Drones, IA, y dispositivos conectados impulsan la transformación de las carreteras ante los millones de desplazamientos

La movilidad por carretera alcanza durante el verano algunos de los niveles más elevados del año. Según la Dirección General de Tráfico, solo durante agosto está previsto que se realicen 54,5 millones de desplazamientos de largo recorrido, mientras que el primer fin de semana del mes concentrará alrededor de 5,6 millones de movimientos por carretera. Al mismo tiempo, la digitalización de las infraestructuras viarias sigue avanzando con la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial, análisis de datos, sensorización avanzada y sistemas conectados que contribuyen a mejorar la gestión del tráfico, la seguridad vial y el mantenimiento de las carreteras.

Un ejemplo es Scada DGT, una plataforma en la nube desplegada por Indra para la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2024, que centraliza la información procedente de los centros de gestión de tráfico, sistemas inteligentes de transporte y vehículos conectados para facilitar el análisis de datos y la toma de decisiones en tiempo real. Por su parte, Autopistas, filial de Abertis en España, participa en el proyecto DIMOS 5G junto al centro tecnológico i2CAT, una iniciativa basada en gemelos digitales, conectividad V2X y redes 5G. La solución integra datos de sensores y vehículos conectados para gestionar el tráfico en tiempo real y facilitar el paso de los servicios de emergencia, con potencial para reducir hasta un 20% los tiempos de respuesta ante accidentes.

En el ámbito de la conservación y mantenimiento de infraestructuras, Serveo está incorporando herramientas tecnológicas orientadas a la gestión predictiva de la red viaria. Entre ellas destacan el Cono Conectado, que permite transmitir información sobre incidencias en tiempo real; la plataforma Xper Traffic para la monitorización y gestión avanzada del tráfico; y el uso de drones para realizar inspecciones, supervisar infraestructuras y realizar el seguimiento de actuaciones de mantenimiento.

Asimismo, Sacyr impulsa proyectos como Sacyr InRoad, una iniciativa de Sacyr Conservación que utiliza sensórica avanzada e inteligencia artificial para monitorizar de forma continua el estado de las carreteras, mejorar la seguridad vial y favorecer modelos de mantenimiento predictivo.

La incorporación de tecnologías conectadas está ganando peso en la gestión de la movilidad. La propia DGT destaca el papel de herramientas como la baliza V-16 conectada y las plataformas de información en tiempo real para mejorar el conocimiento de las incidencias en carretera y apoyar una gestión más eficiente del tráfico y la seguridad vial.