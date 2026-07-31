Pánico entre los comerciantes de Ceuta: "Muchos tienen dinero y deciden no pagar"

Máxima tensión entre los empresarios de Ceuta por la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. La inseguridad que se respira en esta ciudad autónoma de apenas 19 kilómetros cuadrados es total. Por ello, buena parte de los empresarios ceutíes han decidido echar el cierre de sus negocios.

Es el caso de Francisco, que cuenta a Libre Mercado que "desde ayer he tenido que cerrar por miedo a los robos". El propietario de esta tienda de alimentación asegura que "los que están viniendo, vienen con dinero… porque les vemos sacar las carteras con billetes, pero muchos tienen dinero y prefieren no pagar". Francisco ironiza con que "como compran gratis, por eso cerramos. No te puedes enfrentar a tantos".

Este ceutí cuenta que "no he visto una situación igual en toda mi vida. Estamos aterrorizados. El comerciante del negocio de al lado se tuvo que encerrar en su tienda con la familia porque cientos de inmigrantes intentaban entrar. Tuvo que llamar a la Policía para que le dejaran salir. Les han debido decir que arrasen con todo aquí. Es tremendo".

También, Francisco desmiente la situación de extrema necesidad que se está asociando a los recién llegados. "Con mis propios ojos estoy viendo gente con brackets, que eso cuesta 2.000 euros en Marruecos, con móviles de alta gama o con neoprenos, que también son caros. No es verdad que no tengan nada" declara. Francisco reabrió su negocio hace dos meses "porque me operaron de un tumor y ahora me encuentro con eso. No sé cuándo voy a poder volver a abrir", lamenta.

"La Policía nos ha recomendado que cerremos"

El Eroski de Sebastián sí está abierto en Ceuta, pero con extremas medidas de seguridad. "La Policía, que está haciendo un gran trabajo, viene de vez en cuando a ver qué tal estamos y nos ha recomendado (no obligado) que cerremos, porque es peligroso. Se está corriendo la voz de que somos de los pocos que estamos abiertos y pueden intentar organizarse y hacer algo… darnos un empujón. Sé que estamos corriendo un riesgo, pero de momento no ha habido ningún problema y nuestros vecinos nos necesitan. Algunos están enfermos y necesitan determinados productos. No les queremos dejar sin ellos" cuenta a este periódico.

"Hay muchísima tensión y nerviosismo aquí" cuenta este empresario, que aunque mantiene su tienda abierta, lo hace a puerta cerrada. "Vamos abriendo y dejando entrar a la gente de cuatro en cuatro. Los inmigrantes lo entienden, de momento. Vienen con su dinero y su tarjeta y compran. Lógicamente, necesitan comer. Y cada vez tienen más hambre. Ayer había más normalidad que hoy, porque hoy ya empiezan a pedir los que han venido sin nada. Esto empieza a molestar" añade.

Sebastián vaticina que "la bebida y los zumos son lo primero que se nos va a acabar. Hoy vendrá el camión con mercancía, y para recibirla, cerraremos totalmente la tienda unas horas. No sabemos qué pasará luego" explica. Ambos empresarios lamentan que Ceuta haya cancelado sus fiestas patronales por esta situación límite. "Ahora es imposible hacer nuestra vida con normalidad. Tristemente, no te puedes ni sentar en una terraza a tomar un café" cuenta el hombre.

"Entre los vecinos nos ayudamos"

En la cafetería Bollo "también somos de los pocos que estamos abiertos, y lo hacemos porque tenemos el privilegio de estar muy céntricos y tener mucha presencia policial. En las afueras no se puede abrir, e incluso, a nuestro alrededor está todo cerrado. Como no se puede comprar, entre los vecinos nos ayudamos con los productos que hagan falta", nos cuentan. "Hay que dar servicio, pero lo hacemos con miedo" cuenta una portavoz, que también coincide con los empresarios anteriores en que "los que llegan aquí vienen con sus móviles de última generación y con sus tarjetas de crédito, con las que pagan".

La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, no da abasto en estas últimas horas. "Esto es un destrozo económico y todo viene tras la sentencia del Supremo sobre que, si vienen por mar, no se pueden hacer devoluciones en caliente. Y encima el Gobierno de Marruecos ha abierto la playa. No hay control".

Campos relata que "ayer ya se descontroló el tema y nos encontramos con el colapso total. Una ciudad de 90.000 habitantes no sería capaz de asumir más de 50.000 turistas, pues imagínate que son ilegales". Entre los que llegan, "te encuentras de todo. Vemos muchos que se van de tiendas a comprarse chandals. Son casi todos veinteañeros" concluye la empresaria, que también desmiente la situación de extrema necesidad de la mayoría de los inmigrantes.