China declara la guerra al 'New York Times' por los "huevos cohete"

China ha encontrado un nuevo frente de batalla con The New York Times, y esta vez no tiene que ver con los aranceles, los semiconductores o Taiwán. El motivo es mucho más cotidiano: los huevos. Un reportaje del diario estadounidense sobre los llamados "huevos cohete" (rocket eggs) ha provocado una airada respuesta desde Pekín, que acusa al periódico de exagerar la situación y de ofrecer una imagen distorsionada de la economía china.

¿Pero qué son exactamente los "huevos cohete"? Es el nombre con el que algunos medios y ciudadanos chinos han empezado a describir el fuerte encarecimiento de este alimento básico. Según datos del Ministerio de Agricultura chino citados por The New York Times, el precio mayorista de los huevos ha subido más de un 40% respecto al año pasado y, en algunos mercados, se encuentra en niveles que no se veían desde hace una década. Para comparar cifras, en España, el pico máximo de la 'huevoflación' alcanzó un 30% en diciembre de 2025.

El mayor consumidor de huevos

El fenómeno ha llamado la atención porque China no es un mercado cualquiera. El país produce cerca del 40% de todos los huevos del mundo y es, además, el mayor consumidor global. Cualquier alteración en su mercado avícola tiene una dimensión muy superior a la de otros países y sirve como termómetro de la evolución de uno de los alimentos más consumidos por la población.

El diario estadounidense sostiene que el origen de la escalada está, sobre todo, en un problema de oferta. Tras un largo periodo de precios muy bajos entre 2024 y 2025, muchos productores redujeron sus plantillas de gallinas ponedoras porque la actividad había dejado de ser rentable. Cuando la demanda volvió a crecer este año, la producción ya no pudo responder con la misma rapidez porque no es posible aumentar de la noche a la mañana el número de gallinas ponedoras.

A ese desajuste entre oferta y demanda se suman otros factores, como un aumento del consumo de huevo durante el verano y el mayor coste de los piensos y de la energía. El resultado ha sido un fuerte repunte de los precios que The New York Times (haciéndose eco de algunos medios chinos) bautizó como el fenómeno de los "huevos cohete".

Pekín se revuelve

La respuesta oficial no se hizo esperar. A través de un artículo publicado en el Global Times, el diario vinculado al Gobierno comunista chino, Pekín reconoce que los precios han subido, pero rechaza que exista una situación excepcional. Sostiene que el término "huevos cohete" es sensacionalista y recuerda que, en muchas ciudades, un huevo sigue costando menos de un yuan (unos 0,13 euros), por lo que el impacto sobre el bolsillo de los consumidores sería reducido.

Además, el periódico oficial del régimen defiende que el encarecimiento responde al funcionamiento normal del mercado. Según esta versión, tras los bajos precios registrados en 2025 era esperable un ajuste al alza a medida que se equilibraban la oferta y la demanda, por lo que no habría motivos para presentar el episodio como un síntoma de debilidad de la economía china.