José Luis Moreno: "Estamos en una Segunda Guerra Fría"

José Luis Moreno Casas es economista, profesor universitario y analista especializado en geoeconomía y relaciones internacionales. Licenciado por ICADE y miembro del Colegio de Economistas de Madrid, ha desarrollado una amplia trayectoria tanto en el sector público como en el privado, ocupando responsabilidades en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, así como cargos directivos en firmas como Arthur Andersen, EY, KPMG o Everis. Actualmente compagina su actividad docente y profesional con una intensa labor divulgativa en medios de comunicación. LD se entrevista con él con motivo del lanzamiento de Geoeconomía estratégica (ESIC, 2026), una obra superventas donde analiza a través de decenas de casos de estudio cómo la economía se ha convertido en una herramienta central de poder en el nuevo orden mundial.

P: ¿Estamos asistiendo a un proceso de desglobalización de la economía mundial?

R: Se habla mucho de 'desglobalización', pero no creo que sea el término más adecuado. Lo que estamos viendo no es el fin de la globalización, sino una transformación de sus patrones... Lo que es cierto es que el grado de apertura comercial ha dejado de avanzar e incluso se ha reducido en determinados sectores estratégicos. Esto ocurre en esencia porque el escenario apunta cada vez más hacia la consolidación de dos grandes bloques económicos: uno liderado por Estados Unidos y otro encabezado por China.

La competencia entre Estados Unidos y China se librará en ámbitos clave como los semiconductores, la inteligencia artificial, la energía o las telecomunicaciones. En este contexto, iniciativas como los esfuerzos de la Unión Europea por reducir su dependencia de China a partir de acuerdos comerciales como el que se ha suscrito con India reflejan una creciente preocupación por la seguridad económica y el apuntalamiento de las cadenas de suministro.

P: La disputa por el acceso a materias primas críticas es otro asunto determinante donde también vemos cómo los mercados están siendo limitados por ese criterio geopolítico.

R: Recursos como el litio, el uranio, el titanio, el cobalto o las tierras raras resultan esenciales para la transición energética, la industria tecnológica y la producción de equipamiento militar. China lleva más de una década desplegando una estrategia deliberada que busca consolidar su posición dominante en estos ámbitos y, de hecho, hoy controla una parte muy significativa de la extracción, el procesado y las reservas de numerosos minerales estratégicos. Lo vemos claramente en sectores como los imanes permanentes, las baterías o determinadas tecnologías avanzadas.

Por eso, en todo lo relacionado con materias primas críticas, cadenas de suministro sensibles y tecnologías de vanguardia, sí cabe hablar de una cierta desglobalización o, más precisamente, de una fragmentación estratégica del comercio internacional. Sin embargo, en el resto de ámbitos económicos la globalización sigue muy vigente. Por eso, más que hacia una 'desglobalización' generalizada, avanzamos hacia una 'globalización selectiva', en la que los flujos comerciales permanecen abiertos para el intercambio de la mayoría de bienes y servicios, mientras que los sectores considerados estratégicos quedan cada vez más condicionados por consideraciones geopolíticas que inducen a una política de bloques.

P: ¿Estamos ante una II Guerra Fría, como sostiene Niall Ferguson? ¿O vamos a la III Guerra Mundial, como teme Ray Dalio?

R: Para mí, estamos asistiendo, en esencia, a una fase 'caliente' de lo que podríamos describir como II Guerra Fría. Los conflictos de Ucrania o Irán son, en buena medida, manifestaciones de esa nueva rivalidad entre bloques, en la que las grandes potencias compiten de forma indirecta, a través de conflictos subsidiarios o por delegación (proxy wars), evitando por ahora una confrontación directa que, en caso de darse, supondría pasar a una III Guerra Mundial.

P: Dalio funda su temor en la idea del auge de China y el declive de Estados Unidos, pero su mirada al gigante norteamericano es mucho más optimista.

R: En efecto, no comparto la idea de que Estados Unidos se encuentre en una fase de declive. Si analizamos los factores que determinan el poder relativo de una potencia, siguiendo esquemas como el Diagrama de Kaldor, vemos que la posición estadounidense sigue siendo extraordinariamente sólida. En primer lugar, cuenta con la principal moneda de reserva internacional: el dólar sigue representando alrededor del 60% de las reservas globales y continúa siendo la referencia fundamental del comercio y las finanzas internacionales. En segundo lugar, disfruta de una posición energética privilegiada gracias a la revolución del fracking, que ha transformado al país en una de las grandes potencias energéticas del mundo. A ello se suma, en tercer lugar, un ecosistema tecnológico difícilmente igualable, caracterizado por una enorme capacidad de innovación y atracción de talento, amén de una tremenda fortaleza militar. Finalmente, desde el punto de vista demográfico, Estados Unidos mantiene una situación relativamente favorable gracias a una combinación de natalidad más elevada que la de otras economías avanzadas y una inmigración cualificada que refuerza su capital humano.

P: En esos cuatro frentes, China solamente compite de verdad en el tercero.

