y el dependiente, que está entrenado para no dejarte escapar, te vende el protector de pantalla, el protector de cámara, el colgante para el cuello y el cargador", detalla Raquel Valero. Sobre este método, Rafael Navarro subraya la diferencia respecto a otros gigantes del comercio: "Por eso no necesitan tener la tienda llena como Primark o Zara. O sea, su modelo consiste en vender a menos personas, pero sacar más margen por cada producto vendido".

@errequeerre.tv Respuesta a @anthonio.R25 📱 Entras a La Casa de las Carcasas buscando una funda de 15€… y puedes salir con una compra de 50€. 😳 En este vídeo desgranamos cómo los protectores, cargadores y accesorios han convertido este negocio en una de las cadenas más rentables del retail. 📊 💬 Ahora dinos: ¿Te han vendido alguna vez más accesorios de los que pensabas comprar? LLaCasaDeLasCarcasasNNegociosVVentasEEconomiaCuriosidades ♬ sonido original - Erre que Erre

De Extremadura a una red de 1.100 establecimientos

Estas magnitudes financieras se sostienen sobre una red global que ha alcanzado más de 1.100 tiendas operativas repartidas en 13 países, empleando a un equipo superior a 6.000 personas de 64 nacionalidades. La compañía mantiene 290 tiendas en España, además de contar con una presencia consolidada en México (171), Italia (169), Francia (108) y Portugal (87), entre otros mercados de Europa y Latinoamérica.

El fundador de la firma, Ismael Villalobos, ha complementado este despliegue comercial con el impulso de la producción propia en España a través de la apertura de una fábrica en Jaraíz de la Vera, diseñada con capacidad para producir 120.000 unidades al mes. Esta infraestructura industrial busca reducir la dependencia de proveedores externos, reforzar el tejido productivo regional y consolidar el control directo sobre la cadena de suministro de sus accesorios tecnológicos.