R: Así es. Su moneda, el renminbi, sigue teniendo una presencia internacional muy limitada y no ha conseguido convertirse en una verdadera alternativa al dólar. En el ámbito energético, continúa dependiendo en gran medida del exterior, lo que la hace vulnerable a posibles interrupciones del suministro. Es cierto que sí ha logrado avances muy notables en sectores tecnológicos estratégicos, especialmente en inteligencia artificial, semiconductores y telecomunicaciones, si bien buena parte de ese desarrollo ha estado vinculado, directa o indirectamente, a tecnologías y conocimientos originados en Occidente. Por otro lado, el gran desafío chino a medio y largo plazo es demográfico: el envejecimiento acelerado de la población y el desplome de la natalidad apuntan en una dirección mucho más preocupante que la de Estados Unidos.

Por eso, aunque China seguirá siendo una potencia y un competidor para Washington, considero equivocado hablar de un relevo hegemónico. Estados Unidos conserva ventajas significativas en los principales vectores de poder económico, tecnológico, energético y financiero. Y a todo ello hay que sumarle el clima de ideas. Estados Unidos funda su poderío en las ideas de la libertad, mientras que China basa su fuerza en un sistema de partido único. Yo me niego a creer que ese modelo pueda producir, a largo plazo, una sociedad más dinámica, innovadora y próspera.

P: En medio de esta dinámica de competencia global, empresas como SpaceX parecen estar relanzando el liderazgo tecnológico estadounidense. ¿Qué representa este fenómeno para el capitalismo norteamericano?

R: SpaceX representa, en muchos sentidos, una nueva encarnación del sueño americano y del capitalismo popular. Desde el punto de vista tecnológico, sus logros son extraordinarios: ha desplegado una constelación de miles de satélites capaz de proporcionar acceso a internet en prácticamente cualquier rincón del planeta y trabaja en proyectos cada vez más ambiciosos, incluyendo la posibilidad de trasladar parte de la infraestructura digital y de procesamiento de datos al espacio.

Pero quizá igual de relevante sea su impacto económico y social. La compañía ha generado riqueza a una escala difícil de imaginar hace apenas dos décadas. De sus aproximadamente 20.000 empleados, miles han alcanzado el estatus de millonarios gracias a su participación en el crecimiento de la empresa, y centenares acumulan patrimonios superiores a los cien millones de dólares. En una época en la que a menudo se presenta el capitalismo como un sistema que concentra la riqueza en unas pocas manos, SpaceX ofrece un ejemplo distinto: una compañía capaz de crear valor, impulsar la innovación tecnológica y distribuir una parte significativa de esa prosperidad entre quienes contribuyen a su éxito.

En ese sentido, SpaceX no es solamente una empresa aeroespacial. También es una demostración de cómo la innovación, la asunción de riesgos y el emprendimiento pueden generar oportunidades de movilidad económica y prosperidad compartida a gran escala. Es cierto que las ciudades del llamado cinturón de óxido norteamericano han sufrido mucho por la competencia industrial china, pero, con el hito que ha supuesto la salida a bolsa de SpaceX, creo que resulta evidente que, con mercados libres e innovación, el capitalismo puede darle a Estados Unidos una ventaja muy difícil de igualar.

P: Europa parece haber perdido peso en los grandes acontecimientos internacionales. ¿Sigue teniendo capacidad para influir en el mundo o se ha resignado a un papel secundario?

R: Es evidente que Europa ha perdido parte del protagonismo que tuvo durante siglos. Hoy son otras potencias las que marcan el ritmo de los grandes acontecimientos internacionales. Lo hemos visto recientemente en la crisis del Estrecho de Ormuz y en numerosos escenarios geopolíticos donde la capacidad de influencia europea ha resultado mucho más limitada de lo que cabría esperar de una región que sigue representando una parte muy significativa de la economía mundial.

Ahora bien, hay que ser justos a la hora de hacer este tipo de comparaciones. Europa no es un Estado-nación, ni una potencia unificada en el sentido clásico del término. Es una comunidad de países con idiomas, culturas, intereses estratégicos y sensibilidades políticas diferentes. Esa diversidad dificulta la toma de decisiones y reduce su capacidad de actuación rápida en asuntos internacionales, especialmente cuando se compara con actores más centralizados como Estados Unidos o China.

A pesar de ello, Europa sigue siendo una de las regiones más prósperas, seguras y desarrolladas del planeta. Probablemente no exista otro lugar que combine de manera tan exitosa altos niveles de riqueza, bienestar, libertades civiles, calidad institucional y protección social. El problema es que, en demasiados aspectos, Europa corre el riesgo de convertirse en un continente extraordinario para visitar, para jubilarse o para disfrutar de una elevada calidad de vida, pero menos atractivo para emprender, innovar, invertir o desarrollar proyectos empresariales de alcance global.

P: La prosperidad depende de estos últimos aspectos que ha mencionado y, ciertamente, Europa no lo pone fácil a los creadores de riqueza y su economía presenta tasas de crecimiento francamente decepcionantes.

R: Ese es, precisamente, el gran desafío europeo. Si queremos recuperar influencia, no basta con aspirar a tener una voz más fuerte en el escenario internacional. También debemos volver a ser un polo de atracción para el talento, la innovación y la creación de riqueza. Los últimos cinco siglos estuvieron profundamente marcados por la capacidad de iniciativa de países europeos como España, Francia o el Reino Unido. No hay ninguna razón para asumir que ese ciclo ha terminado de forma irreversible. Europa dispone del capital humano, las instituciones y los recursos necesarios para volver a desempeñar un papel central en el mundo, siempre que sea capaz de crear un entorno más favorable para quienes generan progreso, conocimiento y prosperidad.

P: España tuvo durante algunos años una política exterior especialmente activa y una posición geoeconómica destacada. ¿Cuándo perdió esa capacidad de influencia y qué errores explican ese cambio?

R: La edad dorada de la geoeconomía estratégica para España se produce bajo el Gobierno de José María Aznar. Son años en los que el poder blando del país se despliega enormemente. España era un actor claramente atlantista, muy proactivo en sus relaciones con Estados Unidos como aliado estratégico, y también un país decisivo a la hora de explorar oportunidades de inversión en América Latina, donde nos consolidamos como su segundo mayor inversor extranjero, solamente por detrás de Washington.

Desde el Imperio Romano o el Califato, la posición geográfica española ha sido valorada por representar un enclave esencial, la puerta de Europa para América y la puerta de América para Europa.

P: Entonces, ¿qué hemos hecho para dejar a un lado tantas ventajas competitivas?

R: A mi juicio, buena parte de los problemas comienzan con José Luis Rodríguez Zapatero, que deterioró la relación bilateral con Estados Unidos nada más llegar a La Moncloa y contribuyó a consolidar una visión distante respecto a Washington y afín hacia tiranías como la venezolana.

Desde entonces, una parte importante de la izquierda española ha mantenido una actitud marcadamente antiamericana. Lo vemos también con Pedro Sánchez, que a menudo parece priorizar la confrontación política con Donald Trump por motivos de política interna, buscando rentabilidad electoral, en lugar de poner el foco en la importancia estratégica de preservar una relación constructiva con Estados Unidos.

P: La relación entre Occidente e Israel atraviesa uno de sus momentos más complejos de las últimas décadas. ¿Cómo debería posicionarse Europa ante este escenario?

R: Mi visión es que Israel debe seguir siendo un aliado estratégico de Occidente. Sobre eso tengo pocas dudas. Ahora bien, una cosa es reconocer la importancia de esa alianza y otra distinta asumir que todas las decisiones adoptadas por el Gobierno israelí han sido acertadas. Según diversas informaciones, parte de la argumentación trasladada por el entorno de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca se basaba en la idea de que un golpe decisivo contra el régimen iraní provocaría su colapso interno. Sin embargo, numerosos asesores de Donald Trump expresaron reservas sobre ese planteamiento, advirtiendo de que la realidad podía resultar mucho más compleja.

P: A la vista de los acontecimientos, parece evidente que el conflicto se ha prolongado más de lo esperado y que el coste político y estratégico para Estados Unidos ha aumentado significativamente, generando además ciertas tensiones y desconfianzas entre Washington y Jerusalén.

R: Eso es así, y no se puede negar… Mi sensación es que Netanyahu ha dejado a Trump en una posición muy delicada y eso evidentemente empuja ahora a Estados Unidos a centrarse en replantear el equilibrio de fuerzas y buscar una salida lo más positiva posible, dadas las circunstancias.

Sería no obstante un error analizar la relación entre Occidente e Israel únicamente a través del prisma de los acontecimientos más recientes. He tenido ocasión de viajar a Israel en distintas ocasiones y considero que existen profundos vínculos históricos, culturales y políticos que nos unen. Israel comparte con Europa y Estados Unidos principios fundamentales como la democracia representativa, la economía de mercado, el Estado de Derecho y la defensa de las libertades individuales, valores que constituyen la base de la prosperidad y la fortaleza de las sociedades occidentales. Además, la cooperación con Israel tiene una dimensión práctica de enorme relevancia. La colaboración en materia de inteligencia, defensa, ciberseguridad, innovación tecnológica y lucha contra el terrorismo ha generado beneficios tangibles para numerosos países occidentales durante décadas. Por eso me preocupa que algunos gobiernos europeos estén debilitando esos lazos precisamente en un momento de creciente inestabilidad internacional.

En el caso de España, determinadas decisiones adoptadas en los últimos años apuntan a un enfriamiento de la relación bilateral que resultará enormemente contraproducente. Mantener una relación sólida con Israel no implica renunciar a la crítica cuando sea necesaria, pero sí reconocer que se trata de un socio estratégico cuya cooperación resulta especialmente valiosa en un entorno geopolítico cada vez más complejo e incierto. En materia de seguridad, por ejemplo, es lamentable que la relación entre Israel y Marruecos sea hoy más fluida y cooperativa que con España.